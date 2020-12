Les experts en santé publique n’ont pas de réponse sûre. Et cela les inquiète.

La Grande-Bretagne envisage de lancer une campagne d’éducation de masse qui fait appel à la fois à l’altruisme et à l’intérêt personnel de la population. Des «influenceurs» seront utilisés pour gérer l’injection.

Et donc tous les yeux sont rivés sur la reine de 94 ans.

Prue Leith, 80 ans, juge sur «The Great British Bake Off», l’une des émissions de télévision les plus populaires du pays, a été l’une des premières à avoir été photographiée par Pfizer. Le radiodiffuseur d’État BBC était là pour le grand moment. Et après cela, Leith en a tweeté un photo d’elle-même au bureau de son médecin local demandant, « Qui ne voudrait pas l’immunité à # Covid19 avec un tir indolore? »

Son courrier était rapide retweeté par le Premier ministre Boris Johnson. «Bonne nouvelle, Prue! il s’est excalmé. «C’est formidable de voir autant de vaccinations au Royaume-Uni. Un grand merci aux agents de santé qui travaillent sans relâche pour faire parvenir ce vaccin aux habitants de tout le pays. «

D’autres experts soupçonnent que les carottes et les bâtonnets sont nécessaires.

Le gouvernement britannique a suggéré que ceux qui sont testés pour des anticorps contre le coronavirus auront plus de facilité à assister à des événements sportifs ou à monter à bord d’avions à l’avenir. Le gouvernement pourrait plutôt se tourner et faire pression pour les vaccinations, bien que Johnson et ses conseillers scientifiques disent à ce stade que les injections ne seront pas obligatoires.

Les pays peuvent exiger des voyageurs qu’ils présentent une preuve de vaccination contre le coronavirus à l’arrivée. Beaucoup demandent déjà la vaccination contre la polio ou la fièvre jaune. Pour faire un pèlerinage à La Mecque, l’Arabie saoudite a besoin d’une vaccination contre méningite.

Les employeurs peuvent également exiger que les employés soient vaccinés, en particulier dans les environnements où la distance sociale est difficile, comme les usines de transformation des aliments ou les chaînes de montage automatiques. Les entreprises britanniques sont actuellement prendre conseil du gouvernement sur la question de savoir s’ils peuvent ou devraient aller au-delà de la simple promotion de la vaccination.

Les hôpitaux et les maisons de soins infirmiers pourraient insister pour que les agents de santé et le personnel de soutien soient vaccinés car ils ont maintenant besoin de vaccins contre la grippe saisonnière.

Les écoles du Royaume-Uni, comme de nombreux autres pays, exigent déjà que les élèves soient vaccinés pendant leur enfance pour assister aux cours. Ils pourraient ajouter des jabs covid-19 à la liste.

Les gouvernements pourraient rendre la vaccination obligatoire pour ceux qui demandent des prestations de sécurité sociale, comme le fait l’Australie. Les détenus peuvent être tenus de prendre le tir.

Quelques experts en Grande-Bretagne ont donné un coup de pouce: payer les gens être vacciné.

Julian Savulescu, professeur de philosophie à l’Université d’Oxford, soutient qu’étant donné les risques ou les risques perçus liés à la prise d’un nouveau vaccin contre le coronavirus, il serait « pratique et peut-être éthiquement problématique d’introduire des politiques obligatoires, du moins au début s’il y a une incertitude sur la sécurité sera plus grande. «

« Mais payer les gens n’est pas coercitif », a-t-il déclaré. «C’est juste une option. Prends-le ou pas. «

Savulescu a déclaré que le recours actuel à l’altruisme du public britannique – ou de toute nationalité – pourrait être trop optimiste. «La réalité est que les humains ne sont pas des anges. Ils ont besoin d’incitations et de lois », a-t-il déclaré. « Ils ont besoin d’un coup de pouce. »

Le philosophe souligne que le gouvernement britannique a jusqu’à présent dépensé 300 milliards de dollars pour soutenir l’économie pendant la pandémie. Il a suggéré: «Un modèle de paiement peut également être très bon marché par rapport aux alternatives».

