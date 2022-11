Comment courir le marathon de New York

Courez avec l’équipe pour enfants de New York Road Runners : C’est l’une des deux options caritatives disponibles. Chaque coureur qui choisit ce choix doit amasser au moins 2 620 $ pour Team for Kids, qui soutient les programmes de course pour les jeunes et la communauté de l’organisation. Les coureurs bénéficient également d’un encadrement et de certains avantages le jour de la course, et ils peuvent s’inscrire maintenant.

Le marathon de New York aura lieu le 6 novembre. La course de 26,2 milles dans cinq arrondissements commence à Staten Island et se termine à Central Park.

Courir avec une autre association caritative : La course s’associe à des organisations à but non lucratif pour fournir des dossards caritatifs. Comme Team for Kids, les coureurs doivent collecter des fonds pour participer. Les montants minimaux varient selon l’organisme de bienfaisance et peuvent commencer à 3 000 $, 4 000 $ ou 5 000 $. La liste officielle des organismes de bienfaisance pour 2023 n’a pas encore été annoncée.

Réservez une visite : Les coureurs en dehors des États-Unis peuvent réserver un forfait marathon qui comprend l’inscription à la course auprès de certains voyagistes internationaux. Ces forfaits doivent inclure un «forfait voyage», qui peut offrir un billet d’avion, un séjour à l’hôtel ou les deux, et ils doivent être réservés par l’intermédiaire d’un voyagiste agréé figurant sur la liste du site Web de la course.

Courez un semi-marathon ou un marathon complet rapide : Contrairement au marathon de Boston, la course de New York n’exige pas que les coureurs aient couru une course antérieure dans un certain laps de temps pour pouvoir concourir. Mais certains coureurs plus rapides peuvent néanmoins contourner la loterie de New York en réalisant des temps de qualification lors des courses de 2022. C’est un peu plus compliqué. Les temps de qualification doivent être courus en 2022, et les temps courus dans les courses New York Road Runners ont priorité sur les autres compétitions. Si la course n’est pas organisée par l’organisation, le temps du coureur doit être vérifiable en ligne et le coureur doit soumettre ce temps lors de la fenêtre de candidature en février. Les créneaux horaires de qualification disponibles sont les premiers arrivés, premiers servis pour les coureurs qui n’ont pas de temps de qualification lors d’un événement Road Runners, et les parcours doivent être certifiés. Les temps requis varient selon le groupe d’âge.

Faites la course 15 fois : Une fois que les coureurs ont terminé le marathon 15 fois, ils sont éligibles pour une inscription garantie dans les années à venir, bien que les coureurs de vélo à main et autres athlètes handicapés qui ont participé à des courses précédentes via Achilles International ne soient pas éligibles dans cette catégorie.