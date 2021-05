Comment créer un espace de travail distant, bureau à domicile

Alors que les bureaux à domicile ont gagné en popularité ces dernières années, ils ne sont plus seulement une tendance, mais la nouvelle norme. La pandémie COVID-19 a contraint plus de personnes à travailler et à étudier à distance. Bien que le travail à domicile ait ses avantages, ce n’est pas toujours une option glamour, en particulier parce que la plupart des maisons ne sont pas conçues pour fonctionner également comme un bureau.

La bonne nouvelle? Vous n’avez pas à abandonner votre résidence actuelle et à déménager pour créer un espace de travail à domicile fonctionnel. Qu’il soit grand ou petit, transformer cette pièce, ce coin ou ce coin en bureau à domicile n’a jamais été aussi facile lorsque vous avez des designers experts à vos côtés.

Erreurs courantes

Lorsque la pandémie a frappé pour la première fois, beaucoup se sont précipités pour créer des bureaux à domicile de fortune. D’autres ont peut-être déjà utilisé des bureaux désignés quelques jours par mois. Cependant, les nouvelles exigences du travail quotidien à distance nécessitent une conception réfléchie de ces zones. «Lorsque vous passez huit heures dans un espace, vous devez le rendre joli pour que vous ayez hâte d’y aller tous les jours», déclare Gala Magriñá, designer et directeur de Gala Magriñá Design à Long Island City, NY. vous travaillez de chez vous toute la journée, vous devez repenser votre espace et le concevoir pour une utilisation toute la journée. »

Mary Maydan, fondatrice et directrice de Maydan Architects à Palo Alto, en Californie, désigne, par exemple, un mari et une femme qui partageaient auparavant un espace de bureau près du salon et de la cuisine, avec des chaises pour que leurs enfants puissent se détendre. alors qu’ils supprimaient du travail supplémentaire à la maison.

Lorsque le mari a commencé à travailler à plein temps à la maison, il avait besoin de calme pour pouvoir passer des appels téléphoniques et prendre des réunions vidéo, ce qui signifiait que l’espace de travail actuel après les heures normales ne répondait plus à ses besoins. Alors, il a déménagé au sous-sol, y installant un bureau désigné.

Que votre sous-sol vous convienne est une autre affaire, et peut-être l’erreur la plus évidente est de choisir le mauvais endroit dans la maison pour un bureau. Vous voulez certainement être loin des distractions, mais celles-ci diffèrent selon les individus. «Vous devez réfléchir à ce qui vous distrait le plus», dit Maydan.

Emplacement, emplacement, emplacement

L’emplacement importe vraiment, ce qui explique peut-être pourquoi l’une des plus grandes tendances des bureaux à domicile est maintenant les ADU, ou unités d’habitation accessoires. Il s’agit essentiellement de structures distinctes de votre résidence principale. «Jusqu’à l’année dernière, seuls les designers savaient ce qu’étaient les ADU, une des raisons pour lesquelles je les appelais des« maisons d’hôtes »avec des clients», explique Maydan.

Bien que les concepteurs les aient généralement créés, vous pouvez désormais acheter des ADU préfabriqués. «Aujourd’hui, tout le monde parle des ADU parce que si vous avez l’espace et que vos codes de zonage le permettent, c’est une solution merveilleuse qui vous permet d’être proche de votre famille et de votre domicile tout en ayant un endroit calme pour travailler.»

Bien sûr, tout le monde n’a pas les fonds ou l’espace nécessaires pour une UAD. Ainsi, lorsque vous réfléchissez à l’emplacement de votre bureau, pensez d’abord à votre style de travail et à vos faiblesses, dit Maydan. Êtes-vous facilement tenté de manger? Alors être près de la cuisine n’est pas une bonne option. Vos enfants interrompent-ils régulièrement votre concentration? Alors assurez-vous que vous êtes loin de la salle familiale. «Il est préférable d’identifier vos faiblesses et de vous en éloigner», ajoute-t-elle.

