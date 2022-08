Avec iOS 16, Apple a ajouté des rappels de médicaments à l’application Santé, qui permet aux utilisateurs de créer des horaires et des rappels, et de suivre leurs médicaments, vitamines ou suppléments sur leur iPhone.

Des applications tierces de rappel de médicaments sont disponibles sur l’App Store depuis longtemps, mais jamais auparavant Apple n’avait créé sa propre offre, qui avertit les utilisateurs via des notifications sur leur iPhone et Apple Watch lorsque leurs médicaments programmés doivent être pris, avec un journal intégré à l’application indiquant quand les médicaments ont été marqués comme pris, évitant les doubles doses accidentelles et les inquiétudes quant à savoir si un médicament a été pris ou non.

Aux États-Unis, le rappel de médicaments va encore plus loin en offrant des avertissements d’interaction médicamenteuse, qui alertent un utilisateur lorsqu’il ajoute deux médicaments ou plus à l’application Santé qui sont reconnus comme des combinaisons de prescriptions potentiellement nocives et dangereuses en fonction de la posologie. et type de médicament, en utilisant les informations d’Elsevier, un important éditeur d’informations sur la santé et la science.

Comment créer des rappels de médicaments dans iOS 16

Ouvrez l’application Santé sur votre iPhone et appuyez sur Parcourir

Sélectionnez Médicaments dans la liste Parcourir et appuyez sur le bouton Ajouter un médicament

Tapez le nom du médicament et appuyez sur Suivant

Sélectionnez le type de médicament, qu’il s’agisse d’une capsule, d’un comprimé, d’une crème, d’une goutte ou d’un liquide, puis appuyez sur Suivant

Ajoutez la force du médicament et appuyez sur Suivant, ou sélectionnez Ignorer si non applicable

Créez un calendrier pour votre médicament en choisissant la fréquence du médicament et l’heure à laquelle vous souhaitez être rappelé de prendre le médicament, puis appuyez sur Suivant

Choisissez la forme de votre médicament et appuyez sur Suivant, ou sélectionnez Ignorer

Choisissez la couleur de votre médicament et la couleur d’arrière-plan que vous souhaitez voir dans l’application et appuyez sur Suivant

Après avoir examiné les informations à l’écran, appuyez sur Terminé pour créer votre rappel de prise de médicaments

Vous verrez alors le rappel de médicaments nouvellement ajouté dans l’application Santé, où vous trouverez votre journal, qui indiquera éventuellement à quelle fréquence vous avez pris des médicaments programmés et à quelle heure les médicaments ont été pris.

Lorsque viendra le temps de prendre vos médicaments programmés, une notification apparaîtra sur votre iPhone et votre Apple Watch. Vous devrez appuyer sur la notification sur votre iPhone et marquer le médicament comme pris pour qu’il apparaisse dans votre journal de médicaments.

Suivez @TheApplePost sur Twitter pour les dernières couvertures et analyses sur tout ce qui concerne Apple. Lisez les dernières histoires de la journée et restez au courant des dernières nouvelles d’Apple, des fuites d’iPhone et des rumeurs de Mac avec le Application theapplepost.com – disponible sur l’App Store.