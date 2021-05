Comment Covid-19 a aidé une femme victime de la traite à rentrer chez elle à Jharkhand après 3 ans

Une femme de 20 ans, originaire du village de Chatra de Kalyanpur dans le Jharkhand et qui avait été victime de la traite à New Delhi il y a trois ans, a été sauvée et retrouvée avec ses parents, grâce à la pandémie de coronavirus. Un trafiquant nommé Fulchand avait attiré la jeune fille et elle travaillait comme domestique dans une maison de Janakpuri à Delhi. Elle avait récemment contracté un coronavirus et les employeurs l’ont emmenée dans un centre d’isolement à Sultanpuri. Là, elle a également rencontré quelques autres femmes du Jharkhand et leur a parlé de sa situation difficile, la TOI a rapporté.

Les cohabitants du centre d’isolement ont ensuite mis sa vidéo sur Internet et, accessoirement, une militante sociale de Jharkhand, Shobha Kujur, est tombée sur la même chose et a contacté la police locale de Chatra.

Les flics ont ensuite enquêté sur les affirmations de la femme et ont trouvé que ses détails étaient corrects. Ils ont porté l’affaire devant Chatra SP Rishav Kumar Jha. Les sous-inspecteurs adjoints Kamlesh et Jacinta Minz ont aidé à ramener la femme à la maison après avoir pris contact avec les autorités de Delhi. Le 5 mai, elle a finalement retrouvé sa famille.

«Je suis reconnaissant envers Shobha di et les responsables de la police. J’avais comparu à mon examen d’inscription et j’attendais les résultats en 2018, lorsque j’ai été attiré par un homme nommé Fulchand et emmené à Delhi. Je voulais poursuivre des études, mais tous mes rêves ont été brisés », a-t-elle déclaré.

Les flics ont déclaré qu’une FIR avait été déposée pour localiser Fulchand. La femme a déclaré que Fulchand avait d’abord pris son téléphone portable, puis l’avait vendue dans une maison à Janakpuri où elle était obligée de travailler du matin au soir. Elle a dit qu’elle n’avait pas non plus le droit de sortir de la maison ou de regarder par la fenêtre et qu’elle était strictement maintenue enfermée à l’intérieur des quatre murs de la maison.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici