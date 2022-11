Comment connecter un ordinateur portable à un téléviseur

Les téléviseurs intelligents sont formidables, mais il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir connecter votre ordinateur portable à votre téléviseur. Vous voudrez peut-être afficher un diaporama, regarder une vidéo que vous avez stockée localement, naviguer sur le Web sur grand écran, etc.

La meilleure façon de connecter un ordinateur à votre téléviseur et de partager son écran est d’utiliser un standard câble HDMIbien que vous puissiez également connecter un ordinateur à un téléviseur sans fil. Connectez une extrémité au port de votre ordinateur portable ou PC et l’autre au port situé à l’arrière de votre téléviseur, puis basculez la source TV sur le canal HDMI approprié.

Il devrait être aussi simple de refléter l’écran de votre ordinateur portable sur un téléviseur – et comme HDMI transporte le son et la vidéo, vous entendrez également tout ce qui est diffusé via les haut-parleurs de votre téléviseur.

Mais, comme pour toutes les choses dans la vie, cela ne se déroulera pas toujours comme prévu. Nous avons décrit ci-dessous quelques pièges courants que vous pourriez rencontrer et expliqué comment les contourner. Lisez également nos conseils sur l’utilisation d’un téléviseur comme moniteur.

Mon ordinateur n’a pas de port HDMI

Les connexions HDMI sont disponibles en trois tailles : pleine taille (également appelée Type-A), Mini et Micro. Le port HDMI de votre ordinateur ou de votre téléviseur est susceptible d’être une connexion pleine grandeur, indiquée en rouge dans l’image ci-dessous. Cependant, tous les ordinateurs ne disposent pas de HDMI.

Si vous avez un modèle récent, il peut avoir à la place un port USB-C, pour lequel il vous suffit d’utiliser un Câble USB-C vers HDMI pour le connecter au téléviseur.

Vous pouvez également acheter des adaptateurs pour convertir le USB-C, USB 3.0 pleine taille, DVI et DisplayPort connexions à HDMI, ce qui peut être plus facile si vous avez déjà un câble HDMI standard à portée de main.

Si vous empruntez la voie USB-C mais que vous n’avez qu’un seul port USB-C sur votre ordinateur portable, qui est maintenant occupé ou requis pour le chargement, envisagez d’utiliser un concentrateur USB-C pour ajouter plus de ports – ce modèle ajoute même un port HDMI.

Si votre ordinateur portable ne dispose d’aucune de ces connexions modernes, vous devrez utiliser un port VGA pour le connecter au téléviseur. Comme VGA ne peut pas transporter d’audio, vous devez choisir un câble qui a également un connecteur audio de 3,5 mm, tel que celui-ci.

Mon téléviseur n’a pas de port HDMI libre

Si tous les ports HDMI sont actuellement utilisés, utilisez un commutateur HDMI pour transformer un port en plusieurs. Ce sont des appareils relativement bon marché – nous aimons ça Commutateur HDMI avec deux sorties HDMI.

Connectez le port étiqueté HDMI OUT au téléviseur à l’aide d’un câble HDMI, puis utilisez les ports HDMI IN pour connecter différents appareils connectés par HDMI. Vous pouvez basculer entre eux à l’aide du bouton en haut et certains commutateurs HDMI sont également livrés avec une télécommande – comme celui-ci.

Le câble HDMI n’est pas assez long

Si votre téléviseur est fixé au mur ou si vous voulez que votre ordinateur portable soit près de vous pour l’utiliser facilement lorsqu’il est branché, vous devrez peut-être acheter un câble HDMI extra-long. S’il est serré contre le mur et difficile d’accès, vous pouvez également acheter un prolongateur HDMI coudé.

Découvrez les autres meilleurs câbles HDMI.

Il n’y a pas de son lorsque je connecte mon ordinateur portable à mon téléviseur via HDMI

Un certain nombre de problèmes peuvent empêcher le téléviseur de lire le son d’un ordinateur connecté via HDMI. Cela vaut la peine d’exclure tout problème avec la connexion elle-même en premier, alors assurez-vous que le câble HDMI est correctement inséré et essayez éventuellement d’utiliser un autre câble ou port HDMI.

