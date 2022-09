Écouter des sons apaisants avant de se coucher est l’un des meilleurs moyens de s’endormir. Il y a une preuve solide que écouter de la musique relaxante avant de se coucher peut être bénéfique, mais il est important que vous vous y preniez de la bonne façon. Certaines musiques et certains sons sont plus adaptés au sommeil que d’autres. L’astuce consiste donc à créer une liste de lecture apaisante pour vous endormir. Bien que vos chansons hype-up préférées méritent d’être collées partout dans vos bibliothèques musicales, il est préférable de les garder hors de votre liste de lecture au coucher.

Voici une partie de la science derrière l’écoute de la musique avant de se coucher et comment vous pouvez créer la liste de lecture de sommeil parfaite

Pour encore plus d’aide pour dormir la nuit, associez écouter de la musique avec yoga avant le coucher ou ces six somnifères naturels.

Abandonnez vos appareils et écoutez de la musique avant de vous coucher

Beaucoup d’entre nous ont nos téléphones attachés à nos hanches ces jours-ci et passent du temps à regarder nos émissions préférées. C’est plus facile à dire qu’à faire, mais il est avantageux de évitez vos appareils une heure à une heure et demie avant le coucher pour favoriser un meilleur sommeil. Il y a plusieurs raisons à cela.

La lumière bleue est émise par des appareils technologiques tels que les téléphones portables, les ordinateurs portables et les téléviseurs, mais elle a une effet négatif sur le sommeil latence (le temps qu’il faut pour s’endormir). Le rythme circadien du corps, ou horloge interne, est influencé par des signaux extérieurs comme la lumière et l’obscurité. La lumière bleue signale qu’il n’est pas encore l’heure du coucher, ce qui limite la production naturelle de mélatonine du corps.

La musique est une bonne alternative à la télévision ou aux vidéos YouTube, car elle aide à vous distraire et à vous apaiser pour dormir sans vous obliger à ouvrir les yeux et à regarder.

La meilleure musique pour dormir

Comme vous le savez peut-être par expérience, la musique a le pouvoir d’influencer différents sentiments et émotions lorsque vous l’écoutez. Selon le Bibliothèque nationale de médecine, une étude a montré que la musique augmentait les niveaux d’ocytocine et les sensations de relaxation. L’écoute d’apaisement semble avoir un effet relaxant sur le corps, aidant à faciliter l’endormissement.

Le type de musique que vous écoutez fait une différence, et le meilleurs résultats semblent provenir de la musique classique, des instrumentaux et des rythmes à 60 battements par minute. Ce n’est pas une coïncidence, lorsque vous commencez à tomber dans les premiers stades du sommeil, votre fréquence cardiaque chute 60 battements par minute. Écouter de la musique au même tempo peut, à sa manière, favoriser la somnolence.

Comment créer la meilleure playlist de sommeil

Maintenant que nous connaissons l’impact de la musique sur notre sommeil, voyons comment créer la playlist de sommeil parfaite pour vous.

Profitez de la musique que vous ajoutez à votre liste

Bien que la musique classique puisse vous aider à vous endormir, comme l’a déclaré le NIM, les préférences personnelles sont également importantes pour choisir les chansons de la liste de lecture de sommeil parfaite. Si la musique classique n’est pas votre truc, envisagez d’autres chansons lentes ou d’artistes que vous aimez déjà écouter. Vous pouvez également explorer de nouvelles musiques en consultant les listes de lecture de sommeil organisées par votre fournisseur de musique (Apple Music, Spotify, Prime Music) ou ce que d’autres personnes ont sur leurs propres listes de lecture de sommeil.

Choisissez des slow-jams

Quelles que soient les chansons ou les instrumentaux que vous décidez d’ajouter à votre liste de lecture musicale, assurez-vous qu’ils sont lents. Les meilleures chansons pour danser et faire du headbang doivent être évitées à tout prix. Des chansons avec piano, harpe, violon et batterie douce peuvent aider à faire l’affaire.

Écouter une chanson dans son intégralité avant d’ajouter

Essayez de ne pas inclure de chansons que vous n’avez jamais écoutées auparavant. Testez une chanson avant de l’ajouter pour voir si elle vous convient et dormir. De nombreuses chansons ont des changements de tempo, et vous voulez vous assurer qu’il n’y a pas de riffs de guitare surprise qui pourraient vous réveiller. Vous voulez généralement vous sentir détendu lorsque vous écoutez une chanson pour votre liste de lecture, alors laissez-la de côté si elle ne fait pas l’affaire.

Andrea Piacquadio/Pexels



Essayez une chanson dans une autre langue

Vous ne savez pas ce que dit le chanteur, mais c’est le point. Écouter de la musique apaisante dans une autre langue peut vous aider à vous sentir détendu et à vous distraire des pensées intrusives, sans que les paroles ne vous fassent vous sentir négativement.

Envisagez l’ASMR et d’autres sons apaisants

La musique n’est pas le seul son qui peut favoriser un meilleur sommeil. Vous pouvez également essayer d’écouter l’ASMR ou des sons apaisants comme le fracas des vagues de l’océan ou les bruits de la nature. ASMR signifie réponse méridienne sensorielle autonome, et c’est une sensation résultant de sons doux particuliers qui déclenchent une sensation de picotement ou sensations de détente. Vous pouvez trouver de nombreux ASMRtists et leurs listes de lecture ou des listes de lecture nature pré-organisées sur les services de streaming de musique populaires.

Optez pour la musique 432 Hz

Si vous avez du mal à choisir des chansons qui vous aident à vous détendre, envisagez une liste de lecture à 432 Hz. Une étude de 2019 a révélé qu’écouter Musique 432Hz peut vous aider à vous détendre et favoriser une meilleure qualité de sommeil. La même étude a conclu que l’écoute de ce type de musique peut réduire la latence du sommeil et peut produire un effet calmant significatif.

Utiliser des écouteurs de sommeil

Vous pouvez utiliser un haut-parleur sur votre appareil pour écouter votre liste de lecture de sommeil ou vos écouteurs. Cependant, certains écouteurs sont trop encombrants et inconfortables à porter pendant le sommeil. Cette liste des meilleur casque pour dormir s’est avéré faire le travail sans nous réveiller au milieu de la nuit.

Utiliser une minuterie de sommeil

Certaines applications vous permettent de définir une minuterie de mise en veille qui arrête la lecture de votre musique après un certain temps. Bien que la musique douce soit bénéfique pour le sommeil, vous ne voudrez peut-être pas qu’elle soit diffusée en boucle pendant toutes les heures de la nuit. Spotify a lancé une minuterie de sommeil avec instructions sur la façon de le réglercomme l’a Amazon Musiqueet vous pouvez créer une minuterie de sommeil de fortune pour Apple Music en suivant ces conseils.

Vous n'avez pas à vous contenter d'un mauvais sommeil.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.