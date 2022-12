Vous avez donc un nouvel iPad ou iPhone brillant. En configurer un est vraiment facile, et ici nous vous montrerons comment choisir les bonnes options, créer un identifiant Apple, faire fonctionner votre e-mail, installer des applications essentielles et plus encore. La vidéo ci-dessus montre le processus pour un iPhone, mais il est presque identique sur un iPad.

Vous n’avez pas besoin d’un ordinateur portable ou d’un PC, car vous pouvez utiliser un iPad et un iPhone sans ordinateur. La seule chose dont vous aurez besoin est un routeur sans fil pour pouvoir vous connecter à Internet et activer votre nouvel appareil.

Vous devrez également insérer une carte SIM fonctionnelle s’il s’agit d’un iPhone. Un outil pour retirer le plateau est inclus dans la boîte, mais un trombone ou une épingle fait généralement l’affaire aussi. Certains iPads ont un plateau SIM pour les données mobiles, mais vous n’avez pas besoin d’une carte SIM pour configurer et utiliser un iPad.

Comment configurer un nouvel iPhone ou iPad

Temps pour terminer : 10 minutes

Outils nécessaires : un iPhone ou un iPad 1. Allumez votre nouvel iPhone Jim Martin / Fonderie Maintenez le bouton d’alimentation enfoncé pendant quelques secondes jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse à l’écran, puis relâchez-le. Vous verrez alors un message “Bonjour” et vous pourrez glisser vers la droite pour commencer et choisir votre langue. 2. