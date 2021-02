Comment convaincre un NIMBY de construire plus de logements

Des manifestants à Philadelphie le 9 septembre 2020 plaident pour un logement permanent et abordable pour tous les résidents non logés. | Cory Clark / Getty Images

Un nouveau sondage Vox et Data for Progress indique que les électeurs augmentent le soutien à la construction de plus de maisons lorsqu’ils sont présentés avec une justification économique pour cela.

Convaincre les Américains de construire plus de logements est la seule façon de commencer à résoudre la crise nationale du logement. Un nouveau sondage Data for Progress / Vox suggère une façon de les convaincre: dire que cela aidera l’économie.

Le sondage, mené du 19 au 22 février auprès de 1 551 électeurs probables, a révélé que le fait de justifier de manière économique la modification des lois de zonage afin de permettre la construction de maisons multifamiliales pourrait changer les opinions des électeurs. Les changements de zonage étaient 10 points de pourcentage nets plus populaires lorsqu’ils étaient associés à une affaire économique qu’à un argument de justice raciale, avec moins d’électeurs opposés.





Alors que l’offre de logements atteint des niveaux records, de nombreux Américains se disputent la diminution du stock de logements et des millions de personnes perdent espérons qu’ils pourront même trouver un logement abordable à louer, et encore moins posséder. D’une manière générale, le logement multifamilial est l’option la plus abordable, en particulier dans les villes et les banlieues à fort potentiel. La même superficie de terrain peut être utilisée pour construire une ou plusieurs maisons, permettant à plusieurs familles de vivre sur un seul terrain. Mais en construire davantage est souvent impopulaire (en pratique, sinon en théorie).

De nombreuses personnes essaient de bloquer les nouveaux développements à proximité de leurs propriétés, souvent en adoptant des règles de zonage restrictives au niveau local. Ils citent des raisons allant des inquiétudes concernant le changement de caractère du quartier à l’insuffisance des places de stationnement et à la congestion, et expriment parfois une hostilité flagrante envers les communautés à faible revenu et minoritaires qui pourraient devenir leurs nouveaux voisins.

On a beaucoup écrit sur le racisme et le classisme intégrés dans les codes de zonage qui dictent ce qui peut être construit où. Ces règles ont été conçues pour empêcher les personnes de couleur, et en particulier les Noirs américains, de pouvoir vivre dans des quartiers à fort potentiel, à prédominance blanche. Et maintenant, ils empêchent efficacement les Américains à revenu faible ou moyen de trouver un logement abordable, en particulier à proximité d’écoles bien financées et de quartiers dotés de commodités.

Ces règlements prennent la forme de règles apparemment inoffensives qui prescrivent des tailles de lot minimales, des minimums de stationnement, des restrictions de hauteur, etc. En fin de compte, ils ont souvent pour effet d’empêcher les promoteurs de construire autre chose que de grandes maisons unifamiliales. Et même lorsqu’ils peuvent construire des développements multifamiliaux, le coût de traitement de toutes ces réglementations fait en sorte que seules les unités de luxe sont rentables.

C’est une des principales raisons pour lesquelles l’offre actuelle de logements sur le marché est à des niveaux historiquement bas. L’Association nationale des agents immobiliers a calculé qu’à la fin de 2020, il ne restait plus que 1,9 mois de logements – c’est-à-dire qu’en un peu moins de deux mois, si aucune autre maison n’était mise sur le marché, l’inventaire des maisons se vendrait complètement. , compte tenu des conditions actuelles du marché.



Association nationale des agents immobiliers Un graphique de l’Association nationale des agents immobiliers montrant l’offre de maisons en nombre de mois d’inventaire.

La suppression de l’offre de maisons augmente artificiellement le coût de toutes les maisons et entraîne un préjudice économique généralisé. Dans une étude réalisée en 2015 par l’économiste de l’Université de Chicago Chang-Tai Hsieh et l’économiste de l’UC Berkeley Enrico Moretti, les chercheurs constatent que, parce que les zones métropolitaines ont rendu prohibitif le coût pour les Américains à revenu moyen et faible de migrer vers des zones à haute productivité, l’économie globale américaine la croissance a été réduite de plus de 50 pour cent de 1964 à 2009.

Convaincre suffisamment d’Américains que la construction de plus de logements est dans leur intérêt économique personnel est extrêmement important pour s’assurer que les villes et les comtés commencent à faire reculer certaines de ces pratiques les plus restrictives. Mais de nombreux défenseurs sont divisés sur la meilleure façon de le faire. Bien que l’utilisation originale d’outils de zonage d’exclusion pour piéger les Noirs américains dans les quartiers à faibles opportunités soit bien documentée, ce n’est peut-être pas le moyen le plus convaincant de gagner des convertis.

Dans le sondage Vox / Data for Progress, le soutien à «la modification des lois de zonage pour permettre la construction de maisons multifamiliales» est de 44% lorsque les répondants apprennent que «c’est une question de justice raciale [that is] empêchant les Noirs américains de saisir les opportunités économiques et le rêve américain d’accession à la propriété. Avec ce cadrage, presque le même nombre se sont opposés: 43 pour cent.

Cependant, lorsqu’on a dit aux répondants que changer ces lois «stimulera la croissance économique … [and] donner à plus d’Américains la possibilité d’obtenir un logement abordable », le soutien à la proposition a atteint 47% et l’opposition a chuté à 37%.

La majorité de ce changement semble provenir des républicains qui, sous le cadre de la justice raciale, avaient un soutien net de -29%. Avec le cadrage économique, la proposition est toujours sous-marine, mais le soutien net grimpe de 14 points à -15%.

Notamment, il y a un fossé entre les âges en faveur de la modification de ces lois – 54 à 59% des moins de 45 ans soutiennent la construction multifamiliale en fonction de l’argument présenté, alors que seuls 38 à 41% des plus de 45 ans le font. Cela reflète le fossé entre les Américains plus âgés qui possèdent pour la plupart leur propre maison et les plus jeunes qui voient cette possibilité dériver hors de portée.

Les sondages peuvent montrer la popularité relative de ces arguments, mais il est difficile de dire à quel point ils seront efficaces lorsqu’ils seront mis en pratique. Souvent, les gens diront largement qu’ils sont en faveur de plus de logements. Mais lorsqu’on les interroge sur un nouveau bâtiment dans leur quartier, ils peuvent tout sauf s’exclamer: «Pas dans ma cour!» Pour changer cette attitude, il faudra plus que de présenter des arguments économiques en faveur de la densité de logements, mais c’est un début.