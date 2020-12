Élever des enfants, c’est un peu comme diffuser une bombe. Il faut être constamment sur ses gardes, faire attention à ne pas les gâter mais aussi être sûr d’être tendre au toucher. Faites un faux pas, et vous serez à jamais marqué comme la personne responsable de «l’explosion».

Vous leur apprenez tout, de l’utilisation des toilettes à la politesse et aux étiquettes. Ils apprennent des choses en copiant. Cependant, parfois, ils copient toutes les mauvaises choses.

La malédiction est une de ces habitudes de copieur. Bien que les enfants soient trop jeunes pour comprendre ce qu’ils disent, la même habitude chez les adolescents est un peu plus consciencieuse et peut devenir problématique.

Les enfants apprennent des gens autour d’eux, des aînés ou des pairs à la maison, à l’école, dans le quartier, etc.

Ils pourraient un jour maudire au hasard devant vous ou la famille. Vous ne saurez peut-être jamais depuis combien de temps ils le font. Cependant, il est possible de contrôler un tel comportement chez les enfants.

Il est important de leur faire savoir quelle est la manière polie d’utiliser la langue et comment communiquer correctement. Il est important de transmettre ce comportement à un jeune âge car cela peut également affecter leur attitude future.

Voici quelques moyens de discipliner votre enfant et de le dissuader de jurer.

Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que vos enfants soient parfaits si vous faiblissez. Après tout, les enfants vous copieront probablement en premier. Assurez-vous d’utiliser un langage approprié devant eux et dans la maison.

Il ne sert à rien de se pencher sur le sujet. Informez immédiatement votre enfant que jurer est mal et entraînera des punitions. Établissez les conséquences de la rupture du protocole, créez une liste de vocabulaire non acceptable, etc.

Tout comme vous devriez modifier votre vocabulaire chargé de jurons pour ceux qui ne posent aucun problème, laissez vos enfants avoir la même option. Il y a des jurons plus subtils comme dire darn au lieu de damn. Tirez, au lieu de merde / merde et ainsi de suite.

C’est un peu difficile à faire à l’ère d’Internet. Mais essayez de surveiller leur exposition en ligne et aux médias grâce au contrôle parental et gardez un œil sur eux s’ils regardent des émissions / films avec de gros jurons.