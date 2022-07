Comment créer des flashcards de révision à l’aide de Google Slides

En tant qu’étudiant qui a récemment enduré la période exténuante d’examens de six semaines ainsi que des mois et des mois de révisions préalables, je peux vous dire que ce n’est pas facile. Même sans le rappel et le stress de l’importance de ces examens, trouver une méthode de révision qui fonctionne pour vous est une pression constante.

Pour moi, les flashcards m’ont vraiment aidé à réviser les nombreux faits que j’avais besoin d’apprendre.

Les flashcards sont faciles et rapides à créer si vous utilisez les bonnes méthodes. Ils sont une excellente forme de révision portable. Vous pouvez intégrer de nombreuses informations vitales et des points clés dans les flashcards, qu’il y ait beaucoup de contenu à intégrer ou simplement une définition à réviser.

Les flashcards ont été une partie essentielle de ma révision, ce qui a entraîné une attitude plus calme envers l’examen et plus de connaissances et de compréhension pour mes études.

Pourquoi ne pas simplement acheter des flashcards préfabriqués ?

Vous pouvez, bien sûr, acheter des cartes flash préfabriquées, ce qui peut être utile lorsqu’il y a des milliers de faits à apprendre, mais vous apprendrez mieux en créant vos propres cartes flash.

Lorsque vous utilisez des cartes flash préfabriquées, vous gagnez du temps, mais vous manquez l’occasion de présenter les informations dans vos propres mots, et c’est une partie importante de l’apprentissage des informations – comme si vous l’enseigniez vous-même.

Faire vos propres cartes flash vous permet également de les personnaliser et de les améliorer.

Pourquoi créer des flashcards en ligne, et non manuscrites ?

Les fiches d’écriture manuscrite sur des fiches peuvent vous aider à apprendre pendant que vous créez, mais c’est lent et vos poignets vous feront mal après seulement quelques cartes ! Et c’est risqué, car vous n’avez pas de sauvegarde.

Voici donc pourquoi nous vous recommandons d’utiliser un ordinateur pour créer vos flashcards.

La rapidité. Votre ordinateur ne se fatigue pas autant à taper que vos doigts à écrire. Faciliter. Avec votre contenu numérisé, vous pouvez facilement voir le contenu approprié et l’utiliser de manière appropriée. Sécurité. Avec toutes vos cartes mémoire en ligne, les conséquences de leur perte ne sont plus aussi décourageantes que si vous les écriviez à la main, car vous pouvez toujours les imprimer et les modifier à nouveau.

Conseils sur les cartes flash

N’écrivez qu’une seule question par carte Décomposer des concepts complexes en plusieurs questions Dites vos réponses à haute voix lorsque vous étudiez, de préférence à quelqu’un d’autre

Comment faire des flashcards rapidement et facilement

Pour créer des flashcards à l’aide de mon ordinateur (j’utilise un Chromebook, mais vous pouvez utiliser un PC Windows ou un Mac), j’utilise Google Drive, Google Docs et Google Slides. Google Drive me permet d’organiser clairement toutes mes notes, en les triant soigneusement par sujet et en les rendant facilement accessibles.

Avec Google Docs, je crée les notes en ligne qui incluent le contenu que je souhaite voir apparaître sur chaque flashcard.

Ensuite, imprimez simplement la page de cartes et découpez chacune. Le pliage et le collage – engagez vos parents dans cette tâche fastidieuse – sont les touches physiques finales pour créer votre jeu de cartes mémoire de révision.

Ce dont vous avez besoin pour créer les flashcards

Google Drive Google Docs Diapositives Google Une imprimante Papier et encre Ciseaux et colle

Google propose une suite utile (et gratuite !) d’applications bureautiques : Google Docs (traitement de texte), Google Sheets (tableur) et Google Slides (présentations). Les fichiers créés et modifiés via la suite Google Docs sont enregistrés dans Google Drive.

Pour nous aider à créer des cartes flash à l’aide d’un ordinateur, nous utiliserons Google Slides. Si vous avez déjà Google Docs, vous pouvez ignorer cette étape.

Vous avez d’abord besoin d’un compte Google. Si vous avez une adresse Gmail, vous avez déjà un compte Google, vous pouvez donc simplement vous connecter à Drive en utilisant vos informations Gmail.

La configuration d’un nouveau compte Google est simple. Plutôt que de passer par chaque étape ici, où nous voulons nous concentrer sur la création de cartes flash, nous vous recommandons de suivre les étapes ici. Revenez ensuite à cet article pour commencer à créer vos flashcards.

Comment créer des flashcards sur un ordinateur

Ouvrez Google Drive en vous connectant avec votre compte Google, ou en cliquant sur la gaufre—c’est la boîte de neuf points dans le coin supérieur droit du navigateur Google Chrome à côté de votre image de profil—Google préfère appeler la gaufre l'”App Icône du lanceur ». Je préfère Gaufre.

IDG

2. Si vous avez déjà des dossiers dans votre Google Drive, vous pouvez d’abord créer un dossier “Révision” afin de pouvoir conserver tous vos documents de révision dans un emplacement facile à trouver.

IDG

Créez ensuite un dossier sur le sujet le plus spécifique de votre collection de cartes mémoire, par exemple “Biologie”.

IDG

3. Retournez dans le Waffle pour ouvrir Google Docs et rédigez votre contenu dans un nouveau document.

Un des meilleurs conseils d’après mon expérience est d’utiliser la saisie vocale, qui permet d’économiser des heures passées à taper physiquement avec d’innombrables fautes de frappe et des doigts fatigués. La saisie vocale se trouve dans Outils dans la barre de menus de Google Docs.

IDG

4. Retournez au Waffle pour ouvrir Google Slides afin de démarrer une nouvelle présentation. Assurez-vous qu’il est alloué dans le bon dossier.

Ouvrez les formes et choisissez la structure de votre flashcard.

IDG

5. Choisissez simplement une forme, dupliquez-la, puis collez-la dans votre contenu, en créant une question d’appariement avec le contenu d’une carte.

IDG

6. Tapez votre question (en gras) dans une case et votre réponse dans la case adjacente, en utilisant votre contenu des notes dans Google Docs. Vous pouvez utiliser une couleur différente pour la réponse, mais cela augmentera les coûts d’encre.

IDG

7. Imprimez ensuite les diapositives Google que vous venez de créer. Il n’est pas nécessaire de les découper individuellement. Si vous les découpez dans leurs paires Question/Réponse, vous pouvez simplement les plier au milieu avant de coller les deux côtés avec un bâton de colle.

IDG

Vous constaterez que vous avez tellement de cartes mémoire que vous devez toutes les organiser et les stocker pour que tout reste gérable.

Organisez les flashcards par sujet (par exemple, les relations avec les superpuissances) dans le sujet (Histoire). Coupez tous les flashcards de sujet en utilisant clips liant– vous aurez besoin de plusieurs tailles différentes en fonction du nombre de flashcards par sujet.

Conservez toutes les cartes thématiques attachées ensemble dans un format audacieusement étiqueté dossier accordéon par sujet—Biologie, Géographie, etc.