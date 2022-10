Comment créer un déguisement d’Halloween simple, unique et pas cher

Avec un anniversaire le 30 octobre, il est naturel que Kimberly Murphy prenne Halloween très au sérieux. Rousse naturelle, Murphy s’est déguisé en personnages emblématiques aux cheveux cramoisis comme la mascotte de Wendy’s et Chuckie de Razmoket, mais une fois qu’elle a commencé à sortir avec son fiancé, Brian, il y a près de dix ans, les costumes de Murphy se sont améliorés. Une sélection des plus grands succès d’Halloween de Murphy et Brian : Dexter et Dee Dee de Laboratoire de Dexter, Mme Frizzle et le bus éponyme de Le bus scolaire magiqueJack et Sally de Le cauchemar avant Noël, Tormund et Brienne de Tarth de Jeu des trôneset Shaun White et un snowboard.

“Nous avons mis mon snowboard sur son dos pour que je puisse réellement le ‘rider'”, explique Murphy, qui, quel que soit le sexe du personnage, s’habille toujours en roux. “Cela a donné un élément amusant et expérientiel au costume.”

En octobre, le couple, tous deux au début de la trentaine, se marie et représentera Chucky et la mariée de Chucky pour Halloween. (Vous pouvez deviner qui enfilera la robe blanche.)

Dans l’enfance, Halloween est l’un des rares jours de l’année où vous pouvez porter votre costume le plus imaginatif à l’école et aux portes des étrangers. En vieillissant, ce sens de la créativité juvénile peut s’estomper, et savoir quoi porter pour une soirée costumée devient une autre énigme mineure. Que vous vous amusiez à vous déguiser ou que vous soyez un passionné de cosplay, concevant une tenue d’Halloween créative mais accessible, la tenue d’Halloween n’a pas besoin d’être une expérience déconcertante ou coûteuse. Des experts dans l’art du costume offrent leurs conseils pour imaginer et exécuter votre meilleur déguisement afin que vous puissiez remporter les honneurs du concours de costumes de cette année.

Affinez votre concentration

Lorsque chaque personnage, célébrité, personnage historique, animal, jeu de mots et mème est un fourrage potentiel pour les costumes, se concentrer sur une idée peut sembler écrasant. Les limites et les paramètres sont vos meilleurs amis. Utilisez votre propre apparence – y a-t-il une personne ou un personnage fictif qui a un style similaire à vous ? Des fonctionnalités vaguement comparables ? — et les médias qui vous ont intéressé cette année comme points de départ. Tout, des romans YA et des émissions de télévision nostalgiques des années 90 aux blagues et gags extrêmement locaux (transport en commun, mascottes sportives) aux mèmes de niche (bonjour, projection astrale de Chris Pine) est une source d’inspiration primordiale.

Y a-t-il un alter ego que vous aimeriez explorer ? La cosplayeuse et photographe Hope Elmekies se déguise souvent en personnages avec lesquels elle ressent un lien personnel, comme Morticia Addams. “J’avais vraiment l’impression d’être lié à [her] parce qu’elle ne s’intègre pas », dit-elle. “J’ai ressenti cette parenté avec ce personnage.”

Pour tous ses costumes, Murphy a laissé ses cheveux roux et la différence de taille entre elle et son fiancé (elle mesure 5 pieds, il mesure 6 pieds 2 pouces) guider ses choix. Elle repense à la culture pop significative ou à des moments historiques qui entrent dans ces catégories. Par exemple, Murphy a signalé Gambit de la reine en tant qu’ensemble potentiel, en raison de sa popularité et du fait que le protagoniste avait les cheveux roux. “J’adopte cette approche stéréotypée à Halloween où si c’est inhabituellement petit ou roux”, dit-elle, “cela correspond à ma formule d’un candidat potentiel d’Halloween.”

