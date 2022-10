Comment constituer un fonds d’épargne d’urgence en période d’inflation

En général, les experts conseillent de conserver trois à douze mois de dépenses sous forme de fonds d’urgence. Le montant de la marge de sécurité dépendra de facteurs tels que l’âge, l’étape de la vie, la sécurité d’emploi et la prévisibilité du revenu.

Cela vous aidera à mieux comprendre ce qui reste pour les besoins d’épargne tels que la retraite, les études collégiales, les soins de longue durée et un fonds d’urgence, a-t-elle déclaré.

Commencez par créer une feuille de calcul afin de savoir ce qu’il faut pour gérer votre ménage sur une base mensuelle. Votre liste doit inclure toutes les dépenses que vous pourriez engager telles que le loyer, la nourriture, les assurances, les services publics, les paiements de voiture, la charité, les prêts étudiants, les vacances, a déclaré Lori Gross, conseillère financière au Outlook Financial Center à Troy, Ohio.

Heureusement, il existe des moyens assez simples pour les personnes qui cherchent à renforcer leur épargne d’urgence. Voici cinq conseils pour commencer à constituer un fonds d’urgence ou économiser encore plus si vous en avez déjà un.

“C’est un défi parce qu’une plus grande partie de leur revenu discrétionnaire est dépensée pour des choses qui ne sont pas discrétionnaires en général”, a déclaré Jeffrey Mattonelli, conseiller financier chez Van Leeuwen & Company à Princeton, NJ. “Ils ne mangent probablement pas moins, et ils ont toujours besoin de la même quantité d’articles ménagers, ils dépensent simplement plus.”

Au milieu de l’inflation, trouver de l’argent supplémentaire pour un fonds d’urgence est probablement plus difficile – et plus intimidant. Les dernières données sur l’inflation du rapport du gouvernement sur l’indice des prix à la consommation pour septembre n’aident pas. Il a montré jeudi que malgré les efforts de la Réserve fédérale pour ralentir l’économie et faire baisser les prix grâce à des hausses de taux d’intérêt, l’inflation ne disparaît pas – en fait, les prix d’un large éventail de biens et de services ont de nouveau augmenté, et l’inflation a même augmenté supérieur aux attentes du marché.

Réalisez une épargne régulière et automatique

Au lieu de jeter de l’argent dans un fonds d’urgence ad hoc, créez un poste dans votre budget afin de contribuer chaque chèque de paie ou chaque mois jusqu’à ce que vous atteigniez votre objectif, a déclaré Sam Waltman, conseiller principal en patrimoine chez Kayne Anderson Rudnick, basée à Los Angeles.

Quel que soit le montant que vous choisissez, considérez-le comme non discrétionnaire et programmez-le pour qu’il soit versé sur un compte dédié aux urgences, a-t-il déclaré.

Accordez-vous de l’argent amusant chaque semaine

De nombreuses personnes dépensent trop pour des activités récréatives, ce qui leur laisse moins d’argent à mettre de côté pour les urgences. Pour atténuer ce problème, Gross dit aux clients de mettre de côté un certain montant en espèces pour l’argent fictif hebdomadaire et de se tenir responsable (ne laissez pas l’argent fictif hors de la feuille de calcul du plan de dépenses). Et ne cédez pas à la tentation d’utiliser une carte de crédit pour combler la différence. Bien que vous puissiez vous dire que vous dépenserez moins la semaine suivante, vous ne le ferez probablement pas, a-t-elle déclaré.

Gross conseille également aux clients de payer l’intégralité du solde de leur carte de crédit chaque mois. Le fait de porter un solde vous fera accumuler des frais d’intérêt, ce qui nuira à votre capacité d’épargner en cas d’urgence. “C’est beaucoup mieux de le payer à soi-même qu’à quelqu’un d’autre”, a-t-elle déclaré.

Examiner les abonnements

Examinez vos dépenses mensuelles – en particulier celles basées sur un abonnement – ​​pour voir où vous pouvez réduire la graisse. Alors que 95% des Américains pensent que les abonnements deviendront plus importants au cours des prochaines années, 20% disent qu’ils ont déjà l’impression d’en avoir trop, selon une enquête SurePayroll de juillet.

Les frais récurrents pourraient inclure des périodiques, des services de diffusion en continu et de télévision, des abonnements spécialisés à la vente par correspondance, des abonnements à des gymnases et à des loisirs, l’entretien de la maison, le service d’aménagement paysager et le nettoyage de la maison, a déclaré Waltman.

“Peut-être que si vous décollez les couches, vous constaterez que vous êtes sur une sorte de plan de paiement récurrent et que vous n’avez pas nécessairement besoin de l’être si vous n’utilisez pas le service ou ne tirez pas profit du service”, il a dit.

Recherche de fonds perdus

Il existe un certain nombre d’endroits non conventionnels où les gens peuvent rechercher de “l’argent caché” pour augmenter un fonds d’urgence, a déclaré Chris McMahon, président et directeur général d’Aquinas Wealth Advisors à Pittsburgh.

Une personne peut avoir une ancienne police d’assurance-vie achetée par un parent, par exemple. La politique peut avoir accumulé une valeur de rachat qui peut être utilisée comme tampon d’épargne d’urgence, a-t-il déclaré.

Une autre option, si vous avez fait vos propres déclarations de revenus, est d’envisager de travailler avec un spécialiste en déclarations pour voir si certaines déductions sur les déclarations de revenus récentes peuvent avoir été négligées. Si vous travaillez avec le même spécialiste en déclarations depuis des années, une deuxième opinion pourrait également être de mise, a-t-il déclaré. Le dépôt d’une déclaration modifiée n’est pas difficile, et le coût de l’utilisation d’un spécialiste en déclarations peut être minime par rapport à l’argent trouvé, a déclaré McMahon.

Un remboursement d’impôt pourrait également être utilisé pour constituer un fonds d’urgence, a déclaré Mattonelli. Mieux encore, réorganiser votre retenue pourrait signifier plus d’argent dans votre poche chaque mois qui peut être mis de côté en cas d’urgence, a-t-il déclaré.

Une autre idée pourrait être de rester avec un membre de la famille et de louer votre maison pendant quelques mois. McMahon a eu des clients de l’Alabama qui ont pu gagner environ 42 000 $ en louant leur maison à des fans de football pendant la saison universitaire. Un autre client a loué sa voiture via Turo, la société d’autopartage entre particuliers, rapportant environ 4 300 $ en 90 jours.

D’autres ont rempli leurs coffres avec des bousculades secondaires, livrant pour Uber Eats le soir ou vendant des articles par l’intermédiaire d’entreprises telles que Poshmark, un marché de commerce social ou The RealReal pour un envoi de luxe authentifié.

“Parfois, les gens pensent qu’il n’y a pas de place pour des économies supplémentaires. Mais il existe des techniques concrètes qu’ils peuvent essayer”, a déclaré McMahon.

