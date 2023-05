Comment conserver vos souvenirs numériques

Cela m’a fait penser à mes propres enregistrements de courrier électronique et aux systèmes que nous avons – ou, plus précisément, que nous n’avons pas – pour préserver nos vies numériques.

À l’échelle mondiale, environ 347 milliards d’e-mails sont envoyés chaque jour, selon l’analyse des données par Recherche Zippia. Mes propres archives contiennent des messages précieux marquant certains des jours les plus importants de ma vie : une lettre d’acceptation à l’université, des projets de voyage avec mes sœurs, une offre d’emploi chez Tech Review, une invitation à renouer avec un ami proche avec qui j’ai d perdu le contact.

J’ai beaucoup plus de courriels banals et non exceptionnels relatant les schémas de mes journées que j’apprécie toujours profondément : un enregistrement d’une dispute et sa résolution avec l’un de mes meilleurs amis, des commentaires généreux et cohérents de mes parents sur les histoires que j’écris, et le papiers d’adoption pour mon chien secouru.

Je n’ai jamais beaucoup réfléchi à ce qu’il fallait faire de tous ces enregistrements numériques. J’ai eu une sorte d’attente que j’aurai toujours la possibilité d’accéder à mes e-mails et de les gérer selon mes propres conditions. Actuellement, je ne conserve pas ceux qui sont particulièrement importants de la même manière que je stocke des lettres manuscrites précieuses dans une boîte à chaussures. Je dois probablement ajuster ma façon de penser à ces choses.

Parce que bien sûr, en réalité, je ne fais que louer de l’espace à partir d’un réseau de serveurs informatiques et de câbles sous l’océan, appelé le cloud, appartenant à une entreprise technologique avec un chiffre d’affaires annuel de plus de 200 milliards de dollars. Et comme l’une de mes sources, Robyn Caplan, chercheuse dans Data & Society, me l’a dit, c’est « beaucoup leur demander de nous fournir ces espaces indéfiniment ».

Il n’y a aucune garantie de permanence numérique. Bien que les entreprises technologiques fassent certainement référence au stockage et à l’archivage des données comme argument de vente principal de leurs services, les documents en ligne comme les e-mails sont à la fois plus permanents et plus éphémères que les lettres analogiques. Et nous devons tous nous habituer à cette idée.

Les nouvelles politiques mettent en avant l’éphémère. « Cela ressemble en quelque sorte à une promesse non tenue », déclare Caplan. Mais la promesse était, en grande partie, seulement implicite.

L’expansion sans cesse croissante des données personnelles est un problème particulièrement aigu si l’on considère la longue histoire de l’humanité. Autour 180 000 personnes meurent chaque jour, laissant traîner des téraoctets de données dans le cyberunivers. Internet Archive archive actuellement plus d’un milliard d’URL par jour à partir du Web public.