Pour les costumes de groupe ou de famille, il peut être utile de se concentrer sur un intérêt, un accessoire ou un passe-temps partagé. Si vous vous êtes tous rencontrés dans une ligue de ballon chasseur pour adultes, vous voudrez peut-être vous déguiser en joueurs de ballon chasseur. Peut-être que votre groupe est composé de trois couples et que vous voulez faire un Graisse-collaboration inspirée.

Ensuite, déterminez l’effet que vous aimeriez que votre costume ait. Votre but est-il de faire rire tout le monde ? Soyez le sexy? Aller à fond sur les moindres détails ? Incorporer quelques amis pour un costume de groupe ? Cela peut vous aider à vous concentrer sur une idée.

Le lieu de votre fête d’Halloween peut vous aider à affiner vos options, explique Correen Borst-Straub, créatrice de costumes sur mesure de Correen’s Creative Designs. Pensez à l’endroit où vous porterez la tenue pour déterminer ce qui est approprié. Si vous allez à une fête dans un petit appartement, vous ne voudrez probablement pas porter une énorme robe Marie-Antoinette ou vous voudrez peut-être réfléchir à deux fois avant de porter des crocs de vampire à une collecte de fonds costumée avec un dîner assis.

Convention Buck, respectueusement

L’utilisation de la culture populaire comme source d’inspiration peut donner quelques idées potentielles, mais si vous voulez vraiment une apparence mémorable, abordez ces concepts d’une manière non conventionnelle. Beaucoup de gens ont tendance à se déguiser en personnages principaux d’émissions populaires (combien de chefs et de Targaryen allons-nous voir cette année ?), Mais les rôles de soutien ou les tropes de genre peuvent également plaire à la foule. Pour son costume d’Halloween préféré de tous les temps, Dani Cabot, la gérante de la boutique vintage new-yorkaise Screaming Mimis, s’est déguisée en vierge sacrifiée. “J’ai eu des draps et une robe de déesse romaine classique des années 70 et j’ai eu une énorme perruque, puis un tour de cou qui donnait l’impression que ma gorge avait été tranchée”, dit-elle.

Même si vous ne partagez pas tous les traits physiques avec un personnage, utilisez vos différences à votre avantage. Murphy et son fiancé se sont souvent déguisés en personnages qui ont toujours été décrits comme opposés à la présentation de genre du couple. “Le genre est toujours très subjectif”, explique VinChelle, drag queen basée à Philadelphie. “Chacun peut s’exprimer comme il l’entend.” VinChelle se produit fréquemment dans des looks inspirés de Beyoncé et utilise les séances photo de la star comme référence. Elle parcourra ensuite les magasins de tissus à Philadelphie ou à New York pour le vêtement et travaillera en étroite collaboration avec des couturières pour construire la tenue. “Beyoncé est une drag queen glorifiée”, dit-elle.

Pour être clair : c’est ne pas une excuse pour s’approprier d’autres cultures, utiliser du maquillage pour assombrir sa peau ou porter des costumes racistes. Si vous ne savez pas si un costume est approprié, présentez d’abord votre idée à quelques amis, déclare Kate Farrier, responsable de la garde-robe de RWS Entertainment Group, une société de production de divertissements et d’événements qui a produit des expériences hantées pour Six Flags Great. Amérique, Sea World et Legoland.

Faites référence à votre style personnel

Réfléchissez aux moyens d’infuser votre personnalité dans des idées populaires. Dites que vous voulez être une sorcière ou un vampire. Que pouvez-vous faire pour que le costume vous ressemble ? Si votre garde-robe est une veste en cuir, faites en sorte que votre personnage de sorcière porte une veste en cuir. “Si vous êtes toujours sur votre téléphone, vous êtes peut-être un vampire célèbre, un vampire des médias sociaux”, déclare Farrier. “Essayez d’en faire quelque chose que vous avez toujours en y apportant vos objets personnels, car cela le rendra spécial pour vous.”

Une année, un acheteur de Screaming Mimis a pimenté sa tenue de vampire en ajoutant des accessoires disco des années 70. “Ils ont fait ce look de vampire insensé disco Studio 54”, dit Cabot. Vous pouvez également prendre un personnage qui n’est pas particulièrement connu pour sa mode, comme Pacman, et créer un vêtement intéressant inspiré de son esthétique.

