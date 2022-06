Comment Covid-19 influence de manière invisible les élections de mi-mandat de 2022

Alors que les démocrates et les républicains se disputent le contrôle du Congrès à mi-mandat en novembre, le Covid-19 sera probablement à la fois partout et nulle part.

À première vue, la pandémie semble être loin de l’esprit des électeurs et des lèvres des candidats en ce moment. Deux ans après avoir contribué à faire couler la campagne de réélection de Donald Trump, peu d’électeurs en font une priorité absolue ; les candidats ne s’y concentrent pas non plus. Même si les États-Unis ont dépassé le million de décès signalés par Covid-19 alors que la saison primaire démarrait sérieusement début mai, le virus a apparemment perdu de son importance en tant que problème politique.

Les démocrates ne se vantent généralement pas de leurs réponses à Covid-19 ou du déploiement de vaccins sous l’administration Biden. S’ils parlent de la pandémie, ils ont tendance à se concentrer davantage sur l’aide au pays pour en sortir. Les républicains ne veulent pas non plus parler de Covid, car leur base ne le prend pas aussi au sérieux. S’ils le font, c’est généralement pour critiquer les institutions de santé publique qui ont occupé le devant de la scène au cours des deux dernières années.

Mais si vous regardez de plus près, la pandémie a toujours une influence énorme, quoique plus subtile, sur la politique américaine. L’inflation – une crise qui a commencé avec des problèmes de chaîne d’approvisionnement et de main-d’œuvre causés par Covid-19 et qui a probablement été amplifiée par certains aspects de la législation de secours américaine – est actuellement le problème n ° 1 pour les électeurs américains. Les meurtres et les décès par surdose de drogue ont commencé à augmenter pendant la pandémie, aigrissant l’humeur du public sur l’avenir du pays et présageant une campagne difficile pour le parti au pouvoir.

« Il a été si étendu que vous ne le remarquez tout simplement pas », a déclaré John Gasper, professeur d’économie à l’Université Carnegie Mellon qui a étudié l’effet des catastrophes naturelles antérieures sur le comportement politique. «Les gens en ont assez de blâmer Covid pour beaucoup de choses. Les politiciens ne veulent pas continuer à parler de Covid.

Les deux parties ont sans doute des raisons de laisser de côté Covid-19 lorsqu’elles se rendent à la souche ou produisent leurs vidéos de campagne, m’a dit Neil Malhotra, économiste politique à l’Université de Stanford. Le président Joe Biden et les démocrates sont au pouvoir depuis deux ans et la pandémie est toujours en cours. Une grande partie de la base électorale des républicains est sceptique quant à l’importance de Covid-19 depuis un certain temps, donnant à leurs candidats peu de raisons de se concentrer dessus.

L’exception concerne les candidats d’extrême droite qui s’opposent aux interventions de santé publique pour ralentir la pandémie. Certains républicains continuent de manifester leur opposition aux mandats de masque ou de vaccin et à d’autres mesures, même si ces restrictions ont été levées presque partout.

Cette réalité bizarre – dans laquelle la pandémie qui a tué 1 million de personnes est politisée le plus efficacement par les personnes qui s’y sont opposées – reflète la nature inhabituelle de Covid-19 en tant qu’événement politique. Cela a commencé comme quelque chose qui ressemblait à une catastrophe naturelle : perturbateur, mais pas quelque chose qui reste dans la mémoire des électeurs. Mais, contrairement à la plupart des ouragans ou des tornades, la pandémie n’a pas pris fin dans un délai relativement court. Cela a duré des années – assez longtemps pour évoluer en un problème de coin politique que les candidats utilisent pour attiser leurs partisans les plus véhéments.

« Covid est passé d’une catastrophe à … du fourrage ou du bois d’allumage pour la guerre culturelle en cours », a déclaré Gasper. « C’est une chose de plus que d’attiser le feu pour alimenter votre base. »

Pourquoi Covid-19 se sent – ​​principalement – ​​invisible dans les campagnes à mi-parcours

Le déclin de Covid en tant que problème politique manifeste a été précipité. En janvier, au plus fort de la vague omicron, c’était l’une des meilleures réponses du sondage de Gallup demandant aux Américains de nommer le problème le plus important auquel le pays était confronté. Mais trois mois plus tard, en avril, la part qui plaçait toujours la pandémie comme problème n°1 était passée de 20 % à 4 % ; il traînait derrière la Russie et les prix du carburant parmi les préoccupations des gens.

L’inflation et l’état de l’économie en général sont devenus les principaux problèmes des électeurs. Ces problèmes trouvent leur origine dans la pandémie, mais ils sont compliqués par d’autres événements comme la guerre en Ukraine.

Au fil du temps, les électeurs ont généralement moins de tolérance pour les politiciens qui blâment la même chose pour tous les problèmes du monde, même s’il y a une part de vérité là-dedans. C’est une vieille nouvelle. Les candidats répondent donc à cette apathie dans les campagnes de 2022. Les politiciens démocrates, en particulier, ont tendance à être très réactifs aux attitudes des électeurs, a déclaré Malhotra, et les électeurs en ont fini avec Covid-19.

« Ils s’efforcent vraiment de voir où sont les électeurs, essayant d’atteindre ce que pensent les électeurs médians », a-t-il déclaré. «La base de vote de masse dans ce pays est au-dessus de Covid. Ils le sont tout simplement. C’est la vérité. »

L’exemple du gouverneur démocrate Jared Polis dans le Colorado, qui doit être réélu cette année, est révélateur. Polis s’est positionné comme plus libertaire sur la réponse à la pandémie, dans un État qui penche vers les démocrates mais où les républicains peuvent toujours gagner dans le bon environnement politique.

