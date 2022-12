Lors de la configuration d’un nouvel iPhone, il est facile de coupler votre Apple Watch existante pour voir les données de santé et de forme physique précédentes, telles que l’historique, les récompenses, les données d’étalonnage d’entraînement et d’activité, ainsi que la disposition de l’application sur l’écran d’accueil, les paramètres généraux du système et Suite.

L’association d’une Apple Watch avec un nouvel iPhone est similaire à la configuration d’une nouvelle Apple Watch sur un iPhone existant, les utilisateurs devant avoir les deux appareils à proximité l’un de l’autre tout au long du processus d’association, cependant, lors de la connexion d’une Apple Watch avec un nouvel iPhone , il est important de suivre les étapes ci-dessous pour synchroniser les deux appareils ensemble afin d’accéder à tous les paramètres Apple Watch depuis votre iPhone.

Ce guide est destiné aux utilisateurs d’Apple Watch qui disposent de leur ancien iPhone pour terminer le processus de couplage avec le nouvel appareil. Si vous n’avez pas votre ancien iPhone ou si vous l’avez effacé, vous devrez peut-être effacer votre Apple Watch pour la connecter à votre nouvel iPhone.

Comment coupler une Apple Watch avec un nouvel iPhone

Mettez à jour votre ancien iPhone vers la dernière version d’iOS disponible

Vérifiez que le contenu de la santé et de l’activité se synchronise avec iCloud en ouvrant l’application Paramètres sur votre iPhone, en appuyant sur votre photo de profil, en sélectionnant iCloud, en appuyant sur Afficher tout et en vous assurant que la santé est activée

Configurez votre nouvel iPhone en vous connectant à votre identifiant Apple

Gardez votre Apple Watch et votre iPhone proches l’un de l’autre et ouvrez l’application Watch sur le nouvel iPhone

Suivez les étapes à l’écran pour terminer la configuration

Pour utiliser votre Apple Watch avec watchOS 9, vous devez coupler votre montre avec un iPhone 8 ou version ultérieure avec iOS 16 ou version ultérieure.

