Comment créer une routine du coucher qui vous convient

Si vous vous retrouvez allongé dans votre lit en train de parcourir TikTok dans le noir en vous demandant pourquoi le sommeil ne vient pas, vous n’êtes pas seul : 14,5 % des adultes américains ont déclaré avoir du mal à s’endormir presque tous les jours sur une période de 30 jours en 2020. Les gens ont des difficultés à s’endormir et à rester endormis pour un certain nombre de raisons, allant du stress et de la caféine trop tard dans la journée aux effets secondaires des médicaments et à l’apnée du sommeil.

Cependant, le sommeil n’est pas un interrupteur marche-arrêt, mais une rampe, explique la psychologue du sommeil Jade Wu, auteur de Hello Sleep : La science et l’art de vaincre l’insomnie sans médicaments. Vous ne pouvez pas vous attendre à vous endormir au moment où votre tête touche l’oreiller. En fait, votre corps a besoin de préparation et d’encouragement pour descendre cette rampe. Une routine au coucher facilitera cette transition vers le sommeil, signalant à votre corps qu’il est temps de se détendre. « Même lorsque vous êtes encore éveillé et que vous vous promenez en pyjama », dit Wu, « votre corps commence à descendre cette rampe. »

Il n’existe pas de routine « parfaite » au coucher. Vous voudrez plutôt essayer des exercices et des rituels apaisants qui conviennent à votre calendrier et à votre style de vie. Si vous pouvez y consacrer une heure, c’est super ; si vous ne disposez que de 15 minutes, cela fonctionne aussi. Ce qui est plus important que le contenu ou la durée de votre relaxation, c’est de la faire à peu près à la même heure chaque jour, disent les experts, pour vous aider à réguler votre rythme circadien.

Voici quelques suggestions sur la façon d’élaborer une routine au coucher, selon les experts du sommeil.

Deux à trois heures avant de se coucher

Bien que vous n’ayez certainement pas besoin de consacrer beaucoup de temps à une routine au coucher, vous voudrez vous préparer au succès bien avant de vous coucher. Évitez de manger un repas copieux, de consommer de l’alcool et de fumer dans les deux heures qui suivent le moment où vous espérez vous endormir, explique Abhinav Singh, expert en examen médical chez SleepFoundation.org et directeur médical de l’Indiana Sleep Center. De plus, évitez les aliments épicés et les aliments riches en sucre environ trois heures avant de vous coucher, explique Shelby Harris, directrice de la santé du sommeil chez Sleepopolis. La nourriture et l’alcool peuvent maintenir la température de votre corps élevée et votre métabolisme actif, dit Wu, ce qui ne se prête pas au sommeil. Vous devriez éviter la caféine bien avant ce point – huit heures avant le coucher, dit Harris.

Si vous espérez vous endormir à 23 heures, réduisez votre consommation de nourriture et d’alcool entre 20 heures et 21 heures. Vous pouvez prendre une collation légère plus près du lit si vous avez faim.

Une heure avant de se coucher

Commencez à éteindre ou à tamiser les lumières de votre maison et de votre chambre environ une heure avant de vouloir dormir, explique Singh. Tirez les stores de votre chambre pour empêcher la lumière de la rue ou du quartier de pénétrer. Si votre pièce est encore lumineuse, vous aurez peut-être besoin de rideaux occultants, explique Wu, ou d’un masque pour les yeux lorsque vous finirez par vous endormir. Ajustez la température de votre pièce ou de votre maison à quelques degrés de moins. « Il est démontré que vos niveaux de mélatonine augmentent plus efficacement lorsque l’environnement est plus frais », explique Singh.

Éteignez autant d’appareils que possible ou mettez ces appareils électroniques sur Ne pas déranger pour minimiser les distractions et les notifications. « Parfois, plusieurs appareils fonctionnent en même temps : la télévision, votre téléphone et votre montre », explique Wu. « Il y a toujours une stimulation venant de tous les côtés. » Baissez la luminosité de l’écran ou activez le mode nuit sur tous les appareils que vous utilisez encore. (Oui, vous avez la permission d’utiliser la technologie avant de vous coucher – avec parcimonie – disent Wu et Singh.) Vous pouvez également consacrer une page ou un dossier sur l’écran d’accueil de votre téléphone aux applications que vous utilisez uniquement la nuit, comme une application de bibliothèque, une application de bruit blanc, et une application de jeu, « pour ne pas vous retrouver dans un trou de TikTok », dit Wu.