Polis a mis fin à l’état d’urgence du Colorado en juillet 2021. Pendant la vague omicron cet hiver, il ne tolérerait pas les appels à de nouveaux mandats de masque. Il a défini sa politique sur Covid-19 comme « aller de l’avant ». Et il a été récompensé par l’un des taux d’approbation les plus élevés de tous les démocrates cherchant à être réélus cette année.

Kyle Kondik du Center for Politics de l’Université de Virginie a noté que même dans un Washington profondément démocratique, le maire Muriel Bowser cherche dans sa campagne à trouver un équilibre entre vanter les efforts d’atténuation de la ville tout en s’attribuant le mérite de la réouverture de ses écoles.

Dans les campagnes républicaines, le Covid-19 est soit invisible, soit la réponse du gouvernement fait l’objet de moqueries. Les candidats du Nevada GOP qui cherchent à défier le gouverneur démocrate Steve Sisolak dans une course clé au poste de gouverneur ont tous souligné leur opposition aux mandats de masque et de vaccin ainsi qu’aux fermetures d’entreprises. Fait révélateur, lors de la primaire du GOP pour les élections au Sénat américain de Pennsylvanie, les candidats Dave McCormick et le futur vainqueur Mehmet Oz ont pris des virages à droite pendant la campagne. Oz avait auparavant soutenu les interventions pandémiques avant de faire campagne contre les mandats de masque parce que les masques « ne fonctionnent pas ».

De tels sentiments sont aussi puissants que tout dans la politique républicaine en ce moment. Comme CNN l’a noté plus tôt cette année, même si Trump lui-même a tenté de contrer le scepticisme vis-à-vis des vaccins, nombre de ses candidats favoris ont continué à se présenter très publiquement contre leur opposition non seulement aux mandats de vaccination, mais aussi à la vaccination.

Cela s’inscrit dans les thèmes généraux de méfiance envers les experts et les institutions qui caractérisent depuis longtemps les campagnes républicaines, notamment lors de l’accession de Trump à la présidence. Ces attitudes anti-establishment prennent maintenant un cadrage Covid après deux ans de vie à travers la pandémie.

« Je pense que cela se traduit par une critique des techniques d’atténuation de Covid que les autorités de santé publique ont suggérées », a déclaré Kondik. « Il se peut donc que les républicains s’opposent à ces experts pour indiquer qu’ils sont du côté de leurs propres électeurs. »

En ce sens, m’a dit Malhotra, une partie de l’invisibilité apparente de Covid est un sous-produit de celui-ci servant en grande partie à réaffirmer les croyances préexistantes des gens. Cela n’a pas changé la trajectoire de la récente polarisation politique de l’Amérique, qui a réparti les électeurs à revenu élevé et à faible niveau d’éducation dans le camp du GOP et les électeurs à faible revenu et à faible niveau d’éducation dans les démocrates.

Comment Covid-19 influencera la politique américaine à l’avenir

Pourtant, la pandémie a déjà renversé un président en exercice, une rareté lors des récentes élections américaines. Tous les experts avec qui j’ai parlé ont attribué à la perte de Trump en 2020, au moins en partie, le fait qu’il ne prenait pas suffisamment au sérieux Covid-19 et qu’il n’avait pas réussi à organiser une réponse efficace.

On ne peut donc pas dire que cela n’a pas du tout affecté la politique américaine. Mais il reste à voir si notre caractère politique s’est modifié de manière plus fondamentale à la suite de ces deux dernières années.

Dans le passé, les catastrophes naturelles ont eu tendance à ne pas avoir d’effet majeur ou durable sur le comportement électoral ou les attitudes politiques, selon les recherches menées par des universitaires comme Gasper et Malhotra. Leur impact immédiat est trop concentré et trop éphémère pour changer ce que des dizaines de millions de personnes pensent du gouvernement et de ses dirigeants.

Covid-19 est déjà différent, compte tenu de la chronologie beaucoup plus longue sur laquelle la pandémie s’est déroulée. Tant que nous vivrons avec une inflation galopante et les autres effets secondaires du virus, cela laissera une marque – peut-être subtile mais détectable – sur la politique des gens.

Amy Walter, rédactrice en chef et éditrice du Cook Political Report, m’a dit qu’il pourrait y avoir un avantage politique à s’opposer à la réponse à la pandémie maintenant. Mais elle a ajouté que les politiciens qui entrent en fonction sont également chargés de résoudre les problèmes qui en résultent : incertitude économique, augmentation de la criminalité et autres crises de santé publique liées à la toxicomanie et à la santé mentale qui ont été exacerbées par Covid-19. Et s’ils n’agissent pas, ils pourraient finir par en payer le prix plus tard.

« Un politicien peut être en mesure de gagner aujourd’hui en s’opposant à la réponse de l’établissement de santé publique à Covid », a-t-elle déclaré. «Mais ce même politicien sera probablement confronté aux défis en aval que Covid a imposés à notre société. Et, s’ils sont jugés comme ne s’attaquant pas suffisamment à ces problèmes, ils pourraient être vulnérables dans leur propre candidature à la réélection.

Nous vivons tous dans un monde irréversiblement modifié par l’expérience de la pandémie. Ainsi, bien que le virus puisse s’estomper en tant qu’objet d’attention des médias ou d’inquiétude des électeurs, cela ne signifie pas que les États-Unis sont le même pays qu’avant l’arrivée de Covid-19.

Les conséquences de la pandémie sur la politique américaine ont été subtiles et même surprenantes. Mais ils sont toujours là, si vous savez où chercher.