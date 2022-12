Comment Covid a changé la souscription d’assurance-vie

Alors que les Américains se préparent pour le troisième hiver de la pandémie de Covid-19, beaucoup sont toujours aux prises avec des problèmes de santé et financiers connexes en cours – y compris des batailles d’assurance sur de longs traitements Covid et des demandes d’invalidité.

Les assureurs-vie américains ont versé plus de 90 milliards de dollars aux bénéficiaires en 2020, soit une augmentation de 15,4% des paiements par rapport à 2019 – le plus grand bond d’une année sur l’autre depuis l’épidémie de grippe de 1918, selon aux données du Conseil américain des assureurs-vie.

Stuart Silverman, actuaire principal et consultant chez Milliman, une société d’actuariat et de conseil, a déclaré que la pandémie de Covid-19 avait affecté le secteur de l’assurance-vie de plusieurs manières, comme indiqué dans un papier il a co-écrit en juin.

“Il est vraiment difficile de souscrire pour quelque chose que vous n’avez pas de moyen clair de diagnostiquer et de définir”, a déclaré Marianne Purushotham, vice-présidente d’entreprise et responsable des services de données de la Life Insurance and Marketing Research Association.

Bien que les mises à jour des hypothèses de mortalité puissent prendre du temps, les experts affirment que les applications d’assurance-vie ont été plus rapides à changer, en fonction des réglementations nationales.

Le défenseur des consommateurs Brendan Bridgeland, directeur des politiques et avocat du personnel du Center for Insurance Research, a remarqué des questions Covid apparaissant sur les demandes d’assurance-vie depuis le début de la pandémie et en attend davantage à l’avenir. Par exemple, certaines entreprises posent des questions sur vos antécédents de test positif pour la maladie et si vous avez un diagnostic actuel.

“Les États sont encore en train de s’y attaquer”, a-t-il déclaré. “Les entreprises n’ont pas tardé à ajouter des questions d’application.

“Mais je ne pense pas qu’ils soient encore perfectionnés”, a ajouté Bridgeland.