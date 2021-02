Un an après que la pandémie de coronavirus a détruit nos vies collectives, notre société est aux prises avec la peur et l’insécurité. En conséquence, nous avons vu la désinformation se répandre comme une traînée de poudre, et beaucoup ont recours à des méthodes bizarres et incorrectes pour lutter contre le virus. Avec cette chronique, qui sera publiée tous les dimanches, nous visons à répondre à toute question de santé ou de vaccin que nos lecteurs pourraient avoir sur la pandémie de coronavirus.

Dans la chronique de cette semaine, le Dr Govindrajan Padmanaban, président de l’Académie nationale des sciences de l’Inde et ancien directeur de l’Institut indien des sciences de Bangalore, a répondu aux questions. Pandmanaban a répondu à des questions sur l’effet à long terme du COVID-19 sur les organes humains, la souche mutante du COVID-19 et les effets secondaires des vaccins.

Quels types d’effets à long terme le COVID-19 peut-il avoir sur les organes humains? Que devraient faire les patients pour atténuer ces effets?

Il est difficile de prédire les changements à long terme à ce stade, bien que le virus soit capable d’infecter tous les organes du corps puisque les cellules portent le récepteur ACE2. Les changements de mode de vie doivent être une nouvelle norme, où de meilleures pratiques d’hygiène doivent être adoptées et propagées. En fait, nos ancêtres pratiquaient de nombreux éléments d’hygiène, qui ont été perdus à cause des modes de vie modernes. Nous devons retourner à nos racines. Les éléments à gérer sont la nourriture, la pollution de l’environnement, la surpopulation, le rythme de vie, le stress, le mode de vie, y compris l’horaire de sommeil.

Le COVID-19 peut-il avoir un impact sur le cerveau des patients? Peut-il aggraver la démence ou d’autres troubles cérébraux?

Le COVID-19 peut infecter de nombreux organes, y compris le cerveau, bien que beaucoup soient guéris d’eux-mêmes dans les états les plus doux. Dans les cas graves, comme après la récupération des USI, il peut y avoir des inquiétudes concernant des changements de mémoire, etc. La pratique du yoga peut aider.

Le hoquet persistant est-il un signe de COVID-19? La liste des symptômes ne cesse de s’allonger depuis le début de la pandémie. Pourquoi est-ce le cas?

Le hoquet persistant est considéré comme un symptôme atypique et ces patients doivent être surveillés pour le COVID. Il y a des rapports où une tomodensitométrie éventuelle de la poitrine a révélé des opacités de verre dépoli dispersées dans les poumons. Les symptômes typiques comprennent la toux, l’essoufflement ou la difficulté à respirer, la fièvre, la myalgie et le mal de gorge. Outre les cellules pulmonaires, le virus peut également infecter presque tous les organes, car le récepteur ACE2 est présent dans différents types de cellules. Par conséquent, tout symptôme atypique persistant doit également être surveillé.

Les deux vaccins qui ont été déployés en Inde ont-ils des effets secondaires?

Les deux vaccins sont considérés comme sûrs et peuvent entraîner des effets secondaires standard, qui sont généralement observés dans toute vaccination. L’Inde atteint près de 70 vaccinations lakh. Aucune urgence particulière ou effet secondaire majeur n’a été signalé. Il peut toujours y avoir de rares cas d’effets secondaires majeurs et cela se produit avec n’importe quelle administration de vaccin. Les entreprises fournissent une longue liste d’effets secondaires comme une question de routine et de protection.

En quoi la souche mutante du coronavirus est-elle différente?

La souche qui a été détectée à l’origine à Wuhan, en Chine, est appelée souche L. En février 2019, une mutation D 614 G, où D représente l’acide aspartique et G la glycine, a été reconnue. C’était la souche G et elle s’est répandue dans le monde entier. Le SRAS-2 est un virus à ARN et ceux-ci continuent de muter. Nous ne les reconnaissons pas car la plupart des mutations sont bénignes. Le Royaume-Uni a déployé un effort massif en formant des consortiums pour séquencer 10% des isolats de patients et, en novembre 2019, ils ont analysé près de 150000 séquences et détecté une nouvelle souche mutante avec près de 23 mutations, y compris des délétions. Fondamentalement, les alphabets (AUGC dans diverses permutations et combinaisons) dans l’ARN (total proche de 30 000 bases) subissent des changements. Cette souche britannique semble s’être répandue dans tout le Royaume-Uni et dans de nombreux autres pays, bien qu’il n’y ait pas de données claires indiquant si elle est plus pathogène, malgré la crainte qu’elle puisse provoquer une maladie grave.

L’Inde semble avoir importé la souche britannique, peut-être environ 150 cas. Il existe deux autres variantes du COVID-19: sud-africain et brésilien. La variante sud-africaine s’avère inquiétante, puisque le vaccin ARNm (Moderna) et le vaccin Astra-Zeneca semblent moins efficaces pour neutraliser le virus. La réponse courte est qu’il s’agit d’une situation évolutive et doit être étroitement surveillée.

Les patients atteints d’ostéoporose sont-ils plus sensibles au COVID-19?

Je voudrais citer ce que John Kanis, professeur et président honoraire de l’IOF, directeur du Center for Metabolic Bone Diseases, Université de Sheffield, a dit à ce sujet. Kanis a déclaré: « La réduction drastique de l’utilisation de FRAX (Fracture Risk Assessment Tool) souligne la préoccupation générale selon laquelle la pandémie de COVID-19 a un impact néfaste sur la gestion et les résultats à moyen et long terme de nombreuses MNT (maladies non transmissibles) avec de graves répercussions pour les personnes qui ne sont pas en mesure d’accéder aux tests et aux traitements en temps opportun, y compris pour l’ostéoporose. «

Quel vaccin les gens préfèrent-ils le plus?

Je n’ai pas connaissance d’une telle préférence. Covaxin est un vaccin basé sur le virus inactivé en tant que tel. Covishield est basé sur la protéine Spike, exprimée à l’aide d’une plateforme d’adénovirus (chimpanzé). Leur performance réelle ne sera connue que lorsque les populations seront vaccinées. À ce stade, il est préférable de prendre l’un ou l’autre des deux vaccins. Il est important de se rappeler qu’une deuxième dose de rappel est nécessaire et doit être le vaccin qui a été utilisé pour la première dose.

Un patient âgé de 70 ans et sous Clopidrogel peut-il se faire vacciner?

Je cite simplement des déclarations publiées qui devraient clarifier la question susmentionnée. Serum Institute of India et Bharat Biotech ont approché la DCGI pour apporter les modifications nécessaires à la fiche d’information sur le vaccin afin de permettre aux personnes sous anticoagulants de se faire vacciner contre le COVID-19.

