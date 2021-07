Comment Covid-19 a eu un impact sur la vie des médecins

Pour la plupart des médecins, la pandémie de COVID-19 a été une expérience humiliante. Cela a non seulement snobé l’orgueil qu’ils avaient dans les progrès de la médecine moderne et leur a fait prendre conscience de leurs limites et de leur faillibilité, mais a également causé des dommages irréparables à leur estime de soi, à leur santé et à leur raison.

Un an et demi passé à faire face à cette crise a conduit à un épuisement, à une dépression et à une anxiété extrêmes, mais les sentiments les plus persistants auxquels les médecins ont du mal à faire face sont une perte et un chagrin profonds.

Un tapis roulant de cadavres

Le Dr Hemant Thacker, spécialiste en médecine interne à l’hôpital et centre de recherche Jaslok de Mumbai, a déclaré à News18.com : « Nous n’avons jamais vu autant de décès auparavant. Cela nous a certainement ébranlé. C’était comme un tapis roulant où des personnes vivantes et respirantes se sont transformées en cadavres : des patients sont venus, ils ont empiré, ils ont été mis sous respirateur et ; puis tant d’entre eux sont morts et ont été emmenés à la morgue. Ce cycle s’est poursuivi pendant des jours, malgré tous nos efforts. »

Le Dr Thacker a déclaré que les limites de la médecine moderne les confondaient. «Nous avons tout essayé dans le livre, des interrupteurs immunitaires aux antibiotiques en passant par différentes modalités et toutes sortes de mécanismes, y compris les stéroïdes, mais rien n’a aidé dans tant de cas, et les patients ont succombé. Nous les avons vus, impuissants, arriver avec des ventilateurs non invasifs de 2 litres, 6 litres ou 12 litres et les avons vus mourir, quels que soient nos efforts. L’espoir était une chose difficile à trouver dans ces moments-là », a ajouté le Dr Thacker.

Le sentiment d’impuissance n’a fait que s’aggraver lors de la deuxième vague. Le Dr Vijay Kumar Sinha, directeur associé de la néphrologie et de la transplantation rénale à l’hôpital Jaypee de Noida, a déclaré avoir vu nombre de ses patients dialysés souffrir et mourir parce qu’ils ne pouvaient pas se procurer les installations de dialyse de base.

«Pendant le verrouillage, de nombreux patients insuffisants rénaux nécessitant un soutien en dialyse n’ont pas pu atteindre les unités de dialyse et ont beaucoup souffert. Ceux qui ont été infectés n’ont pas été autorisés à subir une dialyse dans leurs unités existantes et ont été référés aux hôpitaux COVID. Malheureusement, la plupart des hôpitaux COVID n’avaient pas d’installations de dialyse. »

« Les patients n’avaient nulle part où aller. En conséquence, beaucoup d’entre eux sont morts en raison du manque de soins médicaux appropriés », a-t-il ajouté.

Alors que les soldats portent des uniformes, nous portons nos EPI

Le Dr Sinha a souligné que les médecins et autres membres du personnel hospitalier s’en sortaient, comme les soldats le font sur les champs de bataille malgré la situation désastreuse. « La peur dans les unités covid n’a été apaisée que par les sourires et les gazouillis de notre jeune personnel infirmier et de nos médecins », a déclaré le Dr Sinha.

«En tant que médecins seniors, nous serions dans les unités COVID pendant quelques heures certains jours de la semaine, mais ils étaient là pendant des semaines et des mois. Beaucoup de leurs collègues avaient été touchés par le virus, certains souffraient eux-mêmes de la maladie grave, mais personne n’a refusé d’accomplir ses tâches. Ils portaient leurs EPI tout comme les soldats portent leurs pare-balles avant d’entrer dans la zone de guerre. Il y avait le même esprit de sauver les êtres humains et les compatriotes », a-t-il ajouté.

À plusieurs reprises, nous avons également été stupéfaits par la bravoure de nos patients.

