Des millions de haut-parleurs intelligents comme ce Amazon Echo Show seront installés dans les maisons cette saison des vacances. | Neil Godwin / Future Publishing via Getty Images

Ce que vous pouvez faire pour minimiser ce qu’Amazon et Google entendent.





Les haut-parleurs intelligents – Echo d’Amazon, Nest de Google, HomePod d’Apple et autres – se trouvent dans environ un tiers des foyers américains, un nombre qui augmentera certainement une fois que toutes les offres du cyberlundi auront été expédiées et que les cadeaux de Noël auront été déballés. Mais les personnes qui reçoivent (ou donnent) ces assistants personnels numériques peuvent ne pas se rendre compte de tous les pièges potentiels en matière de confidentialité qui les accompagnent – ou savoir ce qu’elles peuvent faire pour se protéger contre les appareils d’écoute et de collecte de données en permanence.

Les haut-parleurs intelligents et leurs assistants virtuels sont agréables à avoir, mais ils collectent une tonne de données sur leurs utilisateurs par conception. Ils écoutent vos commandes, enregistrent vos demandes, et ces enregistrements peuvent être stockés et accessibles par d’autres oreilles humaines. Ils peuvent être utilisés pour créer ou contribuer à un profil plus complet de leurs utilisateurs, et leurs fabricants proposent constamment de nouvelles façons imprévues d’utiliser les données qu’ils collectent. Cela ne veut pas dire qu’ils ne font pas de bons et utiles cadeaux, mais que vous devriez considérer pleinement vos options de confidentialité avant de décider d’ouvrir votre maison (ou celle de votre oncle Fred) à une.

Les haut-parleurs intelligents sont plus populaires que jamais et les utilisateurs ne savent pas toujours dans quoi ils s’embarquent

La société de renseignements commerciaux IDC estime qu’environ 18 millions de haut-parleurs intelligents seront livrés en Amérique au cours du seul quatrième trimestre de 2020. Environ 80% de ceux-ci seront fabriqués par Amazon ou Google, et la plupart des autres par des tiers qui intègrent Alexa d’Amazon et Google Assistant. (Le HomePod d’Apple ne détient qu’une fraction de la part de marché, mais si vous comptez les appareils avec l’assistant vocal Siri d’Apple, vous avez également à peu près tous les iPhone et iPad.)

«Les haut-parleurs intelligents seront probablement un élément chaud pour les vacances de cette année», a déclaré Adam Wright, analyste principal pour IDC, à Recode. «Des fournisseurs comme Apple, Amazon et Google ont lancé de nouveaux appareils et intensifié leurs efforts de marketing, et ils font une forte réduction sur ces appareils pour les vacances, ce qui les rend très visibles et abordables. De plus, la pandémie stimule les ventes de ces appareils alors que les consommateurs déplacent leurs priorités de dépenses d’autres domaines et se tournent vers ces appareils pour se divertir et rester en contact avec leurs amis et leur famille.

Les appareils domestiques intelligents facilitent la vie de leurs utilisateurs à bien des égards. En fonction de la technologie de maison intelligente que vous possédez et de ce que vous connectez à votre haut-parleur, il peut lire vos chansons préférées, répondre à vos questions, vous informer de la météo, allumer vos lumières, contrôler votre thermostat et annoncer qui frappe à votre porte, parmi d’autres choses – et le tout indiqué par une commande verbale émise depuis votre canapé.

C’est génial pour tout le monde, des personnes qui ont des problèmes de mobilité aux personnes qui ont toujours rêvé de vivre dans une maison informatique à leur disposition. Alors que les haut-parleurs intelligents seuls sont abordables pour la plupart des gens, obtenir toute la cloche et les sifflets – un écran vidéo, des ampoules et des prises intelligentes, des caméras et des systèmes de sécurité, des thermostats, etc. – peut considérablement augmenter le prix.

