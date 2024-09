Comment construire un PC puissant avec un budget limité

La dernière fois que nous avons créé un poste de travail personnalisé 3D World, c’était il y a plus de dix ans. À l’époque, nous nous posions déjà des questions : est-ce que construire son propre poste de travail en vaut la peine ? Est-ce que cela permet d’économiser de l’argent ? Les meilleurs composants durent-ils plus longtemps que les ordinateurs préfabriqués ? Attention, spoiler : la réponse à toutes ces questions est oui !

Alors que de nombreux créateurs travaillent aujourd’hui sur de petits Mac ou des ordinateurs portables, notre configuration s’appuie sur la station de travail classique et puissante ; la machine de rêve d’un professionnel du numérique, bien qu’elle soit proposée à un prix abordable. Nous avons fixé un budget de 4 000 £ (ou 3 600 $), ce qui correspond au coût approximatif d’un Mac Studio M2 Ultra standard (CPU 24 cœurs, GPU 60 cœurs, mémoire 64 Go, SSD 1 To) que nous utiliserons comme critère de comparaison. Comme vous le verrez, notre configuration égalera ou dépassera facilement tous ces chiffres.

Nous avons également pu travailler avec certains de nos fabricants préférés, comme Asus, un fournisseur de composants professionnels de qualité supérieure, Kingston, qui a une longue histoire de qualité et d’accessibilité, et AMD pour notre processeur. Pour un peu plus de plaisir, nous avons voulu intégrer à notre budget des périphériques de création de contenu haut de gamme de Wacom et Blackmagic Design. Une surprise nous attend également pour notre choix de système d’exploitation.

Tous les prix indiqués proviennent des magasins officiels britanniques et américains des fabricants ou du site Amazon local.

Choisir nos pièces

Choisir les composants de notre poste de travail est la partie la plus importante et la plus longue du processus, mais prendre le temps de faire de bons choix sera payant dans une construction de qualité.

Processeur

AMD est depuis longtemps le chouchou des constructeurs de PC sur mesure. Si la gamme Threadripper est séduisante, elle était bien au-dessus de notre budget. Nous avons donc opté pour le Ryzen 9 7900X, dont les performances sont très proches de celles du Mac Studio.

D’un prix inférieur à 400 £ (400 $), AMD décrit le 7900X comme un processeur pour créateurs puisqu’il dispose de 12 cœurs, 24 threads, d’une vitesse d’horloge de base de 4,7 GHz et d’une horloge boostée allant jusqu’à 5,6 GHz. Ses performances monocœur battent même celles de son grand frère, le 7950X.

(Crédit image : Images avec l’aimable autorisation d’Asus, AMD, Wacom, Kingston Technology, Amazon, Wacom)

GPU

Nous avons examiné ici deux cartes : une d’AMD et une de Nvidia. Toutes deux sont conçues pour les professionnels du graphisme et de la 3D et se situent dans la fourchette de prix de 480 à 580 £ (500 à 600 $), mais les similitudes s’arrêtent là.

L’incarnation ProArt d’Asus de la RTX 4060 Ti de Nvidia avec 16 Go de VRAM et 4 352 cœurs CUDA est conçue pour les utilisateurs professionnels de contenu 3D et créatif. Le système ProArt peut également exécuter plusieurs GPU, ce qui le rend idéal pour le rendu. Notre autre champion est la Radeon PRO W7600 d’AMD. Comme l’indique ce « W », cette carte a été conçue dès le départ pour être utilisée dans une station de travail professionnelle. Au prix de détail de 580 £ (600 $), il s’agit d’une carte de station de travail abordable, sa principale faiblesse étant de seulement 8 Go de mémoire.

(Crédit image : Images avec l’aimable autorisation d’Asus, AMD, Wacom, Kingston Technology, Amazon, Wacom)

Carte mère

Une fois le processeur sélectionné, nous avions besoin d’une carte mère compatible avec le socket AM5. En restant dans la gamme impressionnante ProArt d’Asus, sa carte mère B650 Creator était difficile à battre à un prix public d’environ 320 £ (230 $). La B650 est une excellente carte mère avec mémoire DDR5, un total de 14 ports USB, trois emplacements M.2, quatre emplacements PCIe4, un double Ethernet et une sortie audio optique.