Une autre façon de se différencier consiste à apporter des modifications subtiles aux représentations éprouvées. Borst-Straub a une règle de 25% où elle infuse sa créativité dans des designs bien connus, de sorte que le look résultant est à 75% fidèle à la culture pop et à 25% au sien.

Elmekies s’inspire en recherchant son idée de costume plus “cosplay” sur Pinterest pour voir comment d’autres ont abordé le concept. Ne vous inquiétez pas d’être si spécialisé que tout le monde doit vous demander ce que vous êtes, dit Elmekies. “Alors, qu’est-ce que tu es?” est un excellent brise-glace. “Parfois, quand je sors en tant que Belle de La belle et la Bêteles gens ne savent pas nécessairement qui je suis parce que ce n’est pas une contrefaçon de Disney, c’est plus construit que vous pouvez porter tous les jours », dit Elmekies.

Utilisez ce que vous avez (ou achetez d’occasion)

Les tenues d’Halloween ne devraient pas coûter une tonne d’argent. Pensez aux couleurs, aux formes et aux silhouettes nécessaires pour un costume pour vous aider à identifier les éléments constitutifs du look. Pour un look de gargouille, par exemple, vous aurez besoin de beaucoup de vêtements et de maquillage gris. “Pensez aux formes des choses plutôt qu’aux objets réels”, explique Ryan Walton, le producteur d’expériences d’Halloween pour RWS Entertainment Group. “[Say] J’ai besoin d’un truc rond en forme de cerceau. Que puis-je faire de rond et de cerceau qui ne me coûtera pas beaucoup d’argent et ensuite je pourrai refaire ? »

Parcourez votre placard (ou les placards de vos amis) pour trouver les pièces dont vous aurez besoin. Si vous vous déguisez en garçonne, sortez une robe nuisette si vous en avez une. Ensuite, laissez parler vos accessoires et accessoires. “Donc, des choses comme des bijoux, des gants, des bas, des couvre-chefs, des masques peuvent vraiment transformer un basique en quelque chose d’excellent”, dit Cabot.

Pour toutes les pièces que vous ne possédez pas déjà, rendez-vous dans un magasin vintage ou friperie local, un magasin de costumes indépendant ou un magasin à un dollar pour obtenir du matériel. Les employés de ces magasins peuvent offrir des conseils d’experts en matière de costumes, et en magasinant en personne, vous pouvez être sûr d’obtenir exactement ce que vous voulez – pas de surprises de commande en ligne, dit Cabot. L’achat d’occasion est également beaucoup plus durable que l’achat d’une tenue en polyester dans un magasin à grande surface. Il y a de fortes chances que vous puissiez même intégrer des aspects de votre ensemble dans votre garde-robe habituelle.

Basculez votre déguisement

En fin de compte, vous passerez le meilleur moment dans une tenue dans laquelle vous vous sentez à l’aise et en confiance. Pensez à la sensation des tissus et des accessoires ; cela ne vaut pas la peine d’être gêné par des chaussures dans lesquelles il est impossible de marcher. “Vous vous illuminerez le plus lorsque vous porterez quelque chose que vous aimez”, déclare VinChelle. “Quand je suis dans mon costume préféré, je suis une toute autre personne.”

Même si vous sentez que vous n’avez pas le “bon” type de corps pour un certain personnage ou look, “vous pouvez le regarder car c’est mon personnage et mon personnage est juste sinueux”, dit Elmekies. “Réalisez que votre personnage est incroyable.”

Encore mieux est là pour vous offrir des conseils pratiques et approfondis pour vous aider à vivre une vie meilleure. Avez-vous une question sur l’argent et le travail; amis, famille et communauté; ou la croissance personnelle et la santé? Envoyez-nous votre question en remplissant ce formulaire. Nous pourrions en faire une histoire.