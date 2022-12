Comment configurer un nouvel ordinateur portable ou PC

C’est une période passionnante. Vous venez d’acheter (ou de recevoir) un tout nouvel ordinateur, en remplacement de l’ancien auquel vous vous accrochiez depuis un moment.

Vous pourriez être tenté de commencer à l’utiliser dès que possible, mais une mise en garde : cela peut signifier que vous n’avez pas accès à certaines de vos applications préférées ou que vous êtes vulnérable aux virus et autres logiciels malveillants.

Aussi frustrant que cela puisse être, cela vaut la peine de prendre un certain temps pour configurer correctement votre ordinateur portable, votre ordinateur de bureau ou même votre tablette. Cela vous évitera beaucoup de tracas plus loin sur la ligne et garantira que toutes vos données importantes restent en sécurité.

Ce didacticiel se concentre sur Windows, avec des méthodes pour Windows 10 et Windows 11. Le processus sur macOS d’Apple est légèrement différent – voir notre site partenaire Macworld pour un tutoriel détaillé.

Étape 1 – Mise sous tension

Cela semble extrêmement évident, mais vous ne pouvez aller nulle part sans allumer votre appareil.

Le bouton d’alimentation est presque universellement indiqué par une petite ligne verticale dans un cercle, mais son emplacement diffère selon le modèle. Sur les ordinateurs portables, la position la plus courante est en haut à droite du clavier, tandis que les ordinateurs de bureau varient entre l’avant et l’arrière du moniteur ou du boîtier de l’ordinateur.

Une fois que cela est pris en charge, vous devrez ensuite passer par le processus de configuration initiale.

Sur Windows 10, vous devrez sélectionner votre région et votre langue, accepter les termes de la licence, personnaliser le jeu de couleurs, choisir un nom pour votre PC, choisir un réseau Wi-Fi, décider d’accepter ou non le soi-disant « express paramètres » ou personnaliser, et connectez-vous à votre compte Microsoft.

Le processus est plus simple sur Windows 11, avec seulement les paramètres de région, de langue, de Wi-Fi et de confidentialité requis. Suivez simplement les instructions à l’écran et cela devrait être assez simple. Un abonnement à Xbox Game Pass peut vous être proposé, mais il est facile de refuser.

Microsoft

Vous pouvez techniquement toujours configurer Windows sans compte Microsoft sur Windows 11 ou 10, mais ce n’est pas recommandé. Vous manquerez des fonctionnalités telles que le stockage en nuage OneDrive, le Microsoft Store et l’application Mail préinstallée.

Mais même si vous décidez de ne pas utiliser OneDrive, cela vaut vraiment la peine d’utiliser un service de stockage en nuage plutôt que de vous fier uniquement aux fichiers locaux.

Étape 2 – Supprimer les bloatwares

Selon toute probabilité, votre nouvelle machine sera préchargée avec toutes sortes de logiciels dont vous ne voudrez pas. Certains d’entre eux pourraient être utiles mais, pour la plupart des gens, l’expression “bloatware” est une bonne description car ces programmes d’essai utilisent de l’espace sur votre disque dur et peuvent ralentir votre PC.

Pour voir ce qui est déjà installé sur Windows 10, ouvrez le menu Démarrer (logo Windows en bas à gauche), puis l’icône en forme de rouage pour ouvrir les paramètres. De là, dirigez-vous vers Système> Applications pour trouver une liste de tous les programmes que vous avez sur votre appareil. Cela pourrait vous surprendre combien il y en a, étant donné que vous venez tout juste de le configurer.

Cliquez sur n’importe quelle application dont vous êtes sûr de ne plus vouloir, puis cliquez sur “Désinstaller”. Il peut se désinstaller automatiquement ou lancer un assistant pour vous permettre de faire exactement cela. Répétez l’opération pour chaque application que vous souhaitez supprimer.

Sur Windows 11, le processus est légèrement plus simple. Ouvrez Paramètres via le menu Démarrer ou recherchez-le, puis choisissez Applications > Applications installées. Pour tout ce que vous souhaitez supprimer, cliquez sur les trois points à côté de sa taille indiquée et choisissez “Désinstaller”.