SSD, disque dur et mémoire

En termes de rapport qualité/prix, Kingston Technology s’est toujours démarqué. Nous avons obtenu 64 Go de RAM de sa gamme Value RAM de mémoire non ECC à environ 200 £ (210 $). Nous avons opté pour le populaire SSD A400 960 Go de Kingston comme lecteur de données principal, avec des vitesses de transfert allant jusqu’à 500 Mo/s. Il est vendu à moins de 60 £ (70 $) et a plus de 150 000 avis sur Amazon avec une note de 4,7 étoiles. Notre système d’exploitation sera installé sur le KC3000 de 2 To de Kingston, un disque NVMe M.2 avec des vitesses allant jusqu’à 7 000 Mo/s, une aubaine trouvée à environ 170 £ (145 $).

(Crédit image : Images avec l’aimable autorisation d’Asus, AMD, Wacom, Kingston Technology, Amazon, Wacom)

Alimentation et refroidissement

AMD nous a recommandé d’utiliser un refroidissement liquide, nous avons donc opté pour l’Asus ProArt LC 420 à 300 £ (270 $). Un dissipateur thermique et des ventilateurs traditionnels peuvent faire l’affaire pour un coût moindre, mais les systèmes liquides sont meilleurs pour les configurations haut de gamme, celles qui fonctionnent dans des configurations chaudes et plus silencieuses et les configurations fonctionnant dans des endroits plus sales comme les usines ou les villes. Pour l’alimentation, nous avons opté pour l’excellent bloc d’alimentation Prime 850W Gold d’Asus pour 120 £ (130 $).

Cas

Si vous avez vu la gamme Asus ProArt, vous savez déjà pourquoi nous avons opté pour son superbe boîtier noir de jais ProArt PA602 (240 £/270 $), qui est un boîtier étonnant à la fois visuellement et fonctionnellement. Cette tour est un grand boîtier de station de travail 100 % professionnel (22 x 9,6 x 23,3 pouces) fabriqué en métal, avec un minimum de plastique et un côté en verre trempé sans RVB pour gamer. Ce boîtier est une bête de refroidissement ; il dispose de suffisamment d’espace pour le refroidissement liquide, comprend de grands ventilateurs et dispose d’un indicateur de poussière IR. En prime, il est même doté de roulettes et de poignées discrètes.

(Crédit image : Images avec l’aimable autorisation d’Asus, AMD, Wacom, Kingston Technology, Amazon, Wacom)

Périphériques

Comme peu de boîtiers offrent encore de la place pour les disques optiques, nous avons fait l’impasse sur le lecteur CD/DVD. Pour une souris et un clavier à petit prix, mon combo préféré est le pack Amazon Basics à moins de 20 £ (20 $). La souris a un toucher étonnamment délicat, ce qui la rend idéale pour le travail graphique. Nous avons également acheté un SSD portable de 1 To, le Kingston XS2000, pour 110 £ (115 $), qui sera pratique pour installer notre système d’exploitation.

Mettre tout cela ensemble

Des pièces de qualité facilitent l’assemblage. Mes trois meilleurs conseils pour cette étape : attendez-vous à un ou deux problèmes et sachez qu’ils seront résolus ; n’essayez jamais de construire dans les délais impartis ; et n’oubliez pas que cela doit être amusant ! Ce qui suit est un bon aperçu du processus de construction d’un PC, mais référez-vous toujours aux manuels de tous vos composants pour plus de détails.

