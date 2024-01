Comment créer un logo de 4 manières différentes en utilisant Kittl

Points clés à retenir Il existe quatre façons de créer un logo dans Kittl : des éléments préconçus, un générateur d’IA, des modèles ou en important votre propre design.

Le générateur d’IA de Kittl permet la génération et la personnalisation d’idées de logo les plus rapides.

Kittl fournit une gamme d’outils, de fonctionnalités et d’actifs pour créer des logos, ce qui en fait une plate-forme polyvalente pour la conception de logos.





Les logos constituent une partie importante du travail de conception et il existe de nombreuses façons et endroits de les créer. Avec la plateforme de conception basée sur navigateur de Kittl, il existe quatre façons de créer un logo à l’aide de ses outils et fonctionnalités.





Qu’est-ce que Kittl ?

Kittl est une plate-forme de conception intuitive basée sur un navigateur et facilement accessible à toute personne disposant d’une connexion Internet. Il propose un forfait gratuit pour toujours et l’abonnement Kittl Pro à 120 $/an vous donne accès à plus de fonctionnalités, de projets et d’espace de téléchargement.

Kittl est similaire à Canva, mais il offre de meilleures fonctionnalités pour la conception de logo. Vous pouvez trouver des fonctionnalités similaires dans d’autres logiciels, mais Kittl fournit toutes ces fonctionnalités sans avoir besoin d’accéder à plusieurs plates-formes pour un même projet.

Voyons quatre façons d’utiliser Kittl pour créer un logo fantastique pour le design de votre marque, celui de votre t-shirt ou votre nouvelle entreprise. Assurez-vous d’avoir étudié comment créer un logo génial avant de vous lancer. Si vous créez un logo pour une marque, tenez compte des couleurs, des formes, des motifs et des types de polices qui peuvent affecter la façon dont votre marque est perçue.

1. Comment créer un logo à l’aide des éléments Kittl

Ouvrez un nouveau plan de travail sur Kittl en sélectionnant Nouveau projet depuis la page d’accueil. Sélectionnez ensuite Standard et frappé Créer.

Un plan de travail vierge peut être intimidant. Heureusement pour les utilisateurs de Kittl, Kittl Elements peut rapidement vous aider à remplir votre plan de travail avec des éléments prédéfinis pour créer un logo fantastique. Passez votre curseur sur le menu de gauche pour sélectionner Éléments pour ouvrir la bibliothèque Elements de Kittl.

Dans Elements, vous trouverez des formes, des ornements, des illustrations et des résumés. Certains d’entre eux ne seraient pas considérés comme adaptés à la conception de logos, car il pourrait s’agir d’éléments raster tels que des masques, des textures ou tout ce qui comporte des dégradés.

Il existe des différences importantes entre les images raster et vectorielles. En fin de compte, une image raster n’est pas évolutive pour répondre aux normes requises par un logo, alors qu’un graphique vectoriel est évolutif à l’infini sans perte de qualité.

Sur la droite Paramètres panneau, vous pouvez changer la couleur de vos éléments et ajouter des bordures, des ombres et d’autres effets pour créer un graphique harmonieux.

Une fois que vous avez placé et ajusté tous vos éléments, utilisez l’outil texte de Kittl (Tt à gauche) pour ajouter une variété de textes à votre logo. Double-cliquez sur le texte pour faire apparaître le Paramètres et Effets panneaux à droite. Ici, vous pouvez modifier la couleur, l’ombrage et également utiliser les effets de courbe.

Une fois que vous avez terminé votre logo, il est temps de l’exporter. Sélectionner Télécharger en haut à droite et ajustez vos paramètres de téléchargement. Les utilisateurs de Kittl Free ne peuvent pas exporter au format SVG vectoriel, mais les utilisateurs Pro le peuvent. Si vous n’exportez pas au format SVG, essayez de ne pas augmenter ou réduire l’échelle car cela entraînerait une perte de qualité.

2. Comment créer un logo à l’aide du générateur d’IA de Kittl

Le générateur d’IA intuitif de Kittl vous permet de créer des logos vectoriels modifiables en quelques secondes. Pour utiliser le générateur de logo AI de Kittl, ouvrez un Nouveau projetet dans le menu à gauche du plan de travail, sélectionnez Kittl IA.

Sélectionner Générateur de logos et utilisez la zone de texte pour rédiger l’invite de votre logo. Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez utiliser les invites existantes ci-dessous pour vous inspirer. Une fois écrit, sélectionnez Générer un logo et attendez que quatre graphiques générés apparaissent.