Anyron Copeman / Fonderie

Cependant, si vous n’êtes pas sûr de quoi que ce soit, la meilleure politique est de le laisser pendant que vous faites des recherches sur son objectif réel. Le logiciel antivirus peut être supprimé en toute sécurité (à condition que vous le remplaciez par un autre), mais laissez la plupart des éléments liés aux processeurs ou au fabricant de votre appareil.

Étape 3 – Installez plusieurs applications à la fois

Vous avez peut-être une idée des premières applications que vous voudrez installer, mais que diriez-vous si vous pouviez télécharger la plupart des principales en une seule fois ?

C’est ce que propose le programme Ninite, et il est entièrement gratuit pour Windows 10 et 11. Rendez-vous simplement sur le site Web de Ninite et cochez la case à côté de chaque application que vous souhaitez installer – mes choix seraient Chrome, Dropbox, Zoom, Spotify, Audacity et Malwarebytes.

Ensuite, cliquez simplement sur “Get Your Ninite” en bas de la page, et un programme d’installation personnalisé sera téléchargé pour vous. Si l’une de ces applications est déjà installée, elle sera mise à jour vers la dernière version. Cela en fait un moyen facile de s’assurer que les applications clés sont toujours à jour.

Ninite

Aussi pratique que cela puisse être, ne soyez pas tenté de sélectionner des éléments que vous n’utiliserez probablement pas. Après tout, cela n’a pas beaucoup de sens de débarrasser votre nouveau PC de bloatware, pour ensuite ajouter une charge supplémentaire de logiciels indésirables.

Étape 4 – Installer des applications individuelles

Ninite peut être bon pour installer une bonne sélection d’utilitaires et de packages gratuits, mais si vous avez un logiciel coûteux que vous avez acheté pour votre ancien ordinateur et que vous utilisez régulièrement, vous le voudrez probablement sur votre nouvel appareil.

Nous ne parlons pas d’applications gratuites qui sont largement disponibles ici – elles peuvent facilement être téléchargées à tout moment. De nos jours, la plupart des gens utilisent Microsoft Word ou Adobe Photoshop via un abonnement, qu’il s’agisse de Microsoft 365 ou d’Adobe Creative Cloud.

Mais de nouvelles versions autonomes des applications Microsoft Office sont publiées toutes les quelques années, tandis que les anciennes applications Adobe peuvent être achetées sans abonnement. Vos licences existantes vous permettront probablement de l’installer sur votre nouvel ordinateur (à condition que vous ne soyez pas limité à un seul appareil), mais que se passe-t-il si vous ne pouvez pas vous connecter ou si vous avez oublié la clé de licence.

Anyron Copeman / Fonderie

Cela vaut la peine de contacter les équipes de support client de l’entreprise qui fabrique l’application en question, mais il existe d’autres solutions potentielles. Magical Jellybean et Belarc Advisor sont des utilitaires gratuits capables d’extraire la clé de licence de nombreux packages populaires (mais pas tous). Exécutez l’utilitaire sur votre ancien appareil pour découvrir les clés nécessaires avant de tenter de réinstaller le logiciel sur votre nouveau.

Si tout le reste échoue, il vaut la peine d’envisager les alternatives gratuites aux applications populaires. LibreOffice et Google Docs fonctionnent bien comme traitements de texte, tandis que GIMP ou Pixlr E basé sur le Web font un bon travail de retouche photo de base.

Étape 5 – Ajustez les paramètres

Il existe de nombreuses options de personnalisation différentes, mais cela vaut la peine de les configurer immédiatement.

Un exemple est les applications par défaut – celles qui s’ouvrent lorsque vous cliquez sur un lien, écoutez de la musique, affichez des photos ou accédez à vos e-mails. Si vous n’aimez pas les valeurs par défaut de Mail, Media Player, Photos et plus encore, elles peuvent toutes être facilement modifiées.