01. Commencez par la carte mère (Image : © Images reproduites avec l’aimable autorisation d’Asus, AMD, Wacom, Kingston Technology, Amazon, Wacom) En un sens, c’est comme assembler des meubles en kit. Commencez par tout disposer sur une table solide et veillez à éviter l’électricité statique qui pourrait endommager les pièces. Lorsque je monte un PC, j’aime généralement remplir la carte mère avant de l’installer dans le boîtier. Ouvrez le boîtier du processeur et assurez-vous de ne tenir le processeur que par les bords. Placez la puce dans son support AM5 sur la carte mère, en faisant correspondre les triangles d’orientation de la puce et du support (en haut à gauche), puis fermez la pince à ressort (01a). Ensuite, les deux barrettes de RAM de notre kit sont insérées dans les emplacements mémoire de la carte mère, laissant deux autres emplacements ouverts pour l’extension. Appuyez fermement pour les installer, mais pas trop fort pour ne pas casser quoi que ce soit (01b). Suivez cela en glissant le SSD dans l’emplacement M.2. À ce stade, nous pouvons mettre la carte mère de côté en toute sécurité (01c) pour le moment.

2. Remplissez le boîtier (Image : © Images reproduites avec l’aimable autorisation d’Asus, AMD, Wacom, Kingston Technology, Amazon, Wacom) Maintenant, il faut commencer à placer nos composants dans la boîte. Tout d’abord, montez le bloc d’alimentation (PSU) au bas du boîtier. Faire cela en premier permet d’éviter les accidents ultérieurs (02a). J’ai décidé d’installer le refroidisseur liquide ProArt LC 420 dans la partie supérieure de la tour pour ma construction. Vous pouvez utiliser des élastiques ou du ruban adhésif pour garder les câbles hors de portée pour le moment (02b).

Étape 2c (Crédit image : Images avec l’aimable autorisation d’Asus, AMD, Wacom, Kingston Technology, Amazon, Wacom)

Ensuite, placez soigneusement la carte mère à l’intérieur du boîtier, alignez-la puis fixez-la aux poteaux du boîtier tout en vous assurant que les ports d’entrée et de sortie (E/S) sont alignés à l’arrière (02c). Installez également le lecteur SSD dans une baie du côté opposé (02d). À l’aide du support, connectez la pompe de votre refroidisseur au-dessus du processeur. N’oubliez pas de vous assurer que la pâte thermique est correctement placée sur le processeur avant de poser la pompe dessus. Certaines pompes sont livrées avec de la pâte thermique pré-appliquée, tandis que d’autres nécessiteront que vous appliquiez la pâte vous-même (02e). Il est également préférable de monter le GPU maintenant, pendant que la carte mère est sur le dos (02f). Une fois cela fait, relevez le boîtier.

Étape 2d et 2e (Crédit image : Images avec l’aimable autorisation d’Asus, AMD, Wacom, Kingston Technology, Amazon, Wacom)

Étape 2f (Crédit image : Images avec l’aimable autorisation d’Asus, AMD, Wacom, Kingston Technology, Amazon, Wacom)

3. Câblez-le (Image : © Images reproduites avec l’aimable autorisation d’Asus, AMD, Wacom, Kingston Technology, Amazon, Wacom) Cette étape est facile, mais demande de la patience – et de petits doigts ! Il y a beaucoup de choses à brancher, mais la plupart des câbles ont des connecteurs différents pour réduire la confusion. Tout d’abord, connectez le bloc d’alimentation à la carte mère avec les câbles fournis (03a), puis le GPU (03b). Ensuite, branchez les câbles d’alimentation et SATA aux disques SSD (03c). Il existe également plusieurs broches d’en-tête sur la carte mère qui doivent être reliées à divers éléments, notamment le refroidisseur et les éventuels ventilateurs supplémentaires. Les en-têtes de la carte mère doivent être étiquetés pour vous aider à suivre (03d), mais les instructions fournies avec celle-ci devraient également pouvoir vous guider.

(Crédit image : Images avec l’aimable autorisation d’Asus, AMD, Wacom, Kingston Technology, Amazon, Wacom)

4. Gestion des câbles (Image : © Images reproduites avec l’aimable autorisation d’Asus, AMD, Wacom, Kingston Technology, Amazon, Wacom) Tout passionné de PC sera prompt à juger la gestion des câbles à l’intérieur de votre machine. Non seulement une bonne gestion des câbles permet de garder les choses propres et bien rangées, mais elle vous évite également de vous sentir comme un technicien en déminage si jamais vous devez ouvrir votre boîte pour réparer ou mettre à niveau quoi que ce soit. Presque tous les câbles peuvent être facilement gérés grâce aux ports de câblage qui canalisent tous les fils autour de la carte mère. Les serre-câbles sont un autre excellent moyen de garder les choses en ordre, qu’il s’agisse des types classiques en plastique ou des versions plus intelligentes en velcro.

