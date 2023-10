Comment créer des autocollants personnalisés dans iOS 17 pour iMessage sur iPhone

1. Mettez à jour votre téléphone. Avant de pouvoir commencer à utiliser les nouveaux emojis d’autocollants, assurez-vous que votre L’iPhone exécute iOS 17. Accédez à Paramètres > Général > Mise à jour logicielle. Si une mise à jour est disponible, installez-la.

2. Création d’un autocollant dans Photos. Le moyen le plus simple de créer un autocollant consiste à accéder à une photo que vous avez prise et à utiliser l’outil Visual Look Up d’Apple. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer longuement sur le sujet de la photo et vous pourrez faire sortir le sujet de la photo. Retirez votre doigt de l’écran et un menu apparaîtra vous demandant si vous souhaitez « Ajouter un autocollant ».

3. Ouvrez le clavier emoji autocollant. Accédez à iMessages et démarrez une nouvelle conversation, ou ouvrez une discussion existante. Appuyez sur le signe plus à gauche du champ de composition du message. Vous verrez une liste d’options, y compris des autocollants. C’est ici que vous verrez toujours vos autocollants personnalisés enregistrés.