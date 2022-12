Comment connecter Android à la télévision : HDMI, diffusion et mise en miroir d’écran

Avec les téléviseurs modernes prenant en charge une gamme toujours croissante d’applications à la demande et de streaming, la mise en miroir du contenu d’un téléphone ou d’une tablette est rarement la solution idéale pour accéder à ce contenu sur un écran plus grand.

Mais lorsque vous n’êtes pas chez vous et que vous n’êtes pas connecté à vos propres applications, que vous utilisez un ancien téléviseur sans prise en charge des dernières applications, ou que le contenu que vous souhaitez afficher vous appartient ou se trouve dans un téléphone. app comme TikTok, il existe d’autres solutions qui seront préférables.

Vous pouvez connecter votre téléphone ou votre tablette Android à un téléviseur sans fil ou à l’aide d’un câble. Nous décrirons vos options ci-dessous.

Connectez Android au téléviseur avec HDMI

Si vous ne voulez pas jouer avec les paramètres, la solution la plus simple pour connecter votre téléphone ou votre tablette Android à un téléviseur consiste à utiliser un câble HDMI, à condition que votre appareil prenne en charge le streaming via HDMI. Vous connectez une extrémité au port à l’arrière de votre téléviseur et une extrémité au port de charge de votre téléphone, puis modifiez la source sur le téléviseur pour afficher l’entrée HDMI.

Vous remarquerez cependant qu’un câble HDMI standard ne rentre pas dans votre téléphone. Si votre téléphone ou votre tablette dispose d’un port USB-C, il est très facile de se déplacer et vous pouvez acheter un câble HDMI doté d’une connexion USB-C à une extrémité. Nous aimons ça

Câble UNI d’Amazon.

Si votre téléphone ou votre tablette dispose d’une ancienne connexion micro-USB, vous avez également besoin d’un câble micro-USB vers HDMI, mais il doit s’agir d’un câble qui inclut la technologie MHL (Mobile High-Definition Link) comme cette avance StarTech. Notez que tous les téléphones et tablettes Android ne prennent pas en charge MHL, alors essayez de savoir si votre modèle le fait avant de déposer de l’argent.

SlimPort est un autre terme que vous pourriez entendre mentionné. Il s’agit d’une technologie similaire mais légèrement différente de MHL, et elle peut sortir sur HDMI, VGA, DVI ou DisplayPort, tandis que MHL est limité à HDMI. D’après notre expérience, de nombreuses personnes utilisent ces termes de manière interchangeable, mais elles parlent essentiellement d’un adaptateur ou d’un câble capable de convertir le flux USB en HDMI.

Certaines tablettes peuvent en outre disposer de connexions Micro-HDMI ou Mini-HDMI, ce qui simplifiera les choses. Avec ceux-ci, vous pouvez utiliser un câble Micro-HDMI ou Mini-HDMI vers HDMI, mais vous devez vérifier les spécifications de votre appareil pour vous assurer que vous achetez le bon câble (ces connexions sont de tailles différentes). Voici des exemples de

Micro-HDMI et

Mini-HDMI câbles disponibles sur Amazon.

Si vous n’avez pas de ports HDMI de rechange à l’arrière de votre téléviseur, vous devrez peut-être également acheter un

Commutateur HDMI pour en ajouter plus, libérant un port pour connecter votre téléphone ou votre tablette.

Connectez Android au téléviseur sans fil

Étant donné que tous les téléphones et tablettes ne prennent pas en charge les connexions HDMI et que les câbles éparpillés dans le salon peuvent être désordonnés, une solution sans fil peut être préférable.

Diffuser du contenu de votre téléphone ou de votre tablette sur votre téléviseur est en fait très simple, mais ce qui confond les choses, c’est le grand nombre de termes qui sont utilisés conjointement, de Miracast et Wireless Display à la mise en miroir d’écran, SmartShare et tout le reste. Il y a aussi AirPlay, mais cela n’est utilisé que pour les appareils Apple.

Notre conseil est de ne pas trop vous soucier de ces termes : vous recherchez simplement une option dans les paramètres de votre téléphone ou de votre tablette qui fait allusion à la diffusion ou à la duplication d’écran, qui peut être trouvée sous Appareils connectés ou Paramètres d’affichage, selon votre appareil.

La diffusion vous permet généralement de diffuser le contenu d’une application spécifique sur votre téléviseur – idéal pour regarder des vidéos sur grand écran – sans partager tout le reste depuis votre téléphone. Partages de mise en miroir d’écran tout depuis l’écran de votre téléphone, ne l’utilisez donc que si vous êtes à l’aise avec le fait que tout le monde dans la pièce voit vos notifications.

La plupart des téléviseurs intelligents prendront en charge la mise en miroir d’écran à partir d’Android. Si vous n’avez pas de téléviseur intelligent, des appareils d’affichage sans fil relativement bon marché tels que Chromecast et Roku peut faciliter une connexion sans fil entre votre téléphone ou votre tablette et votre téléviseur, et avoir également de nombreuses autres utilisations pratiques. Vérifiez que l’option de mise en miroir d’écran est activée dans les paramètres de l’appareil que vous utilisez.

Revenez maintenant à votre téléphone ou à votre tablette et assurez-vous qu’il est connecté au même réseau Wi-Fi que votre téléviseur. Trouvez l’option de diffusion et sélectionnez votre téléviseur (ou votre Chromecast/Roku/autre appareil HDMI sans fil) pour commencer à refléter l’écran. Vous pouvez être invité à entrer un code affiché sur le téléviseur pour confirmer que vous vous connectez au bon appareil.

Vous voudrez mettre votre téléphone ou votre tablette en mode paysage, vous assurer que le contenu que vous souhaitez afficher est ouvert en mode plein écran et vérifier que le volume n’est pas baissé ou coupé. Vous pouvez également envisager de définir des options Ne pas déranger pour empêcher les notifications entrantes d’interrompre la lecture, en particulier si elles sont susceptibles d’être privées.

Si l’application dans laquelle vous visualisez le contenu comporte une icône Cast en haut, ou si votre téléphone ou votre tablette dispose d’une option Cast dans les paramètres d’accès rapide de la barre de notification déroulante d’Android, ce processus est encore plus simple : appuyez sur Diffusez et sélectionnez votre téléviseur ou appareil intelligent pour commencer la duplication d’écran.

Notez que certaines applications, telles que celles de Sky, ne vous permettront pas de diffuser leur contenu sur un écran plus grand. Il n’y a aucun moyen de contourner cela sans payer pour un forfait qui vous permet de regarder ce contenu à la télévision plutôt que sur mobile.

Voir aussi : Comment connecter un ordinateur portable à un téléviseur