Comment créer des images d’annuaire IA avec l’application virale Epik

Les gens se tournent vers la nostalgie de l’enfance et créent de nouvelles photos d’annuaire scolaire grâce à la dernière tendance des médias sociaux alimentée par l’IA. Épik une application de retouche photo téléchargeable gratuitement, propose une retouche photo d’annuaire de style années 90 qui est devenue virale sur Instagram et TikTok.

Vous verrez l’option AI Yearbook après avoir ouvert l’application Epik et un avertissement indiquant que « les résultats de l’IA peuvent ne pas toujours être satisfaisants ». Et certains d’entre eux ne le sont pas. Plusieurs photos ne ressemblaient pas du tout à Todd.

Vous aurez le choix entre deux niveaux payants en fonction des temps d’attente de l’application : le niveau standard coûte 5,99 $ et générera des photos dans les 24 heures, et le niveau express coûte 9,99 $ et générera des photos dans les deux heures. Jeudi, le niveau standard était en vente au prix de 3,99 $ et le niveau express à 5,99 $.

Les deux niveaux génèrent 60 photos en utilisant 8 à 12 photos téléchargées par l’utilisateur. Les photos sont séparées en catégories, comme « les mieux habillées » et « les plus sportives ».

Il indique également que vous ne pouvez pas télécharger de photos d’enfants et que tout ce qui est téléchargé est supprimé des serveurs de l’application après avoir généré des images d’annuaire. Ensuite, j’ai téléchargé huit images, dont cet exemple :