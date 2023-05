Comment connecter vos aides auditives à votre téléphone, ordinateur portable ou téléviseur

Les aides auditives se sont améliorées à pas de géant au cours des dernières décennies. Alors que les microprocesseurs et les microphones sont rapidement devenus plus petits et moins chers à produire, les fabricants ont réussi à emballer de petites aides auditives standard avec des fonctionnalités qui les rendent plus utiles que jamais.

Un défi avec les aides auditives est que, avec leurs microphones standard, il y a presque toujours le défi du bruit de fond ambiant, ce qui rend difficile de choisir ce que vous voulez écouter le plus. Pour relever ce défi, de nombreuses aides auditives OTC peuvent désormais contourner le microphone et entrer directement le son dans vos oreilles, en contournant le bruit ambiant. Pour ce faire, ils se connectent à une variété d’appareils électroniques.

Types d’appareils électroniques compatibles avec les aides auditives

Plus vos aides auditives et appareils électroniques sont modernes, plus ils sont susceptibles de se connecter facilement les uns aux autres pour une meilleure expérience audio. Voici quelques appareils électroniques courants que vous pouvez connecter à votre aide auditive.

Smartphones et tablettes

La plupart des smartphones et tablettes ont une capacité Bluetooth pour utiliser des écouteurs sans fil ; si vos aides auditives sont compatibles Bluetooth, elles peuvent faire de même. Vous pouvez utiliser vos aides auditives pour parler au téléphone, écouter des podcasts ou écouter de la musique sur votre tablette.

Ordinateurs et portables

Sladique/Getty Images

Les ordinateurs et les ordinateurs portables utilisent également souvent Bluetooth pour se connecter à des écouteurs. En choisissant cette option, vous pouvez plus facilement participer à des appels vidéo et regarder des vidéos ou des services de streaming.

Télévisions

Alors que les téléviseurs plus anciens peuvent avoir moins de cette capacité, vos téléviseurs modernes sont souvent équipés de Bluetooth ou d’autres systèmes audio compatibles avec les aides auditives. Être capable de se connecter directement à la télévision peut vous aider à étouffer les conversations externes et à vous concentrer sur ce que vous regardez.

Comment connecter vos aides auditives à des appareils électroniques

Il est préférable de consulter le manuel de l’utilisateur de l’aide auditive et de rechercher vos appareils électroniques en ligne pour obtenir les étapes exactes de connexion de vos aides auditives, mais très probablement, ils utiliseront l’un des outils suivants. Si vous êtes toujours à la recherche d’aides auditives, recherchez ces fonctionnalités si vous souhaitez vous connecter à des appareils électroniques.

Connectivité Bluetooth

Bluetooth est une technologie passionnante qui associe des appareils sans fil – alors que la transmission la plus courante est l’audio, il est également possible de l’utiliser pour partager des photos et d’autres fichiers. Avec les aides auditives, vous devrez très probablement activer la « découvertabilité » Bluetooth sur vos aides auditives.

Par exemple, vous pouvez ouvrir les paramètres de votre téléphone et trouver la section des paramètres Bluetooth. Là, il répertorie tous les appareils Bluetooth détectables à portée et vous permet de sélectionner « jumeler ». Ceci établit la connexion initiale. Après cela, vous sélectionnez généralement « connecter » pour faire passer vos aides auditives de leur mode d’écoute général à l’écoute de votre téléphone.

Les ordinateurs et les tablettes auront des processus Bluetooth similaires pour trouver une aide auditive détectable, s’y associer puis se connecter. Sachez que lorsque vous voulez commencer à écouter l’environnement extérieur, vous devrez également vous déconnecter, alors essayez de vous déconnecter. également et assurez-vous que vos aides auditives sont toujours prêtes à écouter le monde extérieur également.

