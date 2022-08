Comment courir dans une chaleur extrême ? Demandez à un ‘Fils du Désert’

Le week-end dernier, j’ai fait une erreur de course d’été classique. J’ai appuyé sur le bouton snooze. Je voulais vraiment juste une heure de sommeil de plus, et la chaleur ne pouvait sûrement pas être bien pire un peu plus tard, n’est-ce pas ?

Quand je me suis sorti de ce lit confortable et de cette douce et douce climatisation, j’ai été frappé par une vague de regret, de chaleur et d’humidité fumante. Je savais que ça allait arriver. Ma longue course ressemblait plus à un long travail.

Lorsque vous devez sortir pour courir et que les températures sont élevées, quelle que soit l’heure à laquelle vous vous réveillez, comment pouvez-vous vous entraîner avec succès ? Bien sûr, je connais les conseils de base. Mais comment les athlètes de l’extrême excellent-ils dans ces conditions ?