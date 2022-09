Comment contourner la limite de 40 minutes de Zoom

Zoom existe depuis plus d’une décennie, mais il est devenu énorme presque du jour au lendemain au début de la pandémie. Tout à coup, l’application a représenté l’un des rares moyens de rester en contact avec vos amis, votre famille et vos collègues tout en étant coincé à la maison.

En 2021, Zoom était la première plate-forme d’appel vidéo dans 44 pays à travers le monde (selon EmailToolTester), y compris les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie. Même maintenant, de nombreuses personnes et entreprises du monde entier comptent sur l’application pour rester en contact.

Il semble que le pire de la pandémie soit désormais derrière nous, mais certaines tendances – notamment le travail à domicile – sont plus permanentes. En conséquence, Zoom ne disparaîtra pas de si tôt.

Il y avait quelques problèmes de confidentialité qui l’entouraient au début de la pandémie, mais cela a été aidé par un resserrement des informations d’identification de sécurité et l’introduction du cryptage de bout en bout en octobre 2020.

Le niveau gratuit de Zoom prend en charge jusqu’à 100 participants, mais certaines fonctionnalités clés sont réservées aux abonnés payants.

Combien de temps dure une réunion Zoom gratuite ?

Le niveau gratuit de Zoom permettait à deux participants de rester dans une réunion jusqu’à 24 heures. Mais en mai 2022, la société a annoncé qu’elle serait désormais limitée à 40 minutes.

C’est la même restriction qui s’est toujours appliquée entre trois et 100 participants. Une fois cette marque atteinte, tout le monde sera expulsé de l’appel. C’est probablement la chose la plus frustrante à propos de Zoom, mais cela incite les gens à payer pour un abonnement.

Ils commencent à 14,99 $ / 11,99 £ par mois ou 119,90 £ / 149,90 $ par an, l’abonnement le moins cher prolongeant la limite de temps à 30 heures pour un maximum de 100 personnes. Les plans plus chers suppriment complètement la limite, et il convient de noter que seul l’hôte doit s’abonner. Voir la gamme complète d’options ici.

Comment contourner la limite de temps de Zoom ?

Si vous souhaitez que vos réunions durent plus longtemps, vous n’êtes pas obligé d’utiliser une autre application. Suite à l’introduction récente d’une limite de temps à deux participants, cette solution de contournement s’applique à tous les appels passés via le niveau gratuit :

Ouvrez Zoom et connectez-vous si vous ne l’avez pas déjà fait Depuis l’écran d’accueil, cliquez sur le Programme icône qui ressemble à un calendrier Définissez la date et l’heure auxquelles vous souhaitez que la réunion commence et se termine approximativement (à la demi-heure près) Faites défiler jusqu’à Calendrier direction et assurez-vous Autres calendriers est sélectionné avant de cliquer sauvegarder



Toutes les informations sur la réunion apparaîtront, y compris l’identifiant très important et le lien de connexion Copiez-le et envoyez-le à tous vos participants potentiels

Une fois que l’appel approche de la limite officielle de 40 minutes, un compte à rebours apparaîtra dans la fenêtre de la réunion. À ce stade, l’hôte doit choisir Quitter la réunion (pas Fin pour tous !). Bien que la réunion puisse sembler terminée, si tout le monde clique sur le lien de connexion d’origine ou entre le même identifiant, une nouvelle période de 40 minutes recommencera.

Il n’y a pas de limite au nombre de fois que vous pouvez le faire, donc en théorie, vous pourriez passer plusieurs heures en une seule réunion, mais avec des pauses toutes les 40 minutes. Ce n’est pas une solution parfaite, mais peut-être que l’imposition de pauses régulières dans les engagements de travail n’est pas la pire chose au monde.

Les appels Zoom illimités seront-ils à nouveau gratuits ?

Très occasionnellement, Zoom supprime la limite de 40 minutes dans le niveau gratuit, bien que cela ne dure généralement que quelques jours. La dernière fois qu’il l’a fait, c’était à Noël et au Nouvel An en 2020, mais ce n’était pas le cas en décembre dernier, malgré le nombre élevé de cas de Covid dans de nombreux pays à l’époque.

Rien n’indique que Zoom envisage de rendre gratuites les fonctionnalités généralement payantes. Mais si quelque chose change, vous en entendrez probablement parler d’abord sur le blog officiel de Zoom.

Et si je ne veux pas utiliser Zoom ?

Bien que Zoom ait été le logiciel de vidéoconférence le plus populaire au cours des deux dernières années, ce n’est en aucun cas le seul. Microsoft Teams a également connu une croissance significative de sa base d’utilisateurs actifs, bien que vous soyez limité à 60 minutes dans le niveau gratuit. Pour bénéficier de la gamme complète de fonctionnalités de collaboration, vous aurez besoin d’un abonnement Microsoft 365.

C’est une histoire similaire pour Google Meet, qui vous expulsera également après qu’une heure se soit écoulée dans les appels de groupe, mais les tête-à-tête peuvent durer jusqu’à 24 heures. Lui et Teams permettent également jusqu’à 100 participants de se joindre.

D’autres alternatives se présentent sous la forme de Facebook Messenger, WhatsApp ou FaceTime, ce dernier offrant désormais des fonctionnalités de base pour les appareils Android et Windows.

Découvrez plus d’options dans notre guide des meilleurs services de visioconférence en ligne. Vous pouvez également envisager un support de téléphone ou un support pour ordinateur portable pour rendre les appels vidéo plus confortables.