Si vous n’êtes pas satisfait des images générées, vous pouvez régénérer pour obtenir quatre options différentes. Les logos générés sont entièrement modifiables si vous devez les ajuster : vous pouvez changer les couleurs de tous les éléments, réécrire le texte et modifier ou ajouter des effets de texte. Vous pouvez également remplacer des éléments du Éléments bibliothèque.

L’outil d’IA de Kittl permet de gagner beaucoup de temps et constitue une excellente option lorsque vous êtes à court d’idées.

3. Comment créer un logo à l’aide d’un modèle Kittl

Comme pour la bibliothèque Elements de Kittl, il existe également une bibliothèque de modèles prédéfinis avec des modèles modifiables pour vos créations de logo. La bibliothèque de modèles est composée de conceptions réalisées par les utilisateurs de Kittl. Pour cette raison, certains modèles peuvent être plus professionnels que d’autres, mais ils sont tous libres d’utiliser, de modifier et de republier comme les vôtres une fois modifiés.

Depuis la page d’accueil, sélectionnez Modèles > Logos. Vous pouvez affiner votre recherche avec les balises au-dessus des modèles pour trouver un design prédéfini qui correspond à votre vision.

Cliquez sur le design de votre choix pour l’ouvrir sur un plan de travail afin de pouvoir commencer à le modifier. Double-cliquez sur n’importe quel élément (texte, formes, couleurs) pour les modifier.

Vous pouvez supprimer n’importe quel élément et ajouter quelque chose de nouveau à partir des menus Éléments ou Texte. Une fois que vous êtes satisfait du résultat, téléchargez votre logo.

4. Comment créer un logo en important dans Kittl

Parfois, vous trouverez peut-être préférable de créer votre logo en le dessinant d’abord de manière traditionnelle ou en utilisant des éléments que vous avez créés ailleurs. Vous pouvez facilement créer un logo dans Kittl à l’aide d’une image dessinée à la main ou numériquement.

Une fois que vous avez dessiné votre image, numérisez-la ou enregistrez-la depuis votre logiciel de dessin externe, et ouvrez le fichier dans Kittl à partir du Téléchargements onglet sur un plan de travail. Vous pouvez télécharger des fichiers PNG, JPG, SVG ou WEBP.

Si vous êtes un utilisateur gratuit de Kittl, vous ne pourrez pas vectoriser un téléchargement non vectoriel, mais si vous téléchargez un SVG, il restera vectorisé et modifiable dans Kittl. Le téléchargement de fichiers non vectoriels nécessitera un abonnement Kittl Pro pour les vectoriser et les modifier dans Kittl, mais ils peuvent toujours être utilisés si vous n’avez pas besoin de changements de couleur ou de vectorisation.

Si vos fichiers ont été téléchargés avec des arrière-plans transparents, ils conserveront la transparence dans Kittl.

Une fois téléchargée, ouvrez votre image dans le plan de travail. Sélectionnez-le, puis sélectionnez Vectoriseur d’images dans le menu de droite. Si vous avez téléchargé une image avec un arrière-plan indésirable, utilisez le Suppresseur d’arrière-plan IA outil en premier : les deux outils ne sont disponibles que pour les utilisateurs Pro.

Vous pouvez désormais utiliser votre image dessinée à la main ou créée numériquement comme élément dans Kittl. Ajoutez des polices, d’autres éléments et des effets pour terminer votre logo. Exportez-le au format SVG (si vous êtes un utilisateur Pro) ou PNG pour utiliser votre nouveau logo.

5+ alternatives Kittl pour créer de superbes logos

Kittl propose de nombreuses fonctionnalités et outils pour créer des logos, mais il existe des applications alternatives avec des offres similaires, notamment :

Il existe également des outils en ligne gratuits que vous pouvez utiliser pour générer des logos, ainsi que des générateurs de logos IA qui offrent d’excellents résultats avec certaines fonctions modifiables.

La gamme d’outils, de fonctionnalités et d’actifs disponibles de Kittl en fait un endroit idéal pour créer un logo ou un graphique. Vous pouvez utiliser l’une des quatre options que nous avons répertoriées ici, et vous pouvez également toutes les combiner pour créer un logo de qualité supérieure. La licence de Kittl autorise une utilisation commerciale (avec attribution réservée aux utilisateurs gratuits uniquement) pour tous les éléments, actifs et polices.