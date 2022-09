Comment ‘Corn Kid’ a fait chanter Kevin Bacon et tous les autres à propos du maïs

Ce fut un grand mois pour le maïs grâce à un adorable gamin qui aime le maïs, qui a attiré l’attention d’Internet en exprimant son amour très sincère du maïs.

Si vous êtes sur TikTok et que vous avez remarqué une quantité folle de contenu lié au maïs, voici quelques informations sur la source. Le mème “Corn Kid” implique un enfant nommé Tariq, dont l’enthousiasme, interview courte et douce sur le maïs (et à peu près rien d’autre) vaut le détour si vous ne l’avez pas déjà fait.

Pourquoi tout le monde parle (et chante) de maïs ?

Le contenu lié au maïs a attiré mon attention pour la première fois fin août, lorsque j’ai fait défiler ma page “Pour vous” TikTok et que j’ai remarqué plusieurs vidéos utilisant la même bande sonore – une chanson entraînante postée par le compte TikTok @schmoyoho.

Je ne sais pas comment je suis censé m’endormir avec la chanson du maïs qui joue dans ma tête toute la nuit. – Elizabeth Gillies (@LizGillies) 1er septembre 2022

La chanson s’inspire d’une interview sur Recess Therapy – une série Web qui pose des questions aux enfants. Dans cet entretienqui a fait ses débuts plus tôt en août, l’animateur Julian Shapiro-Barnum tient un microphone près d’un jeune nommé Tariq, qui parle avec passion du maïs.

“Je ne peux pas imaginer une chose plus belle”, dit Tariq.

Il manque une dent de devant à Tariq et il porte une chemise ornée de dessins d’autobus à impériale. Il agrippe un épi de maïs à moitié mangé et en prend une ou deux bouchées pendant l’interview.

Shapiro-Barnum lui demande de décrire le maïs. “Une grosse bosse avec des boutons”, dit-il. Tariq propose que le maïs coûte 1 $ et souhaite aux téléspectateurs une journée “corntastique”.

Au moment d’écrire ces lignes, la version de la chanson de @schmoyoho compte plus de 8 millions de likes. Dans les vidéos utilisant la mélodie – dont il y a plus de 400 000 – personnes classer les paroles, confiture et montrer Art hommage à Corn Kid. Même l’acteur et musicien Kevin Bacon s’est lancé dans la tendance en publiant une version acoustique de la chanson de Corn Kid qui s’écoute assez bien.

L’enfant de maïs est sur Cameo, où vous pouvez demander une vidéo pour 220 $. Il a été dans un Chipotlé publicité. Il est parfois appelé le PDG du maïs.

Qui est le Corn Kid ?

Bien que Tariq ait parlé sans cesse de maïs, nous ne savons pas grand-chose de l’enfant derrière le mème. Selon The Atlantic, il n’a pas fait d’apparitions à la télévision ni d’interviews.

Lorsqu’il ne laisse pas tomber des informations dignes de mention sur le maïs, il aime jouer à des jeux comme le chat et le cache-cache.

“Je joue à une variété de jeux”, dit Tariq sur Recess Therapy, “jamais de monstre de lave”.

Comment puis-je regarder l’interview originale de Corn Kid?

Si vous avez entendu la chanson du maïs et que vous voulez regarder l’interview de Tariq à partir de début août, c’est sur Recess Therapy’s Youtube canaliser.

Un poste de suivi fournit encore plus de contenu Tariq.

Le maïs est, une fois de plus, au menu.