Les responsables de la santé disent qu’une adoption généralisée est essentielle pour arrêter la pandémie. Selon les experts en maladies infectieuses, à l’échelle de la population, ou immunité collective, peut exiger qu’au moins 70 pour cent des personnes soient protégées, soit par une infection, soit par une vaccination antérieure.

Ce n’est pas le petit groupe zélé d’anti-vaxxers qui préoccupe le plus les responsables de la santé publique. C’est le «vaccin hésite», ceux qui s’inquiètent des tests et de l’approbation ont été précipités; ceux qui remarquent que les vaccins à ARN messager sont nouveaux et s’inquiètent des effets secondaires à long terme: ceux qui préfèrent attendre et voir.

Scott Anderson, 29 ans, ingénieur civil d’Inverness, fait partie de ceux qui ne prévoient pas de se faire vacciner.

«Je ne suis en aucun cas anti-vaxx. J’ai eu de nombreux vaccins. C’est juste que celui-ci est précipité à mon avis. Ce n’est pas une théorie du complot, ce sont de véritables préoccupations », a-t-il dit, notant que« vous ne pouvez toujours pas vraiment connaître les effets à long terme dans 10 ans. «

Anderson est préoccupé par le fait que les gens ont besoin de « passeports vaccinaux » s’ils veulent voyager pour voir leur famille ou assister à des matchs de football.

Il a lancé une pétitionintitulé «Évitez toutes les restrictions pour ceux qui refusent une vaccination contre le Covid-19», qui a attiré plus de 320 000 signatures sur le site Web du Parlement britannique et a été débattu par les législateurs lundi.

Des études montrent que les vaccinations sont une minorité significative, à la fois au Royaume-Uni et dans le monde, pour les vaccins contre les coronavirus et les autres vaccins contre la rougeole et les oreillons.

Daniel Freeman, professeur de psychologie clinique à l’Université d’Oxford, et ses collègues enquêtes approfondies sur 5 114 adultes au Royaume-Uni, représentatifs de la population par âge, sexe, origine ethnique, revenu et religion.

La bonne nouvelle pour les responsables de la santé publique: 72% étaient prêts à se faire vacciner. Mais 16% étaient très insécurisés et 12% retarderaient ou éviteraient probablement le vaccin.

Une personne sur cinq pensait que des données sur l’innocuité et l’efficacité des vaccins pourraient être fabriquées. Un sur 20 s’est décrit comme étant un anti-vaccin contre la covid-19.

Freeman a déclaré que l’hésitation au sujet des vaccins était observée dans toute la société, riches et pauvres, hommes et femmes.

« Si nous voyons que 25 pour cent sont prêts à s’asseoir sur la clôture, nous approcherons peut-être d’un point de basculement lorsque la suspicion de vaccins se généralisera », a déclaré Freeman.

Des experts médicaux apparaissent dans les journaux télévisés du matin et lors de conférences de presse pour tenter de rassurer le public.

Jonathan Van-Tam, chef adjoint des services médicaux d’Angleterre, a déclaré qu’il avait dit à sa mère, qui a environ soixante-dix ans, de « s’assurer que lorsque vous serez appelé, vous êtes prêt ».

Des personnalités de haut niveau pourraient participer à la prochaine phase de la campagne publicitaire. Les royals, peut-être, mais aussi les stars du football et autres.

Stephen Mawdsley, un historien qui s’est penché sur le rôle de Elvis Presely Afin d’encourager les adolescents à se faire vacciner contre la polio, les responsables ont également déclaré aujourd’hui «d’identifier les groupes qui hésitent, puis de dire: ‘travaillons avec vous, comprenons vos préoccupations, informons-nous.’ »

Il a ajouté qu’il « serait difficile de trouver une célébrité universelle comme Elvis », il faut donc identifier les groupes concernés et trouver des personnages qui résonnent avec chaque groupe. «

Aux États-Unis, trois anciens présidents – Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton – ont tous déclaré qu’ils auraient une chance en public. La dirigeante écossaise Nicola Sturgeon a déclaré qu’elle le ferait en direct à la télévision.