5. Moment de vérité (Image : © Images reproduites avec l’aimable autorisation d’Asus, AMD, Wacom, Kingston Technology, Amazon, Wacom) Vérifiez à nouveau toutes vos connexions internes et vous y êtes presque. Vous pouvez maintenant connecter le câble d’alimentation et allumer votre nouvelle machine. Vous devriez entendre un seul bip, vous indiquant que le système a été correctement configuré. Si vous l’entendez, votre configuration matérielle est terminée ! Pour nous, notre configuration n’a pas émis de bip ni affiché de vidéo lors du premier démarrage. Un coup d’œil à l’intérieur du boîtier a montré un voyant d’erreur sur la carte mère, nous indiquant que nous avions une erreur de RAM. Un peu de débranchement et de rebranchement prudents de la RAM ont permis de résoudre le problème facilement.

Votre nouveau système d’exploitation : Linux

Il est temps d’installer Windows ? Peut-être. Mais comme Microsoft envisagerait de passer à un format d’abonnement pour Windows 12, de plus en plus de créatifs se tournent vers Linux. Je pense que nous vivons ce qui sera considéré comme l’âge d’or de Linux et de l’open source, y compris de tous les logiciels professionnels créatifs qui fonctionnent dessus. Du développement Web basé sur le cloud comme WordPress aux outils graphiques comme Inkscape, Blender et DaVinci Resolve, en passant par les principaux moteurs de jeu Unity et Unreal Engine, ils fonctionnent tous sous Linux, sont tous des outils de niveau professionnel et ont des versions disponibles gratuitement ou open source.

Ubuntu Studio n’est qu’une des nombreuses versions de Linux Ubuntu. Il est livré avec de nombreux logiciels créatifs préinstallés, ce qui facilite grandement la prise en main. Nous avons téléchargé la dernière version stable, l’avons gravée sur notre SSD externe et notre nouveau PC était opérationnel 30 minutes plus tard.

Les résultats

Le coût total de nos composants s’élève à 2 120 £ (2 100 $), sans compter les extras créatifs. Nous pourrions facilement réduire ce prix en remplaçant le refroidissement liquide par un dissipateur thermique. En termes de prix, nous battons facilement le Mac Studio, et même notre budget cible ! Cela laisse beaucoup de place pour les mises à niveau souhaitées comme un GPU plus puissant, un stockage NAS, etc. En termes de performances, nous battons également le Mac avec un peu plus de stockage multimédia et des graphiques plus rapides.

Nous avons également comparé notre configuration à deux PC préfabriqués aux spécifications similaires. En entrée de gamme, nous avons examiné des boîtiers de la gamme Legion de Lenovo pour environ 3 500 $. Ils sont équipés d’un GPU RTX 4080 plus rapide, qui est une bonne alternative à notre 4060 Ti. Bien qu’il soit deux fois plus rapide, il coûte également environ trois fois plus cher. Si nous faisions correspondre les spécifications de notre configuration à celles du Legion, la nôtre serait toujours nettement moins chère. En haut de gamme, nous avons examiné une configuration similaire de Puget Systems. Avec Ubuntu et le refroidissement liquide installés, le total pour une configuration correspondante était nettement plus cher que notre propre configuration ici.

Ce contenu a été publié à l’origine dans le magazine 3D World, le magazine d’art CG leader mondial. 3D World est en vente au Royaume-Uni, en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Australie et ailleurs. Des éditions imprimées de 3D World en nombre limité sont disponibles à la livraison depuis notre boutique en ligne (les frais de port sont inclus dans tous les prix). Abonnez-vous à 3D World sur Magazines Direct.