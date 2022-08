Les modifications apportées à l’écran de verrouillage de l’iPhone sont sans doute la plus grande nouvelle fonctionnalité d’iOS 16, apportant des options de personnalisation qui permettent aux utilisateurs de modifier l’apparence de la date et de l’heure avec des styles de type et des choix de couleurs, d’ajouter des widgets à l’écran de verrouillage pour obtenir des informations en un coup d’œil, telles que que les événements du calendrier à venir, la météo et les niveaux de batterie, les notifications déplacées, et plus encore.

L’une des nouvelles personnalisations d’écran de verrouillage les plus colorées qu’un utilisateur peut choisir est un nouveau fond d’écran emoji personnalisé, où jusqu’à six caractères emoji différents peuvent être sélectionnés pour créer un arrière-plan emoji unique dans divers motifs.

L’écran de verrouillage emoji personnalisé peut utiliser n’importe quelle combinaison d’emojis, des visages souriants et des cœurs aux objets, à la nourriture et aux animaux, ce qui fait qu’il n’y a pas deux fonds d’écran identiques.

Comment créer un écran de verrouillage emoji personnalisé dans iOS 16

Sur l’écran de verrouillage, appuyez et maintenez l’image d’arrière-plan jusqu’à ce que la vue Collections apparaisse

Appuyez sur la flèche bleue + pour créer un nouveau fond d’écran

Faites défiler la liste des fonds d’écran jusqu’à ce que vous atteigniez la liste Emoji, puis balayez pour choisir un motif

Sélectionnez le motif souhaité et appuyez sur l’emoji souriant en bas à gauche de l’écran pour choisir vos personnages emoji

Choisissez jusqu’à 6 caractères emoji pour créer votre écran de verrouillage personnalisé

Appuyez sur l’arrière-plan pour fermer la liste des widgets et appuyez sur Terminé pour enregistrer votre écran de verrouillage emoji

Les utilisateurs peuvent ajouter plusieurs des mêmes emoji à l’écran de verrouillage ou un mélange à partir du sélecteur Emoji.

