Comment copier et coller des captures d’écran dans Google Chrome

Étudiants, enseignants et écran de télévision vintage cappers, le navigateur Chrome dispose d’une nouvelle fonctionnalité qui rend la prise de captures d’écran de scènes plus facile qu’auparavant. Google a utilisé un article de blog sur les outils utiles en classe pour annoncer subtilement la possibilité de copier une image d’une vidéo. Il est disponible dans la dernière version de Chrome et sera déployé par tout le monde cette semaine.

Que rechercher lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur une vidéo intégrée. Capture d’écran : Florence Ion / Gizmodo

Voici comment cela fonctionne : mettre la vidéo en pause et faites un clic droit pour ouvrir un menu, puis sélectionnez l’option pour Copier l’image vidéo lorsque vous regardez une vidéo intégrée à une page. Votre presse-papiers prendre une capture d’écran haute résolution et omettre des extras comme le titre de la vidéo et les boutons de lecture et de pause, mais vous devrez le coller quelque part pour le conserver avant de copier la chose suivante. Je n’ai réussi à le faire fonctionner que sur Reddit, et ce, si la vidéo n’est pas intégrée à YouTube. Cela ne fonctionne pas non plus sur Twitter, Instagram sur le Web ou Internet Archive, et je suppose que c’est à cause du droit d’auteur. J’ai demandé à Google si DRM affectait la possibilité de copier une image et d’attendre une réponse.

Google considère cela comme utile pour capturer des images pour un cours en classe. Je prévois de l’utiliser pour différentes raisons. La possibilité d’exporter facilement une image bénéficiera aux projets d’archivage impliquant des captures d’écran de séquences historiques et d’anciennes émissions de télévision. Cela m’aidera également à publier des histoires, car je fais souvent de grands efforts pour extraire une capture d’écran d’une vidéo avec la bonne résolution. Mais cela suppose que cette fonctionnalité soit éventuellement disponible pour YouTube.

Google a lancé cette fonctionnalité plus d’une semaine après un autre navigateur rival basé sur Chromium. Microsoft a fourni la même fonctionnalité au navigateur Edge dans son dernière mise à jour. Il présente également les mêmes limitations en matière de capture de captures d’écran que le navigateur Chrome.

Si vous souhaitez copier une image d’une vidéo dans votre navigateur Chrome, assurez-vous que vous utilisez la dernière version de M116. Vous pouvez rechercher cela dans Paramètres > À propos de Chrome pour plus de détails. J’utilise la version 116.0.5845.141, cependant Développeurs XDA exécute la même version et n’a pas encore vu la fonctionnalité.