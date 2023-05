Comment construire une échelle de CD pour capturer des rendements d’épargne plus élevés

Monthirayodtiwong | Istock | Getty Images

Si vous augmentez votre fonds d’urgence ou si vous épargnez pour un objectif à court terme, une échelle de certificats de dépôt ou une échelle de CD peut vous aider à obtenir des rendements plus élevés dans un contexte d’incertitude des taux d’intérêt. Après une série de hausses de taux d’intérêt de la part de la Réserve fédérale, les options de liquidités, telles que l’épargne à haut rendement, les bons du Trésor et les fonds du marché monétaire, sont devenues plus compétitives. Cependant, les experts disent qu’une échelle CD pourrait valoir la peine d’être envisagée alors que la Fed envisage une pause des taux d’intérêt ou de nouvelles hausses de taux. En savoir plus sur les finances personnelles :

Les diplômés universitaires devraient-ils être financièrement indépendants? « C’est toujours une stratégie éprouvée », a déclaré Ken Tumin, fondateur et rédacteur en chef de DepositAccounts.com, un site Web qui suit les options d’épargne les plus compétitives. « Vous n’avez pas à vous soucier d’essayer de deviner où vont les taux d’intérêt. » En règle générale, une échelle de CD consiste à répartir des quantités égales d’argent entre plusieurs CD avec des dates d’échéance différentes. Au fur et à mesure que les durées plus courtes expirent, vous pouvez investir le produit dans des CD à plus longue échéance. « Une échelle de CD donne à quelqu’un la possibilité de récolter une variété de rendements sur des délais variables », a déclaré Mark Hamrick, analyste économique principal de Bankrate. « Et si vous recherchez les rendements les plus élevés, cela peut être très gratifiant. »

Par exemple, les investisseurs peuvent acheter cinq CD, avec des échéances allant de un à cinq ans, libérant ainsi 20 % de leur investissement initial chaque année. Alternativement, vous pouvez construire une échelle avec des CD à court terme, tels que des mandats de trois mois à un an, ce qui offre plus de flexibilité. Alors que les échelles à court terme offrent un accès plus rapide à l’argent sans pénalité, le compromis peut manquer l’occasion de verrouiller des taux plus élevés pour les CD à plus long terme, a déclaré Tumin.

Bien sûr, la décision dépend en fin de compte de vos objectifs et du délai dans lequel vous aurez besoin d’accéder à l’argent, a-t-il déclaré.

Ce qu’il faut savoir sur les CD à court terme

En règle générale, les investisseurs peuvent s’attendre à des rendements plus élevés des CD à plus longue échéance que des CD à plus court terme. Mais actuellement, c’est le contraire qui est vrai à cause de la courbe de rendement inversée, les obligations d’État à long terme payant des rendements inférieurs à ceux des obligations à court terme, a déclaré Tumin. Au 22 mai, les meilleurs certificats de dépôt à un an payaient en moyenne 5,26 %, selon Comptes de dépôt. Ces taux sont la moyenne la plus élevée de 1 %. En revanche, la plupart des CD de cinq ans paient moins de 5 % en moyenne.

