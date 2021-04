S’il y a quelqu’un que vous devez connaître immédiatement, vers quoi vous tournez-vous? Google, bien sûr. Peu importe si vous ne parvenez pas à former des phrases correctes et grammaticalement correctes. Vous pouvez simplement taper des mots aléatoires et vous attendre à ce que Google comprenne exactement ce que vous recherchez. Des recettes de cuisine à la correction orthographique, des liens de bricolage aux explications étape par étape sur la façon d’accomplir une tâche – Google a tout. Malheureusement, cela a également un inconvénient. Étant donné que toutes les informations sont littéralement disponibles à portée de main – gratuitement – elles peuvent également être utilisées pour de mauvaises raisons, comme la violence domestique.

La pandémie de coronavirus a connu une augmentation choquante de la violence domestique dans le monde. Avec de nombreuses victimes et survivants enfermés chez eux avec leurs agresseurs, la violence sexiste a atteint un niveau record pendant la pandémie. Maintenant, une étude publiée dans la revue Taylor and Francis a révélé que la montée de la violence domestique pourrait être soutenue par des personnes cherchant sur Google des questions vraiment horribles et morbides en 2020.

le étude a été rédigé par Katerina Standish, directrice adjointe et maître de conférences au Centre national pour les études sur la paix et les conflits de l’Université d’Otago en Nouvelle-Zélande. Elle a commencé ses recherches sur le fémicide et la pandémie l’année dernière.

L’étude a examiné les recherches Google aux États-Unis et a révélé qu’elles se concentraient sur six domaines d’intérêt: précarité et insécurité, découragement et impuissance, violence masculine indicative et violence masculine intentionnelle. Les résultats ont montré un pic de 31% à 106% en 2020.

Les résultats de la recherche liés à la violence masculine intentionnelle étaient choquants. «Comment contrôler votre femme» et «comment frapper une femme pour que personne ne le sache» ont chacun été consultés 165 millions de fois sur Google. «Je vais la tuer quand elle rentrera à la maison» a été recherchée 178 millions de fois sur Google.

Des résultats de recherche similaires ont été observés avec une violence masculine indicative. «Il va me tuer» a été recherché sur Google 107 millions de fois et «Il me bat» a été recherché 320 millions de fois sur Google.

« Aidez-moi, il ne partira pas » a été recherché 1,22 milliard de fois sur Google. Effrayant? Oui.

Standish a également expliqué comment elle avait réussi à obtenir ces chiffres. «Chacun de ces nombres« arrondis »résulte de la saisie par une personne de ces termes de recherche dans le moteur Web. Ces chiffres sont présentés dans leur intégralité car je ne voulais pas diminuer l’impact visuel de chaque entrée individuelle dans le moteur de recherche. Des centaines de millions de personnes recherchent de l’aide en ligne et je voulais refléter cette réalité du COVID-19 », a-t-elle écrit dans la section production de son étude.

