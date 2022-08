Comment connecter deux AirPods à un iPhone ou iPad

Imaginez ceci : vous êtes dans un avion avec votre famille. Vos deux enfants veulent regarder le même film sur un iPhone afin que chacun ait un AirPod et une oreille nue. Ils le font mal.

Grâce à Partage audio d’Apple fonctionnalité, deux personnes peuvent écouter avec des écouteurs sans fil AirPods ou Beats tout ce qui joue sur le même iPhone ou iPad. Vous pourrez parler à votre partenaire sans écoute indiscrète, et vos enfants n’auront pas besoin de se livrer à l’acte insalubre de partager des écouteurs.

Pour que cette fonction fonctionne, vous avez besoin d’un appareil Apple compatible avec iOS 14 ou plus récent et casque sans fil pris en charge. Cela signifie un iPhone 8 ou ultérieur, ou un iPad de cinquième génération ou ultérieur, plus des AirPods.

Voici comment connecter deux écouteurs à un appareil Apple.