Si vous avez le temps et l’intérêt, Singh recommande de prendre un bain ou une douche chaude à cette heure-là. Les bains peuvent aider à abaisser la température de votre corps et favoriser la somnolence. Un bain de pieds peut également constituer un élément apaisant d’une routine nocturne, explique Wu.

15 à 30 minutes avant de se coucher

C’est maintenant que vous voudrez vraiment commencer à ralentir. Allumez votre machine ou application à bruit blanc si un environnement bruyant vous empêche de vous endormir ou de rester endormi. Une petite collation combinant des protéines et des glucides – comme une banane avec du beurre de cacahuète, un biscuit de blé entier avec du fromage faible en gras, des flocons d’avoine, du yaourt grec ou des cerises – peut favoriser le sommeil, dit Harris. N’hésitez pas à siroter une tasse de thé décaféiné, dit Singh. Mais lui et Wu mettent en garde contre le recours aux thés prétendant favoriser la somnolence comme somnifère. « La quantité de substances qu’il contient et qui peuvent réellement vous aider à dormir est faible », explique Singh.

Essayez une activité apaisante, comme les étirements, la méditation, la lecture, l’écoute relaxante d’un podcast ou de la musique, le crochet ou votre routine de soins de la peau. Évitez tout ce qui est trop axé sur un objectif et qui vous empêche de dormir, comme terminer un projet de travail ou terminer un niveau dans un jeu vidéo. « Si vous savez qu’il vous faudra quelques heures pour vous sentir satisfait, soyez honnête avec vous-même sur ce qui vous égaye vraiment », explique Wu. « Ne vous lancez pas dans quelque chose qui va être si stimulant ou axé sur un objectif qui vous permet de continuer. » De même, une musique forte, une télévision captivante ou un film d’horreur peuvent être trop énergisants et ne vous endormiront pas, dit Singh.

Pour vous débarrasser de tout stress persistant, essayez de tenir un journal pendant quelques minutes, explique Wu. Consigner les détails de votre journée sur papier ou sur Google Doc peut améliorer la santé mentale. Vous pouvez écrire vos pensées sur votre téléphone ou avec un stylo et du papier. Se blottir contre vos enfants, votre partenaire ou vos animaux de compagnie peut également être apaisant, ajoute-t-elle.

Si vous souhaitez toujours utiliser des appareils électroniques, réduisez encore une fois la luminosité et le volume. Réduisez votre temps de jeu, de lecture et de visionnage à 10 à 20 minutes, explique Singh, que vous utilisiez un smartphone, une tablette ou un téléviseur.

Gardez à l’esprit que vous n’êtes pas obligé d’effectuer votre routine nocturne au lit, dit Wu. Si vous commencez à vous assoupir en lisant sur le canapé ou en faisant un puzzle à la table de la salle à manger, vous ne vous réveillerez pas accidentellement lorsque vous déménagerez dans la chambre. « Vous n’avez pas besoin de considérer le sommeil comme s’il était fragile », dit-elle, « ou s’il allait vous échapper. »

Ce n’est pas grave si vous n’avez toujours pas sommeil à ce stade. Cependant, ne vous forcez pas à rester au lit. Au lieu de cela, déplacez-vous dans une autre pièce pour lire un livre ou participez à une autre pratique apaisante, explique Singh. Revenez ensuite au lit seulement lorsque vous avez sommeil.

Ne vous en faites pas si votre routine du coucher ne fonctionne pas au départ ou si vous ne parvenez pas à en adopter une. Les parents et les tuteurs peuvent ne pas avoir le temps ou la flexibilité de se détendre la nuit. Le mode de vie d’un colocataire pourrait interférer avec votre envie d’occuper la salle de bain pendant 20 minutes. Faites avec ce que vous avez, disent les experts. Échangez peut-être un bain contre une méditation guidée ou optez pour un livre plutôt qu’un podcast. Si vous ne disposez que de 10 minutes, pensez à noter quelques réflexions pour vous aider à vous détendre. Soyez flexible et ne réfléchissez pas trop à une routine du coucher : faites simplement ce que vous trouvez agréable et relaxant.

« Ce n’est pas encore une corvée de plus ou une autre chose dont vous devriez vous sentir coupable si vous ne le faites pas. [it] », dit Wu. « Pensez-y davantage pendant que vous vous faites plaisir. Vous vous donnez ces 20 dernières minutes de la journée pour n’avoir aucune obligation, aucune responsabilité.