« L’un de mes patients très malades qui avait besoin de soins aux soins intensifs a refusé de les prendre. Elle montrait un visage courageux tous les jours pendant les rondes. Bien qu’elle soit sous assistance maximale en oxygène, elle se comporterait comme si de rien n’était. Finalement, après environ trois semaines, elle s’est rétablie et a réussi à rentrer chez elle. Je pense que son acte courageux a sauvé de nombreuses vies alors que son lit de soins intensifs est allé au prochain patient critique. Plus tard, elle a avoué qu’elle craignait que si elle se rendait aux soins intensifs, elle ne reviendrait jamais », se souvient le médecin.

Abus, agression et peur

Alors que le personnel médical et les patients ont essayé de faire preuve de courage, dans plusieurs cas, la mort de patients a entraîné des altercations, et les médecins en ont fait les frais.

Le Dr Davinder Kundra, consultant en pneumologie aux HCMCT Manipal Hospitals, Dwarka, New Delhi, a déclaré à News18.com: « J’ai dû supporter la colère des familles des patients lorsque je ne pouvais pas répondre à leurs demandes de lits d’hôpital ou d’arrangements de soutien en oxygène. »

Le Dr Kundra a expliqué que même s’il sympathisait avec les familles, il ne pouvait pas faire grand-chose pour les aider et la peur de représailles amplifiées de la part des familles des patients l’a constamment traumatisé. « Pendant le pic de la deuxième vague de Covid, il était difficile de répondre à toutes les questions des patients car nous

ont été étirés face à un nombre accru de patients COVID, mais cela n’a pas été bien accueilli par de nombreuses familles, qui n’arrêtaient pas d’appeler pour se renseigner sur leurs proches. Leur anxiété était palpable et j’étais aussi la cible de leur colère, ce qui ne m’a fait que réfléchir à mes propres limites en tant qu’être humain et en tant que médecin, et à la situation horrible dans laquelle nous nous sommes tous retrouvés », a-t-il ajouté.

Travailler sur les gaz d’échappement

Alors que les jours se transformaient en mois, et que les mois s’ajoutaient à un an et demi, la plupart des médecins avaient l’impression de fonctionner avec des gaz d’échappement, avec un épuisement et une fatigue extrême dans leur corps surmené.

Le Dr Kundra a souligné: «Nous, les médecins, n’avions pas le temps de nous occuper de notre propre santé, ce qui entraînait de nombreux problèmes subcliniques ou cliniquement évidents. De l’anxiété aux problèmes gastriques, en passant par les courbatures, les maux de dos irradiants et les carences nutritionnelles dues au manque de repas appropriés et à un sommeil inadéquat, tout cela a eu un impact physique sur notre santé. »

Le Dr Tushar Tayal, du département de médecine interne de l’hôpital CK Birla, Gurgaon, a déclaré à News18.com que les longues heures de travail arrachaient toute leur énergie aux médecins.

« La plupart de mes collègues et moi travaillions 18 à 20 heures par jour et répondions à des centaines d’appels téléphoniques par jour tout en gérant des patients COVID malades portant des EPI. Cela a évidemment fait des ravages sur notre corps », a déclaré le Dr Tayal.

« Les horaires irréguliers des repas, les longues heures de travail, le manque de temps libre et le manque d’exercice m’ont fait prendre du poids et devenir plus léthargique, mais nous ne pouvons pas nous reposer ; pour l’instant, nous avons des kilomètres à parcourir », a-t-il ajouté.

De nombreux médecins se sont également retrouvés aux prises avec le virus alors qu’ils traitaient leurs patients. Le Dr Sneha Chandwani, résidente principale au département de pathologie du Tata Memorial Hospital, à Mumbai, a déclaré qu’au cours de la deuxième vague, alors qu’elle faisait face à un nombre croissant de cas, elle est devenue positive au COVID.

« Pendant cette période, quatre membres de ma famille (y compris mon grand-père) ont été testés positifs avec moi. C’était une phase difficile pour moi, et pendant que j’en sortais, deux de mes proches ne l’ont pas fait. Ce qui a aggravé les choses, c’est qu’en dépit d’être médecin, étant donné que j’étais en quarantaine à ma place à Mumbai, je ne pouvais pas être là avec ma famille. Ce fut une période difficile pour mes parents et la famille élargie car nous étions tous en deuil mais nous ne pouvions pas nous rendre visite ni nous réconforter », se souvient-elle.

