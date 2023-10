Comment convertir votre calendrier depuis Outlook, Google ou Apple

J’ai toujours été une personne très organisée et mon Saint Graal est un calendrier numérique impeccable. Je suis un utilisateur fidèle de Google Agenda depuis des années, suivant mes cours, mon travail, mes devoirs, mes fêtes et toutes les autres demandes de mon temps avec un système de code couleur original. Je suis la fille qui, si vous m’invitez à déjeuner, vous enverra une invitation gcal.

Malheureusement, après des années d’amour et d’utilisation, j’ai récemment réalisé qu’il était temps d’effectuer une tâche particulièrement épouvantable : migrer mon agenda Google vers une autre application. Signalez l’anxiété. Heureusement pour moi et pour vous, migrer l’intégralité de votre calendrier, événements passés, présents et futurs inclus, est plus facile qu’il n’y paraît.

Après avoir recherché et testé chaque méthode moi-même, j’ai trouvé les moyens les plus simples de transférer votre calendrier entre différents services, notamment Google Calendar, Apple Calendar et Microsoft Outlook. Selon la plateforme que vous utilisez, le processus sera différent.

Ainsi, que vous soyez un utilisateur fidèle d’Apple, un fanatique de gcal ou un adepte de Microsoft Outlook, il existe un moyen de migrer vos calendriers entre chaque service.

Se préparer à migrer : ce qu’il faut savoir

Le moyen le plus simple de migrer l’intégralité de votre calendrier entre services consiste à exporter votre calendrier à partir d’un service, à le télécharger sous forme de fichier .ics ou .csv, puis à importer ce fichier téléchargé vers le nouveau service de calendrier. De cette façon, vous n’avez pas à craindre de perdre des événements lors du mélange, et vous aurez l’intégralité de votre historique de calendrier, ainsi que les événements futurs, disponibles dans le nouveau service.

Pour Outlook, Apple Calendar et Google Calendar, vous pouvez exporter/importer uniquement via votre ordinateur de bureau ou portable. Vous ne pouvez pas migrer à l’aide des applications sur un téléphone ou une tablette.

Remarque pour les utilisateurs Mac : vous ne pourrez pas exporter un calendrier Outlook à partir d’un appareil Mac. Que vous utilisiez la version Web ou l’application Outlook, il n’existe pas encore de fonctionnalité permettant d’exporter votre calendrier. Je sais – en tant qu’utilisateur fidèle d’Apple, j’en suis également mécontent.

Voici comment télécharger/exporter votre calendrier sur chaque service et l’importer sur le nouveau.

Sarah Tew/CNET

Téléchargement de votre agenda Google

Ouvrez Google Agenda sur le bureau. Accédez au menu de gauche et recherchez Mes agendas. Cliquez sur les trois points à côté du nom du calendrier Google que vous souhaitez exporter. Cliquez sur Paramètres et partage. Cliquez sur Importer / Exporter. Cliquez sur Exporter. Cela téléchargera votre calendrier dans un fichier .ics sur un lecteur ZIP. Cliquez dans le lecteur ZIP. Déplacez le fichier .ics hors de votre dossier de téléchargements vers un endroit de votre ordinateur que vous pouvez facilement trouver.

Sarah Tew/CNET

Télécharger votre calendrier Apple

Ouvrir le calendriersur Mac. Cochez le calendrier que vous souhaitez migrer et décochez tout le reste. Cliquez sur Fichier > Exporter > Exporter… Nommez le fichier et enregistrez-le là où vous pourrez le trouver facilement sur votre ordinateur. Cliquez sur Exporter.

Télécharger votre calendrier Outlook sous Windows

Ouvrez Outlook. Cliquez sur Déposer. Cliquez sur Ouvrir et exporter. Choisir Importer / Exporter et cliquez Exporter vers un fichier. Choisir Valeurs séparées par des virgules (CSV) comme type de format – cela le téléchargera sous forme de feuille Excel. Cliquez ensuite sur suivant. Sélectionner Calendrier du Sélectionnez le dossier à exporter options d’écran. Cliquez ensuite sur suivant. Cliquez sur Parcourir pour choisir où vous souhaitez enregistrer le fichier téléchargé et nommez-le. Puis clique D’ACCORD. Cliquez sur Suivant. Confirmez votre exportation : le texte devrait ressembler à « Exporter les rendez-vous à partir du dossier : Calendrier ». Cliquez sur Finition.