Entrée audio directe

L’entrée audio directe est une connexion filaire qui permet à certaines aides auditives de se brancher sur des appareils comme les téléphones et les ordinateurs, vous donnant accès à l’audio qui n’a pas à passer par les microphones de l’aide auditive. Sachez que cette fonctionnalité est principalement dans aides auditives contour d’oreille. La suppression des interférences et du bruit de fond produit un signal de meilleure qualité. Lisez un peu sur vos aides auditives pour savoir si DAI coupe complètement votre microphone ou si vous avez la possibilité d’entendre à la fois l’environnement autour de vous et l’appareil électronique.

Bobines téléphoniques

Bobines en T, interrupteurs en T ou bobines téléphoniques sont une technologie basée sur une bobine de fil qui agit comme une antenne et peut capter les transmissions électromagnétiques activées par une bobine téléphonique, comme l’amplification du son dans une salle de réunion bondée. Bien que le passage en mode bobine téléphonique puisse être un problème pour certains, il peut éliminer certains des dispositifs d’interférence électromagnétique causés par les aides auditives. Le son sera différent dans de nombreux cas lors de l’utilisation de la technologie de bobine téléphonique. Néanmoins, cela vaut la peine de l’essayer, en particulier si vous êtes dans une pièce dotée d’une technologie à bobine téléphonique et que vous avez du mal à entendre avec le mode microphone standard de votre aide.

Conseils pour l’utilisation d’aides auditives avec des appareils électroniques

Une fois que vous avez connecté les appareils électroniques, vous voulez maximiser la valeur de cette connexion afin que vous puissiez entendre et comprendre.

Réglez le volume

Expérimentez un peu avec votre aide auditive et votre appareil électronique : généralement, votre aide auditive et vos appareils électroniques auront des commandes de volume, mais le fait d’augmenter l’un ou l’autre peut entraîner des niveaux sonores déchirants, surtout si vous faites les deux en même temps. Trouvez le bon niveau qui vous permettra de vous ajuster au fur et à mesure si vous vous déplacez à l’extérieur, comme écouter un livre pendant une promenade.

clubfoto/Getty Images

Limiter le bruit de fond

Même avec des aides auditives, vous aurez plus de succès en utilisant vos appareils électroniques de cette façon si vous vous déplacez dans une pièce calme ou si vous demandez à ceux qui vous entourent de déplacer leurs conversations ailleurs.

Légende fermée et sous-titres

Vous voulez tous les outils pour comprendre clairement vos médias audio et vidéo. Activez les sous-titres codés ou les sous-titres pour revérifier lorsque vous entendez quelque chose et pensez que cela pourrait être incorrect.

Avantages de connecter des aides auditives à des appareils électroniques

Si vous avez envisagé d’utiliser simplement vos aides auditives tout en écoutant des téléphones à haut-parleur ou les haut-parleurs de votre téléviseur, cela vaut la peine d’essayer les connexions des appareils électroniques. Ce ne sont là que quelques-uns des avantages dont vous bénéficierez probablement.

Moins de bruit de fond

Alors que les aides auditives sont conçues pour vous aider à réduire le bruit de fond et à entendre même dans des environnements bruyants, la possibilité de se connecter à Bluetooth ou à d’autres systèmes électroniques peut vous aider à isoler ce que vous voulez écouter du bruit ambiant.

Meilleure qualité sonore et accessibilité

En particulier lorsque vous utilisez des aides auditives pour accéder à un appel vidéo ou téléphonique, ou pour amplifier un cadre public comme une réunion municipale, la qualité du son peut radicalement modifier la façon dont vous vivez l’événement. Vous disposerez de meilleurs outils pour communiquer lorsque votre audition sera aussi nette et claire que possible, ce qui vous permettra de suivre et de participer aux conversations.

Expérience de divertissement améliorée

Lorsque vous aurez accès à vos films, émissions ou livres audio préférés via des connexions à des appareils électroniques, vous pourrez profiter de choses que vous avez peut-être manquées depuis votre perte auditive. Grâce à la commodité d’une connexion directe avec vos aides auditives, vous n’avez pas à vous soucier d’un son stéréo de mauvaise qualité. Vous pouvez compter directement sur la capacité des haut-parleurs de vos aides.