L’épidémie silencieuse de santé mentale

Comme nous ne sommes toujours pas sortis de la crise du COVID, les médecins sont aux avant-postes de cette guerre, endurent des blessures mentales chaque jour, et continuent toujours leur devoir.

Le Dr Ambrish Dharmadhikari, psychiatre et chef, psychiatre et chef, Mpower – The Foundation & Program Coordinator: The Mpower Hub, a déclaré à News18.com que les médecins-conseils lui avaient fait prendre conscience de l’ampleur de l’impact sur la santé mentale de cette pandémie au cours de la dernière année. avait sur eux.

«Je conseille un médecin qui se sent toujours anxieux de traiter des patients en soins intensifs. Il a déclaré qu’il souffrait de la peur constante de perdre des patients et d’être battu par leurs proches », a expliqué le Dr Dharmadhikari.

Un autre médecin a consulté le Dr Dharmadhikari pour des troubles du sommeil et des symptômes de dépression. « Il a des difficultés financières. Il avait contracté des emprunts pour agrandir son hôpital, mais son cabinet a beaucoup souffert du confinement.’ Qui aurait jamais pensé que les médecins n’auraient pas d’argent pour manger ? m’a-t-il demandé récemment. La dépression a encore plus affecté sa confiance en lui pour opérer. Il a eu peur que s’il ne le fait pas correctement, il pourrait se faire une mauvaise réputation », se souvient le médecin.

Relations brisées et isolement

Plusieurs médecins ont développé des problèmes relationnels en raison de l’excès de travail et de la menace constante de contracter une infection familiale. Dans certains cas, les familles leur ont également reproché d’augmenter leurs risques d’être infectés, ce qui déclenche la culpabilité et entraîne plusieurs problèmes de santé mentale comme l’irritabilité, le stress, la toxicomanie, l’anxiété et la dépression.

En l’absence de soins personnels et de temps entièrement consacré au travail, les médecins souffrant de problèmes de santé préexistants étaient confrontés à des symptômes plus graves.

Le Dr Preeti Parakh, psychiatre et chef, Mpower the Centre, Kolkata, a déclaré à News18.com : « J’ai vu pas mal de patients qui sont médecins, et la plainte la plus courante de leur part concerne l’anxiété, l’insomnie, les sentiments d’impuissance et la solitude intense. quand ils restent loin de leur famille pour éviter de les infecter.

Le Dr Parakh a souligné que, en particulier, ceux qui ont de jeunes enfants déclarent se sentir très inadéquats lorsque l’enfant se plaint de leur absence.

« Un jeune médecin que je connais craint qu’à la fin de la pandémie, sa fille d’un an et demi l’ait probablement oublié », a rappelé le médecin.

« Un cas auquel j’ai été confronté est celui d’un médecin dont le partenaire s’est senti négligé à la maison et a fini par avoir une liaison extraconjugale. Ils ont récemment demandé le divorce. Un autre médecin a partagé son angoisse d’avoir été giflé par le fils d’un patient COVID après la mort du patient. Ce qui l’a consterné, c’est que le fils du patient, qui lui reprochait la mort de son père, n’avait aucune culpabilité pour avoir infecté son père après avoir contracté le COVID lors d’une fête avec des amis », a rappelé le médecin.

« Il a même dit qu’il regrettait d’avoir choisi cette profession », a-t-elle ajouté. De nombreux travailleurs de première ligne déclarent fumer plus qu’avant la pandémie. Certains parlent également d’abus de médicaments anxiolytiques et d’autres médicaments. Et, bien sûr, des troubles mentaux. Les experts en santé n’ont pas non plus été à l’abri des problèmes de santé mentale pendant cette pandémie.

Le Dr Parakh a déclaré à News18.com: « Mon mari et moi sommes des professionnels de la santé mentale, et nous avions pris l’habitude de partager des études de cas ou de parler de collègues qui avaient succombé à la maladie, jusqu’à ce que nous réalisions que nos soirées ensemble étaient devenues assez morbide. »

«Nous avons maintenant conclu un pacte pour éviter de discuter des pertes liées à la pandémie, et nous limitons même notre exposition aux nouvelles liées à la pandémie. Grâce à nos antécédents en santé mentale, nous avons pu modifier notre comportement avant qu’il n’ait un impact significatif sur notre santé mentale », a-t-elle confié.

