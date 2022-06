Comment Cuba est devenu un pionnier des vaccins covid-19 pour les enfants

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

LA HAVANE – Bien avant d’être déclaré menace pour la sécurité nationale des États-Unis, Vicente Vérez était un chimiste cubain qui adorait les enfants. Sa spécialité était les vaccins. Dans les années 1990, il a aidé à créer un vaccin peu coûteux ciblant la bactérie connue sous le nom de Haemophilus influenzae de type b, ou Hib, qui tuait des enfants de moins de 5 ans. C’était un succès mondial. Alors, quand le covid-19 est arrivé, Vérez savait ce qu’il devait faire.

« Nous n’avions pas beaucoup d’expérience avec les maladies virales », a-t-il déclaré. « Mais évidemment, face à une situation d’urgence comme la nôtre, une pandémie – eh bien, nous devions essayer quelque chose. »

Aujourd’hui, alors que les États-Unis déploient enfin des vaccins contre le coronavirus pour les jeunes enfants, Vérez célèbre une réalisation improbable : la plupart des jeunes Cubains se sont fait vacciner il y a des mois. Son Soberana 02, utilisé chez les enfants dès l’âge de 2 ans, fait partie d’une paire de vaccins maison crédités d’apprivoiser le covid-19 sur l’île communiste.

Les vaccins cubains n’ont pas encore été approuvés par l’Organisation mondiale de la santé, bien qu’ils aient obtenu le feu vert des régulateurs du Mexique, de l’Iran et du Vietnam. Les scientifiques disent que leur développement pourrait devenir une étude de cas sur la façon dont les pays les plus pauvres peuvent inventer leurs propres plans.

« Ils n’étaient pas au courant des milliards de dollars que certaines de ces entreprises ont reçus », a déclaré Maria Elena Bottazzi, codirectrice du Texas Children’s Hospital Center for Vaccine Development, faisant référence à des multinationales comme Pfizer et Moderna. « Parfois, avec très peu, on peut aller très loin. »

A Cuba, une recherche effrénée de lait

Un vaccin contre le coronavirus était un coup de lune, même pour les laboratoires les plus sophistiqués du monde. Pour Cuba, les obstacles étaient titanesques. Il a fait face à des sanctions américaines, à une chaîne d’approvisionnement mondiale enchevêtrée et à une économie nationale en chute libre. Cuba avait une telle pénurie de seringues qu’il a dû demander des dons internationaux. Une organisation caritative basée à New York, Global Health Partners, a envoyé 6 millions.

« Parfois, les vaccins mettent 14 ou 15 ans à se développer », a déclaré Vérez, directeur du Finlay Vaccine Institute à La Havane.

Comment Cuba a-t-il atteint la ligne d’arrivée si vite ?

Ses fabricants de vaccins attribuent l’extraordinaire travail d’équipe de scientifiques du monde entier. Lorsque la pandémie a commencé, ils ont rapidement partagé des découvertes sur Internet, comme le séquençage génétique du nouveau virus, connu sous le nom de SRAS-CoV-2.

Mais Cuba ne partait pas de zéro. Dans les années 1980, alors leader Fidel Castro a investi plus d’un milliard de dollars dans une nouvelle industrie biotechnologique ambitieuse. Il a envoyé des étudiants à l’étranger pour des doctorats et a construit un «pôle scientifique» à La Havane composé d’une cinquantaine d’institutions de recherche et d’entreprises.

« Quand le covid est arrivé, ils avaient trois décennies d’expérience » dans l’invention et la fabrication de vaccins, a déclaré Amilcar Pérez Riverol, un scientifique cubain qui travaille maintenant à l’Institut de génétique médicale de l’Université d’Oldenburg en Allemagne.

Alors que Biden lève les sanctions de l’ère Trump, les Cubains espèrent une relance économique

Les réalisations scientifiques de Vérez lui ont valu une renommée mondiale – mais il ne pouvait pas accepter un prix en 2005 du Tech Museum of Innovation à San Jose, en Californie. Le chimiste s’est vu refuser un visa américain, a-t-il dit, pour des raisons de sécurité nationale. À l’époque, le gouvernement américain craignait que Cuba ne développe un programme d’armes biologiques. Invité à commenter l’affaire, le Département d’État a refusé, affirmant que les dossiers de visa étaient confidentiels.

René Roy, un éminent chimiste canadien et partenaire de Vérez dans le développement du vaccin synthétique contre le Hib, a déclaré qu’ils avaient choisi la mauvaise personne. « C’est un modèle pour beaucoup de gens », a-t-il déclaré. « Il se consacre à la santé humaine en général, et aux enfants en particulier. »

Des années de travail sur les vaccins pour enfants se sont avérées être un avantage pour les scientifiques cubains. Les vaccins Moderna et Pfizer-BioNTech utilisés une nouvelle technologie appelée ARNm, qui ordonne aux cellules de fabriquer la protéine de pointe qui, à son tour, déclenche une armée d’anticorps pour se prémunir contre l’arrivée du coronavirus. Les Cubains se sont appuyés sur une approche plus traditionnelle. Ils ont créé des conjugués vaccinaux sous-unitaires, qui comprennent des parties inoffensives d’un virus qui stimulent le système immunitaire à fabriquer des anticorps.

