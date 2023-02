Comment CRISPR pourrait aider à sauver les cultures de la dévastation causée par les ravageurs

Moins d’une décennie après avoir été identifié pour la première fois en Californie, un insecte envahissant appelé le tireur d’élite aux ailes vitreuses avait transformé la bactérie qui cause Pierce d’une nuisance en un cauchemar. L’insecte oblong, avec des ailes comme des vitraux teintés de rouge, est plus rapide et vole plus loin que les tireurs d’élite originaires de l’État, et il peut se nourrir de vignes plus dures. Son arrivée, que l’État soupçonne d’avoir eu lieu à la fin des années 80, a accéléré la propagation de la maladie.

Un tireur d’élite adulte aux ailes vitreuses, Homalodisca vitripennis. RODRIGO KRUGNER/USDA-ARS

Grâce à des inspections et à des pulvérisations ciblées de pesticides, l’État a largement réussi à confiner le tireur d’élite envahissant au sud de la Californie. Mais la maladie n’a toujours pas de remède, et elle risque de s’aggraver et de devenir plus difficile à combattre en raison du changement climatique.

Les chercheurs cherchent maintenant à ajouter une technologie de pointe à l’arsenal anti-Pierce de la Californie, en modifiant le génome du tireur d’élite aux ailes vitreuses afin qu’il ne puisse plus propager la bactérie.

Une telle solution est possible grâce à la technologie d’édition de gènes CRISPR, qui a rendu la modification des gènes de tout organisme de plus en plus simple. La technique a été utilisée dans des expériences d’immunothérapie contre le cancer, de sélection de pommes et, de manière controversée, d’embryons humains. Aujourd’hui, un nombre croissant de chercheurs l’appliquent aux ravageurs agricoles, dans le but de contrôler une gamme d’insectes qui, ensemble, détruisent environ 40 % de la production agricole mondiale chaque année. En cas de succès, ces efforts pourraient réduire la dépendance aux insecticides et fournir une alternative aux modifications génétiques des cultures.

Pour l’instant, ces insectes génétiquement modifiés sont enfermés dans des laboratoires du monde entier, mais cela est sur le point de changer. Cette année, une entreprise américaine prévoit de commencer des tests en serre en collaboration avec le Département américain de l’agriculture (USDA) sur des insectes nuisibles aux fruits rendus stériles à l’aide de CRISPR. Dans le même temps, les scientifiques des institutions gouvernementales et privées commencent à en savoir plus sur la génétique des ravageurs et à apporter des modifications à davantage d’espèces.

L’utilisation d’organismes génétiquement modifiés reste controversée et les ravageurs agricoles modifiés n’ont pas encore été approuvés pour une diffusion généralisée aux États-Unis. Un processus réglementaire potentiellement long et en constante évolution vous attend. Mais les scientifiques disent que CRISPR a inauguré un moment critique pour l’utilisation des modifications génétiques chez les insectes qui ont un impact sur l’agriculture, avec plus de découvertes à l’horizon.

“Jusqu’à CRISPR, la technologie n’existait tout simplement pas”, explique Peter Atkinson, entomologiste à l’Université de Californie à Riverside, qui travaille à la modification du tireur d’élite. “Nous entrons dans cette nouvelle ère où le contrôle génétique peut être envisagé de manière réaliste.”

Connais ton ennemi

Les scientifiques ne savaient pas grand-chose sur la génétique du tireur d’élite aux ailes vitreuses jusqu’à récemment. La première ébauche de son génome a été cartographiée en 2016, par un groupe de l’USDA et du Baylor College of Medicine, au Texas. Mais la carte avait des lacunes. En 2021, des chercheurs de l’UC Riverside, dont Atkinson, ont rempli bon nombre d’entre eux pour produire une version plus complète.