Si le calendrier Outlook que vous essayez de télécharger est contrôlé par une organisation plus grande, comme votre lieu de travail ou votre université, vous risquez de rencontrer des problèmes. Ils ont peut-être désactivé certaines fonctionnalités, rendant plus difficile, voire impossible, le téléchargement de votre calendrier. Si vous pensez que c’est votre cas, vous devez contacter votre administrateur informatique pour résoudre le problème.

Sarah Tew/CNET

Importer votre calendrier sur Google

Ouvrez Google Agenda sur le bureau. Accédez au menu de gauche et recherchez Autres calendriers. Cliquez sur le signe plus à côté de Autres calendriers. Cliquez sur Importer. Téléchargez le fichier que vous avez précédemment téléchargé et enregistré. Cliquez sur la flèche déroulante pour choisir où vous souhaitez enregistrer le nouveau calendrier. Vous ne pourrez peut-être l’enregistrer que sur votre calendrier principal. Cliquez sur Ouvrir. Cliquez sur Importer.

Importer votre calendrier vers Apple

Ouvrez Calendrier sur Mac, puis accédez à Fichier > Importer… Sélectionnez et importez votre fichier téléchargé. Sélectionnez où vous souhaitez que ce calendrier aille : Maison, Calendrier, Travail ou vos calendriers personnalisés existants. Vous pouvez également créer un Nouveau calendrier. Cliquez sur Importer.

Notez que si vous souhaitez que votre nouveau calendrier Apple apparaisse sur vos appareils, vous devrez activer le partage iCloud pour le calendrier. Vous pouvez effectuer ce partage en accédant à la page de votre appareil Paramètres > Compte iCloud > Calendrier et allumer.

Vous pouvez également vérifier que le calendrier importé est enregistré sur iCloud sur un Mac et un iPhone. Sur un Mac, assurez-vous que le nouveau calendrier est répertorié sous iCloud dans le menu de gauche. Sur un iPhone, appuyez sur Calendriers en bas de l’écran et assurez-vous que le nouveau calendrier est répertorié sous iCloud. S’il n’est pas répertorié, essayez de réimporter après avoir activé la sauvegarde iCloud pour le calendrier.

Sarah Tew/CNET

Importer votre calendrier dans Microsoft Outlook



Ouvrez Microsoft Outlook et cliquez sur l’onglet calendrier. Accédez au menu de gauche et ouvrez la barre latérale. Cliquez sur Ajouter un calendrier; puis sélectionnez «Importer ICS…» Cliquez sur Parcourir et sélectionnez le fichier téléchargé. Cliquez sur Importer. Tu peux soit voir votre nouveau calendrier ou fermez la fenêtre.

Si vous souhaitez enregistrer votre calendrier importé en tant que nouveau calendrier, sans le fusionner avec votre calendrier existant, vous pouvez le faire en créant un nouveau dossier. Vous devez créer un nouveau dossier avant d’importer votre ancien fichier de calendrier.

Trouvez votre adresse e-mail ci-dessous Mes calendriers dans le menu de gauche. Cliquez sur les trois points à côté. Créer un Nouveau dossier et nommez-le. Suivez les étapes ci-dessus (2 à 4) pour préparer l’importation. Avant de cliquer sur importer, utilisez la flèche déroulante à côté de votre adresse e-mail et sélectionnez le nouveau dossier. Cela enregistrera le calendrier importé dans ce dossier. Cliquez sur Importer.

En créant un nouveau dossier, vous séparez le calendrier importé de votre calendrier existant, ce qui facilitera l’isolement et l’affichage des événements de ce calendrier.