Il y a aussi un autre coût: la confidentialité. Vous n’êtes peut-être pas à l’aise d’installer des microphones qui se connectent à certaines des plus grandes entreprises du monde – et aux plus grands collecteurs de données personnelles – chez vous. Et vous pourriez à juste titre vous inquiéter de ce que ces appareils écoutent et enregistrent.

« Si vous avez reçu l’une de ces choses en cadeau et que vous êtes super paranoïaque, ce sera probablement un très joli presse-papiers », a déclaré à Recode David Choffnes, professeur agrégé en informatique à la Northeastern University qui étudie les haut-parleurs intelligents. .

Des études ont montré que la plupart des propriétaires d’enceintes intelligentes ne savent pas que leurs appareils stockent leurs enregistrements ou qu’ils pourraient être examinés par des humains, et s’inquiètent de la quantité de données que leurs appareils collectent à leur sujet (apparemment pas si préoccupés qu’ils ne le soient pas). continuer à les utiliser, cependant). Mais vous avez quelques options de confidentialité, et vous pouvez aussi bien savoir ce qu’elles sont avant d’allumer votre nouvel assistant numérique, ou remettre le cadeau d’un être cher bien intentionné à un très beau statut de presse-papiers.

Comment savoir (et contrôler) qui vous écoute et quand

Tout d’abord: oui, les haut-parleurs intelligents vous écoutent. Pour travailler, ils doivent le faire. Lorsque vous dites un signal verbal – Hey Google, ou Alexa, ou Siri – les appareils se réveillent, enregistrent votre demande et l’envoient à leurs serveurs, la traduisent en langage informatique et vous envoient une réponse, ce qui se passe presque instantanément. Les développeurs affinent et améliorent constamment leurs algorithmes de reconnaissance vocale, mais ils ne sont pas parfaits et les orateurs font des erreurs. Ils peuvent ne pas comprendre ce que vous dites ou ils peuvent s’activer accidentellement. Les êtres humains sont donc engagés pour écouter un petit échantillon d’enregistrements pour voir où les algorithmes de l’appareil se trompent.

Et cela signifie que quelqu’un peut entendre votre demande de jouer à «Despacito» – ou, si l’appareil a été activé accidentellement, tout ce que vous avez dit sans savoir que vous étiez en train d’être enregistré. Maintenant, les chances que vous puissiez tous les deux être identifiés par l’auditeur et que vous disiez quelque chose d’embarrassant ou d’incriminant sont extrêmement faibles. Mais il y a également eu des cas isolés où des enregistrements Alexa ont été remis aux forces de l’ordre pour être utilisés dans des enquêtes, ou envoyés accidentellement à des personnes au hasard. Vous pouvez également vous demander qui d’autre dans votre maison votre appareil pourrait entendre – vos enfants ou (en supposant que la pandémie se termine un jour) en visite chez des amis, par exemple – et s’ils sont à l’aise pour qu’Amazon écoute ce qu’ils disent.

Amazon, Google et Apple offrent tous aux utilisateurs la possibilité de ne pas faire examiner leurs enregistrements par des oreilles humaines, et vous pouvez supprimer tout ce qu’ils ont enregistré. (Vous trouverez plus de détails sur la façon de procéder ici, ou vous pouvez consulter les politiques de confidentialité de ces appareils.) Certains appareils vous permettent également de désactiver leurs microphones et, le cas échéant, leurs caméras. Cela va, bien sûr, aller à l’encontre de l’objectif d’avoir ces appareils en premier lieu, mais ce n’est pas une mauvaise idée de le faire temporairement si vous êtes engagé dans une activité que vous ne voulez pas que quelqu’un d’autre voie ou entende potentiellement.

Dans ce sens, vous voudrez peut-être éviter de placer, par exemple, une caméra dans des zones sensibles et de croire que votre appareil a pris les précautions de sécurité appropriées ou a à cœur vos meilleurs intérêts en matière de confidentialité. Lorsque les caméras Ring d’Amazon ont été piratées, des inconnus pouvaient voir à l’intérieur des chambres d’enfants. Ring a également des partenariats avec des centaines de services de police à travers le pays et son application a été trouvée pour inclure plusieurs trackers qui envoyaient des informations sur les utilisateurs à Facebook, entre autres entreprises.

