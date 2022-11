Comment cuisiner et se rassembler pour les festins nous a rendus humains

Si vous préparez un repas pour Thanksgiving ou si vous vous présentez simplement pour festoyer, vous faites partie d’une longue histoire humaine – une histoire plus ancienne que notre propre espèce.

Certains scientifiques estiment que nos premiers cousins ​​humains utilisaient peut-être le feu pour cuire leur nourriture il y a près de 2 millions d’années, bien avant l’apparition d’Homo sapiens.

Et une étude récente a trouvé ce qui pourrait être la première preuve connue de cette cuisine rudimentaire : les restes d’un dîner de carpes rôties d’il y a 780 000 ans.

La cuisson des aliments a marqué plus qu’un simple changement de mode de vie pour nos ancêtres. Cela a contribué à alimenter notre évolution, à nous donner des cerveaux plus gros – et plus tard, il deviendrait la pièce maîtresse des rituels de fête qui rassemblaient les communautés.

“L’histoire de l’évolution humaine semble être l’histoire de ce que nous mangeons”, a déclaré Matt Sponheimer, anthropologue à l’Université du Colorado à Boulder, qui a étudié le régime alimentaire des premiers ancêtres humains.

La nouvelle étude, publiée dans la revue Nature Ecology and Evolution, est basée sur le matériel de Gesher Benot Ya’aqov en Israël – un site aquatique sur les rives d’un ancien lac.

Les artefacts de la région suggèrent qu’elle abritait une communauté d’Homo erectus, une espèce éteinte de premiers humains qui marchaient debout, a expliqué l’auteur principal Irit Zohar de l’Université de Tel Aviv.

Après des années de « fouilles dans la boue » sur le site, les chercheurs ont examiné une curieuse prise de restes de poissons, en particulier de dents, a déclaré Naama Goren-Inbar, archéologue à l’Université hébraïque de Jérusalem qui a dirigé les fouilles.

Beaucoup appartenaient à deux espèces de grosses carpes, et elles étaient regroupées autour de certains endroits du site – des endroits où les chercheurs ont également trouvé des signes d’incendie. Les tests ont révélé que les dents avaient été exposées à des températures élevées, mais pas très chaudes. Cela suggère que le poisson a été cuit lentement et lentement, plutôt que jeté directement sur un feu, a expliqué Zohar.

Avec toutes ces preuves réunies, les auteurs ont conclu que ces cousins ​​​​humains avaient exploité le feu pour cuisiner il y a plus de trois quarts de million d’années. C’est beaucoup plus tôt que la prochaine preuve la plus ancienne de cuisine, qui montrait que les humains de l’âge de pierre mangeaient des racines carbonisées en Afrique du Sud.

Les chercheurs – comme beaucoup de leurs collègues – pensent que la cuisine a commencé bien avant cela, bien que les preuves physiques aient été difficiles à trouver.

“Je suis sûr que dans un proche avenir, un cas antérieur sera signalé”, a déclaré l’auteur de l’étude, Israel Hershkovitz, de l’Université de Tel Aviv, dans un e-mail.

C’est en partie parce que l’exploitation du feu pour la nourriture a été une étape clé de l’évolution humaine.

La cuisson des aliments permet au corps de digérer et d’obtenir plus facilement des nutriments, a expliqué David Braun, archéologue à l’Université George Washington qui n’a pas participé à l’étude. Ainsi, lorsque les premiers humains ont compris comment cuisiner, ils ont eu accès à plus d’énergie, qu’ils pouvaient utiliser pour alimenter des cerveaux plus gros.

En se basant sur le développement du cerveau et du corps des ancêtres humains, les scientifiques estiment que les compétences culinaires auraient dû émerger il y a près de 2 millions d’années.

“Si nous mangeons des aliments crus, il est très difficile d’en faire un primate de grande taille”, a déclaré Braun.

Ces premiers plats cuisinés étaient bien loin des dîners de dinde d’aujourd’hui. Et au cours des très nombreuses années qui se sont écoulées entre les deux, les humains ont commencé à manger non seulement pour se nourrir, mais aussi pour la communauté.

Dans une étude de 2010, des chercheurs ont décrit la première preuve d’un festin – un repas spécialement préparé qui a réuni les gens pour une occasion il y a 12 000 ans dans une grotte en Israël.

La grotte, qui servait de lieu de sépulture, comprenait les restes d’une femme spéciale qui semblait être une chamane pour sa communauté, a déclaré Natalie Munro, une anthropologue de l’Université du Connecticut qui a dirigé l’étude.

Il semble que son peuple ait organisé une fête pour honorer sa mort. Munro et son équipe ont trouvé un grand nombre de restes d’animaux sur le site, y compris suffisamment de tortues et de bétail sauvage pour créer une propagation copieuse.

Cette «première fête» est venue d’un autre point de transition important dans l’histoire humaine, juste au moment où les chasseurs-cueilleurs commençaient à s’installer dans des situations de vie plus permanentes, a déclaré Munro. Se réunir pour des repas spéciaux a peut-être été un moyen de renforcer la communauté et d’apaiser les tensions maintenant que les gens étaient plus ou moins coincés les uns avec les autres, a-t-elle déclaré.

Et bien que le festin typique n’implique plus de grignoter de la viande de tortue dans les grottes funéraires, Munro a déclaré qu’elle voyait toujours beaucoup des mêmes rôles – échanger des informations, établir des liens, se disputer le statut – se produisant lors de nos rassemblements modernes.

“C’est quelque chose qui est essentiellement humain”, a déclaré Munro. “Et en voir la première preuve est excitant.”

—Maddie Burakoff, Associated Press

NourritureVacances