La porte-parole de Johnson, Allegra Stratton, a déclaré aux journalistes que le Premier ministre – connu pour son sens du spectacle – pourrait aussi l’envisager.

«Nous connaissons tous le caractère du Premier ministre, je ne pense pas que ce soit quelque chose qu’il exclurait», a-t-elle déclaré.

« Mais ce que nous savons aussi, c’est qu’il ne veut pas faire une injection qui devrait être destinée à quelqu’un qui est extrêmement vulnérable et cliniquement vulnérable, et qui devrait la recevoir plus tôt que lui. »

Il peut également ressentir moins d’urgence, car il a déjà eu le virus au printemps et la réinfection est rare.

Il se peut que les personnalités les plus efficaces ne soient pas des célébrités, des membres de la famille royale ou des politiciens, mais des gens ordinaires, comme Martin Kenyon, un Britannique de 91 ans qui a parlé à CNN peu de temps après avoir reçu son coup.

« Cela n’a pas fait mal du tout », a déclaré Kenyon. «J’espère que je n’ai pas ce foutu bogue maintenant. Je n’ai pas l’intention de l’avoir parce que j’ai des petites-filles et je veux vivre longtemps pour profiter de leur vie. «

Richard Horton, rédacteur en chef de The Lancet, le prestigieux magazine médical britannique, a déclaré au Washington Post qu’il existe un grand groupe de citoyens inquiets qui veulent faire la bonne chose, «mais ils ont peur. Ils voient le débat et ne savent pas trop quoi en penser. «

Il a dit qu’il n’était pas utile de qualifier les anti-vaxxers de « fous », comme l’a fait le Premier ministre britannique.

Pour les convaincre, «nous devons être aussi transparents et honnêtes que possible sur les preuves. Nous devons soumettre chaque vaccin à des tests d’innocuité et d’efficacité appropriés. Nous ne coupons pas les coins ronds et nous écoutons ce que les gens disent. Nous ne les appelons pas fous ou des noisettes ou une autre épithète. Notre travail devrait être de renforcer la confiance en fournissant des informations et en répondant à des questions légitimes », a-t-il déclaré.

L’hésitation à vacciner n’est pas nouvelle.

Au 19e siècle, la variole a tué des centaines de milliers de personnes à travers l’Europe, et c’était la première cause de décès. Et pourtant, il y avait une forte résistance aux premiers vaccins, incitant le gouvernement britannique à le rendre obligatoire, passible d’amendes et d’emprisonnement.

Kent Woods, professeur à l’Université de Leicester et ancien directeur de l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé, a déclaré que la désinformation et les histoires terrifiantes peuvent voyager rapidement et sont « un problème de santé publique en soi ».

« Il est également très important que nous transmettions le message selon lequel s’éloigner de la vaccination n’est pas vraiment une option acceptable », a-t-il déclaré.

Woods a déclaré qu’il était préoccupé par le fait que la plupart des gens soient protégés des scènes de patients atteints de covid-19 sous ventilateurs dans des unités de soins intensifs surpeuplées.

«Il y a le problème qu’avec la plupart des vaccins, parce qu’ils sont si bons et si efficaces, les gens ne voient tout simplement pas la maladie que les vaccins sont utilisés pour prévenir. Personne ne voit la coqueluche, la polio ou le tétanos et nous avons donc tendance à minimiser les conséquences de ne pas se faire vacciner », a-t-il déclaré.

Penny Ward, chercheuse pharmaceutique au King’s College de Londres, a déclaré que les responsables ne présentaient pas encore une campagne de relations publiques à la population, en partie à cause de l’offre.

Dans les premières semaines, la Grande-Bretagne n’aura que suffisamment de jabs Pfizer BioNTech pour atteindre 400 000 personnes.

« Vous ne pouvez vacciner qu’un nombre limité de personnes pour lesquelles vous avez reçu une injection », a déclaré Ward.

«C’est un exercice d’équilibre, car d’une part on veut envoyer des notes rassurantes. D’un autre côté, vous ne voulez pas que des gens fassent la queue dans les centres de vaccination si vous n’avez pas assez de fournitures. «