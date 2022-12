Comment Cristiano Ronaldo a ruiné son héritage en 90 minutes

La beauté du sport réside dans le fait qu’il peut créer des surprises au moment où on s’y attend le moins, de la source à laquelle on s’y attend le moins.

Les experts et les experts peuvent débattre et s’entendre sur une multitude de sujets sous le soleil, mais lorsque le moment du jugement arrive, tout dépend des quatre-vingt-dix minutes qui définissent les carrières et les vies.

Et comme l’année écoulée prouverait même Cristiano Ronaldo, l’homme qui personnifie l’art de marquer des buts depuis une génération et plus, l’athlète présenté comme l’étalon-or pour les sportifs du monde entier à observer, s’inspirer et essayer d’imiter, n’est pas t une exception lorsque le temps des pères s’écoule.

Le talisman portugais était le garçon chéri de Manchester United jusqu’à ce qu’il accroche le microphone et donne une critique cinglante du club qui avait aidé le grand homme dans son voyage vers la célébrité. Mais, alors l’homme dont la vue même terrifiait les unités défensives du monde entier tomba de sa haute position, d’une manière troublante et honteuse.

Ce qui fait mal à ce jour, ce n’est pas le fait que ses performances sur le terrain se soient continuellement détériorées depuis que la saison en cours de la Premier League s’est déroulée, mais les caractéristiques et l’attitude de l’homme autrefois considéré comme l’un des propres de United tournant le dos à le club.

Le joueur de 37 ans a enfreint la règle cardinale de diffuser le linge domestique en public alors qu’il profitait de l’exclusivité de 90 minutes de Piers Morgan à la télé pour exprimer son mécontentement contre le club et le régime en place dans le club légendaire de Manchester.

Le dédain du point de vue des fans de United réside probablement dans le fait que malgré le nouveau manager à la tête d’Old Trafford, le prometteur Erik ten Hag fait tout son possible pour protéger l’héritage et le respect que Ronaldo avait réussi à accumuler au fil des ans à chaque opportunité d’interview en le qualifiant de “fait partie de ses plans”, même après que le meilleur buteur du football international masculin ait fait part de son intention de participer à l’UEFA Champions League, le tournoi continental que United avait raté cette saison, bien connu.

Ronaldo, étant le spécialiste de l’UCL qu’il est, voulait naturellement concourir au plus haut niveau, mais ironiquement, il n’y avait pas de preneurs pour lui pendant la fenêtre d’été.

Avec United performant incontestablement mieux sans la présence de Ronald sur le terrain, il était clair que le Néerlandais en charge inaugurait une nouvelle ère remplie de puissantes richesses offensives sous la forme de jeunes.

Ronaldo, le vainqueur en série et inversement, aussi le pleurnichard ne pouvait pas faire face au fait que son équipe était incontestablement mieux sans lui sur le terrain. Et ce n’est pas une fouille à l’homme qui a Madère sur la carte, mais un témoignage de ce que l’ancien collègue Wayne Rooney a dit, dans le sens de la vieillesse qui nous arrive à tous.

La même attitude fusspot qui l’a amené au sommet du football mondial s’est avérée être sa perte lors de son deuxième passage à Manchester.

Tout était plutôt pardonnable même jusqu’à la désormais tristement célèbre débrayage contre Tottenham Hotspur alors que United gagnait par 3 buts à rien avec Ronaldo sur le banc. L’attaquant portugais est parti sans ménagement lorsqu’on lui a demandé de s’échauffer avant le coup de sifflet final.

Erik ten Hag était naturellement furieux, mais la magnanimité du Néerlandais était au rendez-vous alors qu’il excusait l’indiscrétion de l’attaquant et le laissait s’entraîner avec l’équipe après une courte période de pénitence alors qu’il tentait de ramener la star dans le giron.

Mais Ronaldo a franchi le point de non-retour alors qu’il était assis en face de Morgan et a fait savoir au monde son mécontentement face à la situation actuelle à Manchester. Il a déchiré d’innombrables personnalités que les fidèles unis tiennent chères et sacrées.

Et tout cela juste avant la première mondiale de la pièce maîtresse quadriennale au Qatar où il devait diriger son Portugal bien-aimé.

L’interview était sortie alors que Morgan traitait sa rencontre avec l’ancienne star madrilène pour tout ce qu’elle valait, la faisant circuler dans le cercle des médias et créant une sensation que peu de gens pouvaient imaginer.

Le footballeur qui était autrefois vénéré comme le chouchou de Manchester a brisé tous les cœurs de United qui battaient sur les airs de “Glory Glory Man United!”.

Et il l’a endommagé de façon irréparable.

Puis vint la Coupe du Monde de la FIFA. Ronaldo s’est rendu au Qatar à la recherche d’un dernier coup sur le trophée prisé qui, à ce jour, reste hors de sa portée. Il a eu un mal d’estomac car il a raté la première journée d’entraînement du Portugal, mais était de retour pour son premier match du tournoi contre le Ghana.