Sous Windows 10, accédez à Paramètres> Applications> Applications par défaut. Cliquez sur la valeur par défaut actuellement sélectionnée pour n’importe quelle catégorie, puis choisissez l’une des alternatives. L’exemple ci-dessous montre le navigateur Microsoft Edge par défaut remplacé par Google Chrome, une modification que de nombreux utilisateurs voudront apporter.

Anyron Copeman / Fonderie

Sur Windows 11, les choses fonctionnent un peu différemment. Ici, vous choisissez la valeur par défaut pour un type de fichier spécifique ou choisissez les valeurs par défaut application par application. Dirigez-vous vers Paramètres> Applications> Applications par défaut pour faire votre choix.

Anyron Copeman / Fonderie

Cependant, ce n’est que la pointe de l’iceberg en matière de personnalisation sous Windows. Dirigez-vous vers Paramètres> Personnalisation dans Windows 10 et 11 et voyez ce que vous aimez.

Un domaine clé que vous aimeriez peut-être personnaliser est le menu Démarrer, et nous avons des didacticiels distincts pour les deux versions du système d’exploitation :

Étape 6 – Transférer des fichiers depuis votre ancien appareil

Vous aurez certainement envie de transférer vos divers documents, musiques, vidéos et photos depuis votre ancien ordinateur. Le moyen le plus simple de le faire est via OneDrive, le système de stockage en nuage de Microsoft directement intégré à Windows 10 et 11.

Après avoir tout sauvegardé sur OneDrive sur votre ancien appareil, il vous suffit de vous connecter avec les détails de votre compte et de télécharger les données sur votre nouvel ordinateur portable ou PC. Un guide complet à ce sujet peut être trouvé sur le site Web de Microsoft.

Il peut être tentant de tout copier sur votre nouvel appareil, mais ce n’est pas la meilleure approche car il peut y avoir un encombrement dont vous pouvez vous débarrasser. Profitez-en pour faire un bon ménage de printemps en supprimant tous les fichiers dont vous n’avez plus besoin. N’oubliez pas non plus le dossier Téléchargements, qui contient rarement tout ce que vous aurez besoin de copier.

Étape 7 – Trier une stratégie de sauvegarde

Après avoir passé tout ce temps à configurer votre nouvel ordinateur exactement comme vous l’aimez, ce serait un cauchemar si tout ce travail acharné était perdu. La clé pour éviter que cela ne se produise est de créer une image de votre lecteur de disque sur un périphérique de stockage externe, que vous pourrez ensuite utiliser pour le restaurer ultérieurement.

Cela peut être réalisé via le Panneau de configuration, une application héritée qui est toujours disponible sur Windows 10 et 11. Ouvrez-la, puis choisissez “Sauvegarder et restaurer (Windows 7)” sous l’en-tête “Système et sécurité”.

Cliquez sur “Configurer la sauvegarde” et suivez les instructions, en choisissant le périphérique de stockage que vous avez connecté comme destination.

Anyron Copeman / Fonderie

Vous pouvez également utiliser un outil tiers tel qu’AOMEI Backupper. Acronis Cyber ​​Protect Home Office est encore plus performant, mais coûte 49,99 $/34,99 £ par an.

Découvrez les meilleurs disques durs portables que vous pouvez acheter pour vous assurer d’en obtenir un fiable.

Cependant, cela doit être utilisé en plus des options de sauvegarde dans les paramètres, plutôt qu’en remplacement. Dans l’application Windows 10, accédez à Mise à jour et sécurité > Sauvegarde et assurez-vous que « Sauvegarder automatiquement les fichiers » est activé. Apprenez-en plus dans notre guide séparé sur la façon de sauvegarder Windows 10.

Dans Windows 11, c’est Comptes > Sauvegarde Windows et choisissez « Gérer les paramètres de synchronisation » à côté de « Synchronisation des dossiers OneDrive ».

Anyron Copeman / Fonderie

C’est ça! Votre ordinateur portable ou votre PC est maintenant prêt à fonctionner. Cela peut sembler long, mais cela en vaut la peine et ne doit être fait qu’une seule fois.