Vous devrez également vous assurer que les paramètres de l’ordinateur sont correctement configurés. Cliquez avec le bouton droit sur l’icône de volume dans la barre des tâches en bas de votre écran Windows, puis choisissez Sons. Sélectionnez l’onglet Lecture, puis assurez-vous que l’option Sortie numérique ou HDMI est sélectionnée par défaut.

Si vous ne voyez pas ces options ici, faites un clic droit dans cette fenêtre et assurez-vous que tous les appareils déconnectés et désactivés sont visibles. S’il manque toujours, mettez à jour les pilotes de votre carte son. Vous pouvez le faire en vous rendant directement sur le site Web du fabricant de votre carte son ou en utilisant une application simple telle que Driver Easy.

Il n’y a pas d’image lorsque je connecte mon ordinateur portable à mon téléviseur via HDMI

Lorsque vous connectez votre PC à un téléviseur, vous ne devriez pas avoir besoin de modifier les paramètres du PC pour que l’image s’affiche sur le téléviseur. Cependant, s’il ne s’affiche pas correctement, vérifiez d’abord la connexion HDMI elle-même, puis essayez ce qui suit :

Appuyez sur la touche Windows + P. Vous devriez voir apparaître une barre latérale avec diverses options d’affichage. Écran d’ordinateur portable uniquement, dupliquer, étendre et deuxième écran uniquement. Nous vous recommandons d’utiliser Dupliquer ou Deuxième écran uniquement.

Si cela ne résout pas votre problème, cliquez avec le bouton droit sur le bureau et choisissez Paramètres d’affichage.

Si vous ne voyez pas deux écrans (similaire à l’image ci-dessous), votre ordinateur portable n’a pas détecté le téléviseur. Cela pourrait suggérer que la connexion HDMI elle-même est défectueuse, alors vérifiez qu’elle est correctement insérée et essayez éventuellement d’utiliser un autre câble ou un autre port.

Lorsque vous voyez le deuxième écran apparaître dans les paramètres d’affichage, faites défiler jusqu’aux options d’affichage multiple. Dans ce menu, vous pouvez choisir de mettre en miroir (dupliquer) l’écran de votre ordinateur portable, d’étendre ces affichages (afin que vous puissiez afficher un contenu différent sur chaque écran) ou d’afficher uniquement sur le téléviseur (qui est généralement l’écran numéro 2).

Comment connecter votre ordinateur portable à un téléviseur sans fil

De nombreux gadgets sont capables d’agir comme un pont entre votre ordinateur et votre téléviseur, vous permettant de “diffuser” du contenu de l’un à l’autre. Vous pouvez également entendre le terme « mise en miroir d’écran », bien que techniquement les deux soient légèrement différents, l’un diffusant du contenu à partir d’une application et l’autre reproduisant exactement l’écran de votre ordinateur portable.

Parce qu’il y a tellement de technologies et de terminologies utilisées, y compris Wireless Display, Wi-Fi Direct et Miracast, qui peuvent être prises en charge par aucun, un ou les deux de vos appareils, il peut être avantageux de garder les choses simples.

Nous aimons le Roku express (révisé). Il s’agit d’un streamer multimédia bon marché qui se branche sur votre téléviseur via HDMI et vous permet d’installer des applications pour divers services de télévision de rattrapage et services d’abonnement à des films. Il vous permet également de diffuser à partir d’un appareil compatible de la même manière que le £30 Google Chromecastmais avec l’ajout d’une interface conviviale.

Si vous n’avez pas besoin d’un boîtier de diffusion multimédia – peut-être avez-vous déjà un téléviseur intelligent et n’avez-vous pas besoin d’ajouter des applications – il existe également des solutions qui ne sont rien de plus que des dongles HDMI sans fil, comme celui-ci Clé électronique 4K d’Amazon. Ce n’est pas différent de connecter les deux à l’aide d’un câble HDMI, sauf que le câble est remplacé par un système sans fil.

Voir également : Comment connecter Android à un téléviseur et comment connecter un casque à un téléviseur.