L’équipe ibérique a fini par remporter son match d’ouverture 3-2, son joueur principal inscrivant un penalty qui a fait de lui le premier homme à marquer lors de cinq Coupes du monde différentes. Mais le Ghana a fait peur aux Portugais en réduisant les arriérés et a ainsi failli égaliser avant le coup de sifflet final.

Os Navagadores est entré dans son deuxième match de la phase de groupes alors qu’il affrontait l’Uruguay et Ronaldo a de nouveau fait sensation, mais cette fois-ci, ce n’était pas pour sa touche de marque de but, mais ironiquement et littéralement son absence.

Ronaldo a célébré le but de son coéquipier Bruni Fernandes alors qu’il le revendiquait comme le sien bien qu’il n’ait pas touché le ballon avant qu’il ne franchisse la ligne. Le joueur de 37 ans s’est élevé dans les airs pour tenter de se connecter avec le ballon en utilisant sa tête, mais n’a pas réussi à le faire car le ballon s’est frayé un chemin au fond du filet. Le but a finalement été attribué au milieu de terrain qui a fait une formidable sortie au Moyen-Orient et Internet s’est bien amusé aux dépens de l’attaquant qui a été fustigé pour ses bouffonneries.

Le Portugal a perdu son dernier match de groupe contre la Corée du Sud, ce qui a permis à l’unité asiatique de s’assurer une place à élimination directe de manière spectaculaire, mais le Portugal n’a pas été découragé par la défaite car il a fini par dominer son groupe malgré la défaite.

Notamment, Ronaldo a été remplacé avant le coup de sifflet et n’était pas satisfait de la décision de l’entraîneur et a exprimé sa frustration à ce sujet alors qu’il quittait le terrain. La tension était vive mais le patron portugais, Fernando Santos, a déclaré qu’il avait mis l’emportement de la star derrière lui malgré son mécontentement face à la crise de principe.

Le match des huitièmes de finale contre la Suisse a été une journée éprouvante pour Ronaldo sous les couleurs nationales alors que l’entraîneur Fernando Santos a choisi de lancer la sensation Benfica de 21 ans Goncalo Ramos devant leur starman et cette décision a porté ses fruits.

Le changement purement “tactique” a fini par servir de plate-forme au jeune attaquant pour briller sur la scène internationale en réalisant un superbe tour du chapeau de grande qualité. L’attaquant né en 2001, a réussi un tir dans un angle serré pour ouvrir le score pour le Portugal avant de convertir une occasion dorée en mettant le ballon entre les jambes du malheureux gardien suisse. Il a complété son triplé avec un dink clinique sur le gardien alors que le Portugal écrasait ses adversaires 6-1 avec trois autres buts de Pepe, Raphael Guerreiro et Rafael Leao.

Ronaldo a été amené à la place du héros du hattrick Ramos à la 74e minute du match, mais n’a pas réussi à marquer le match avant la fin des années quatre-vingt-dix.

Lors du match de quart de finale suivant, Ronaldo s’est de nouveau retrouvé sur le banc au coup de sifflet initial lors d’une journée de match qui verrait le Portugal se retirer de la Coupe du monde aux mains des créateurs de l’histoire africaine, le Maroc. La tête imposante de Youssef En-Neysri en première mi-temps s’est avérée être la différence alors que Ronaldo et le Portugal ont fait leurs adieux au Qatar en larmes.

La mission de toute une vie de Ronaldo de hisser le trophée le plus prestigieux du football mondial restera à jamais un rêve qui ne verrait jamais la lumière du jour.

Appelez ça une chance, appelez ça du karma, appelez ça un dû cosmique, à la fin de la Coupe du monde, Ronaldo se retrouverait à lécher ses blessures et à se recroqueviller de honte alors qu’il voyait son plus grand rival mettre un terme au débat du meilleur joueur de la génération alors que Lionel Messi a inspiré l’Argentine à un titre de Coupe du monde, accomplissant ainsi son destin.

J’ai convenu que Ronaldo a eu une année difficile personnellement, faisant face à la perte de son enfant mort-né plus tôt dans le calendrier et mon cœur va à l’homme qui a autrefois ébloui le public et déconcerté l’opposition avec son mouvement fougueux sur le ballon. Mais rien de tout cela n’était une excuse suffisante pour écraser le cœur des millions de personnes couronnées de rouge, qui l’ont tenu haut là-haut, lui accordant le statut de demi-dieu et l’aidant de plus d’une manière à gravir les échelons du football.

Malgré toutes ses réalisations, ses records et ses distinctions, il semble que Ronaldo ait laissé son côté humain imparfait prendre le dessus sur lui-même au milieu de la détérioration des performances professionnelles et terni l’héritage qu’il s’est efforcé de construire au cours des deux dernières décennies.

Il entrera dans les livres d’histoire, malgré l’année qu’il a eue, mais au prix d’entacher l’héritage qui était plutôt synonyme de discipline stricte, qui était le modèle de tous les sportifs en herbe à travers l’immense étendue de la terre…

… Jusqu’à ce qu’il décroche ce micro.