Vos données peuvent être utilisées d’autres manières, mais vous pouvez minimiser votre exposition

Un autre contrôle de la confidentialité à prendre en compte: la manière dont les appareils collectent et utilisent vos données d’une autre manière. Google dit qu’il «peut utiliser» vos interactions avec l’Assistant Google pour vous cibler des publicités, par exemple. Vous devrez vérifier vos paramètres de confidentialité et désactiver la personnalisation des annonces pour éviter cela, et avoir confiance qu’une entreprise basée sur la collecte de données et les publicités ciblées respecte votre choix. Pendant ce temps, Amazon n’a pas hésité à créer un assistant virtuel qui gère de nombreux aspects de la vie de ses utilisateurs – ce qu’il devrait connaître et en apprendre beaucoup sur son utilisateur pour pouvoir le faire. Vous pouvez donner des données à une entreprise à des fins futures que vous ne pouvez pas encore imaginer, et encore moins contrôler.

«Ce qui m’inquiète un peu plus ces jours-ci, c’est simplement parce qu’ils n’envoient pas [your recordings] aux humains à interpréter, ne signifie pas qu’ils ne font rien avec vos données », a déclaré Choffnes. « La question que je me pose est plutôt de savoir à quelles fins secondaires ils pourraient utiliser ces données? »

Un exemple possible de ceci est le trottoir d’Amazon, une fonctionnalité gratuite quelque peu mystérieuse qui arrive sur Echos, Rings et tout autre appareil sous son parapluie Sidewalk Bridge. Sidewalk utilise Bluetooth et les fréquences radio pour connecter tous vos appareils entre eux et à tout autre appareil Sidewalk Bridge à proximité – l’Echo de votre voisin, par exemple – transformant votre maison intelligente en un quartier intelligent. Il étendra la portée de vos propres appareils au-delà de votre wifi domestique et vous gardera connecté via le wifi de votre voisin si le vôtre tombe en panne. Cela signifie également qu’Amazon reçoit un flux ininterrompu et étendu de vos données. Amazon dit que cela pourrait permettre aux gens d’utiliser des caméras de sécurité dépassant leur portée Wi-Fi domestique ou de localiser des animaux perdus (en supposant qu’ils soient équipés d’un dispositif de suivi compatible Sidewalk).

Mais Amazon ne nous a pas beaucoup parlé du service au-delà des détails de base et du livre blanc sur la confidentialité destiné à assurer aux utilisateurs concernés que, bien que leurs données puissent transiter via les appareils de leurs voisins, leurs voisins ne peuvent ni les voir ni y accéder.

Une autre préoccupation majeure parmi les défenseurs de la vie privée est que Sidewalk est opt-out, avec un avis envoyé aux utilisateurs d’Echo – des dizaines de millions d’entre eux – pour leur faire savoir que leurs appareils seraient ajoutés au réseau Sidewalk à moins qu’ils n’entrent dans les paramètres de confidentialité. sur leurs applications Alexa et Ring pour le désactiver. Amazon n’a pas répondu aux questions de Recode quant à savoir pourquoi il imposait le fardeau du choix d’utiliser Sidewalk sur ses clients, plutôt que de créer un service si immédiatement utile pour eux que la majorité y adhérerait volontiers.

«C’est une chose intéressante qu’ils ont construite», a déclaré Choffnes. « Mais si vous ne pouvez pas fournir une raison convaincante pour que tout le monde accepte de participer – et que votre solution à cela est de le désactiver – c’est un signal d’alarme, n’est-ce pas? »

Ainsi, après avoir retiré le papier d’emballage de votre tout nouvel assistant virtuel et avant de décider de l’activer – ou de le jeter – jetez un œil à la quantité de données que vous pourriez donner et à la façon dont elles peuvent être utilisées, comment éviter une partie de cette exposition et, enfin, si le service qu’il fournit vaut ce qu’Amazon, Google et d’autres entreprises peuvent apprendre sur vous.

