Les producteurs des Oscars 2021 avaient déclaré qu’ils prévoyaient de faire de la télédiffusion annuelle plus un film. Ils n’y sont pas parvenus, mais ils ont changé les choses. L’émission de dimanche sur ABC ressemblait plus à un croisement entre les Golden Globes et le banquet de clôture d’une longue et épuisante convention. Les défis étaient grands. La cérémonie devait célébrer une industrie qui traversait déjà des changements déchirants avant que la pandémie ne la mette complètement à genoux. Et il devait le faire d’une manière sûre Covid-19 (tout en soulignant continuellement qu’il le faisait). Les solutions proposées par les producteurs Jesse Collins, Stacey Sher et Steven Soderbergh comprenaient le déplacement de la cérémonie des sièges bondés du Dolby Theatre à une scène à plusieurs niveaux construite dans la gare Union de Los Angeles, où les nominés et quelques invités vaccinés étaient assis sans masque à tables largement espacées. Les gagnants ont marché quelques marches et une rampe perfide menant à une petite estrade; les présentateurs (l’émission était sans hôte pour la troisième année consécutive) parlaient souvent parmi les nominés.

Il y avait des charmes dans cet arrangement. C’était un bon changement de voir les nominés avec quelques personnes qui leur tenaient vraiment à cœur (ou se sentaient absolument obligés d’inviter), plutôt que les claques en grande partie anonymes auxquelles nous sommes habitués.

Le compromis – que ce soit à cause de la petite foule, de la distance sociale ou de la qualité sonore dans l’espace caverneux – était ce qui ressemblait à une pièce morte, à la fois acoustiquement et émotionnellement. Il y avait des discours puissants et émouvants, mais ils ne semblaient pas susciter beaucoup d’enthousiasme, et quand les gens dans la salle ne sont pas excités, il est difficile de s’exciter à la maison. L’autre changement majeur dans la production – et celui-ci ne pouvait pas être entièrement expliqué par des ajustements pandémiques – était que les discours d’acceptation étaient à peu près la seule chose à regarder. Pendant une grande partie de la soirée, presque tout le tissu conjonctif qui fournit habituellement la diversion et le divertissement a été dépouillé: blagues, croquis, insultes, bruits, chansons, montages de clips des meilleurs nominés. (Le morceau de chansons de karaoké de Questlove et Lil Rel Howery était l’horrible exception qui a confirmé la règle.) Un résultat semblait être des discours d’acceptation plus longs, sans orchestre pour jouer les gagnants, bien que cela ait pu être un effet collatéral de la planéité générale. Ce qui a vraiment grandi, cependant, c’est le remplissage scénarisé – ou, comme le disent les producteurs, la narration. Dans de nombreuses catégories, les présentateurs ont été contraints de réciter des anecdotes sur chaque nominé, généralement sur le thème de l’amour du cinéma, peut-être en raison de l’influence du cinéaste Soderbergh. Ces histoires sur le fait de voir «Jaws» ou un autre classique pour la première fois étaient un drone sans importance qui donnait à «Et l’Oscar va» un sentiment anticlimatique.