Cette technique avait été utilisée « dans des centaines de millions de doses de vaccins pour les enfants dans le monde », a déclaré Vérez. Il croyait fermement que c’était efficace – et sûr.

Environ 400 personnes ont travaillé au développement, au test et à la production des vaccins cubains. « Pendant deux ans, il n’y avait pas de samedi ou de dimanche », a déclaré Gerardo Guillén, un autre scientifique de premier plan, dont l’équipe a créé Abdala, le vaccin utilisé sur la plupart des adultes cubains.

Les défis n’étaient pas seulement les complexités d’un nouveau virus. Une grande partie de l’équipement et des intrants de pointe pour les produits pharmaceutiques provient des États-Unis ou d’Europe. Cuba a tenté de contourner les sanctions américaines en effectuant des achats via des pays tiers. « Il faut toujours changer d’intermédiaire, car lorsqu’ils [U.S. authorities] les identifier, ils les annulent », a déclaré Guillén, directeur de la recherche biomédicale au Centre de génie génétique et de biotechnologie de La Havane. Les scientifiques cubains ont eu recours à des voyages à l’étranger pour emprunter l’équipement de collègues étrangers.

Interrogé sur la réponse, le département d’État a déclaré que l’embargo « comprend d’importantes exemptions et autorisations » pour les exportations telles que « les produits agricoles, les médicaments, les dispositifs médicaux et certains autres articles ». Pourtant, certaines entreprises hésitent à vendre à Cuba, craignant de se heurter aux régulateurs américains. Le bureau des droits de l’homme des Nations unies a averti en 2020 que l’embargo américain était nuire à la réponse de Cuba à la pandémie.

Les Cubains arrivent en nombre record le long de la frontière mexicaine

Cuba a réussi à contrôler la pandémie dès le début, en fermant les frontières et en dépistant vigoureusement les cas. Mais une fois que l’île a été partiellement rouverte au tourisme en novembre 2020, la variante hautement infectieuse du delta a fait son apparition.

Avec la montée en flèche des cas, Cuba a commencé à vacciner les adultes en mai 2021, avant même que ses propres régulateurs n’aient approuvé les vaccins. Le succès des vaccins du pays contrastait fortement avec l’état lamentable de son système de santé publique, qui avait longtemps été présenté comme une réalisation majeure de la Révolution de 1959. Entre la pandémie, les sanctions américaines et les inefficacités de la planification étatique, l’économie cubaine s’est effondrée. Le manque de médicaments a été l’un des facteurs à l’origine des manifestations nationales de juillet dernier.

Vérez était convaincu que son Soberana 02 réussirait, à tel point qu’il l’a testé sur lui-même lors des premiers essais cliniques. (Cuba l’a maintenant autorisé pour les adultes et les enfants). En septembre dernier, Cuba a lancé la première campagne mondiale de vaccination de masse contre le coronavirus chez les enfants, touchant 1,7 million de jeunes, âgés de 2 à 18 ans. « Nous avons eu très peu d’effets indésirables », a-t-il déclaré à propos du régime à trois injections. Les scientifiques travaillent actuellement sur un vaccin pour les bébés.

Selon un décompte de Reuters, 94 % des 11 millions d’habitants de Cuba ont reçu au moins une dose de vaccins fabriqués dans le pays. Avec des cas plongeant, Cuba a abandonné son strict mandat de masque le mois dernier, après près de trois semaines sans décès lié au covid-19.

Les vaccins cubains ont été envoyés au Vietnam, au Venezuela, en Syrie et au Nicaragua. Soberana 02 est également fabriqué en Iran. Mais leur adoption internationale a été ralentie par le processus d’approbation mondial. Abdala est en cours d’étude par l’OMS, et la candidature pour Soberana 02 sera soumise après avoir été examinée par un organisme de recherche privé pour identifier toute lacune, a déclaré Vérez.

Les résultats des deux premières séries d’essais cliniques pour les vaccins cubains ont été publié par des revues scientifiques respectées. L’examen par les pairs est toujours en attente pour la troisième phase.

Les vaccins pourraient offrir des avantages aux pays les plus pauvres qui ne disposent pas du réseau de congélateurs ultrafroids requis par certains vaccins. « Le stockage et le transport sont beaucoup plus faciles », a déclaré Pérez Riverol.

À certains égards, les vaccins représentent l’aboutissement de la vision de Castro d’un programme de biotechnologie cubain florissant. Pourtant, l’expérience de Pérez Riverol montre à quel point ce rêve est en danger. Il se souvient avoir fait partie d’une trentaine d’étudiants à Cuba qui ont obtenu un baccalauréat en 2007 en microbiologie et en virologie. Plus de 90% d’entre eux ont émigré depuis, a-t-il dit, dans le cadre d’une fuite des cerveaux qui s’accélère.

Bien qu’il ne soit pas inhabituel pour de jeunes scientifiques brillants de petits pays d’étudier ou de travailler à l’étranger, c’est différent, a déclaré Pérez Riverol.

« C’est une migration sans retour. »