Considérez les endroits de votre maison qui ne sont pas seulement calmes – vous pouvez toujours mettre des joints sous les portes pour améliorer l’insonorisation ou accrocher des panneaux acoustiques, dit Maydan – mais qui permettront également le rangement, en particulier les armoires et les placards afin de ne pas vous noyer dans le désordre. .

La lumière naturelle est une autre variable importante à considérer. «Le soleil envoie des signaux à votre corps tout au long de la journée qui affectent vos rythmes circadiens, vous rendant plus alerte et productif», dit Magriñá. La lumière naturelle peut même vous donner un coup de pouce psychologique, améliorant votre humeur, selon des études.

Faites fonctionner des espaces uniques

En fin de compte, il est possible que vous ne puissiez pas contourner le fait que vous devez optimiser un espace loin d’être idéal. Mais même certains des endroits les moins évidents de votre maison peuvent fonctionner.

Les recoins de la maison peuvent également servir de bureaux. Par exemple, vous pouvez placer votre bureau dans l’espace entre deux étagères. Même les coins de la maison pourraient fonctionner, dit Magriñá.

Que faire si vous avez un plan d’étage à aire ouverte et que vous ne pouvez pas créer une zone séparée? Essayez de placer des étagères derrière votre bureau et de les décorer avec des livres, des plantes et d’autres objets, dit Magriñá. Les étagères serviront non seulement de limite mais aussi de stockage. Ou pensez à ajouter un écran ou une porte vitrée pour séparer l’espace, ce que Maydan a fait avec plusieurs clients.

Avec un peu de créativité, un sous-sol ou même un garage peut faire office de bureau à domicile. La règle n ° 1 avec les deux? «Effacez le désordre», dit Maydan. Sinon, cette accumulation pourrait vous distraire.

Fléchissez un peu plus ce muscle créatif et vous trouverez peut-être un espace de bureau dans un endroit encore plus inattendu: le placard. Les cloffices, essentiellement des placards transformés en bureaux, sont également à la mode. Bien que cela puisse sembler une option folle, il est livré avec un avantage caché. «Avec un bureau, vous pouvez fermer la porte pour ne plus voir le bureau lorsque vous avez fini de travailler», dit Magriñá. Cela peut contribuer grandement à créer un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Pensez à utiliser un bureau de relevé compact par rapport à un bureau traditionnel pour créer plus d’espace.

Bien sûr, le plus gros inconvénient avec de nombreux placards et sous-sols est de ne pas avoir accès à la lumière naturelle, c’est pourquoi Maydan recommande d’utiliser des couleurs plus vives sur les murs. «Différentes couleurs ont un impact sur votre humeur de différentes manières», dit Maydan. Alors que les couleurs sombres ont tendance à être déprimantes, les couleurs vives comme les rouges et les jaunes sont énergisantes et les couleurs claires sont apaisantes. Accrochez de l’art et des citations inspirantes qui vous donnent de la joie. Dans les sous-sols, vous pouvez également introduire un élément de la nature en ajoutant de fausses plantes de 4 à 5 pieds.

Heureusement, de nombreux garages ont des fenêtres qui fournissent un peu de lumière naturelle. Il y a généralement de nombreuses prises électriques, vous pouvez donc facilement ajouter de l’éclairage. Évitez simplement les lampes fluorescentes, qui peuvent perturber vos rythmes circadiens et vous donner des maux de tête si vous y êtes sensible, dit Magriñá. Elle recommande de rechercher des lumières de 3 000 à 5 000 lumens. Le chauffage et la climatisation peuvent être réglés avec des radiateurs et des climatiseurs de fenêtre, explique Maydan.

En fin de compte, l’effort de créer le meilleur cadre pour votre bureau à domicile profitera à votre santé et à votre bien-être. «Pensez à un bureau à domicile bien intentionné comme une forme de soins personnels», dit Magriñá. «Prendre le temps de créer cet espace vous aidera à être plus heureux et plus productif.»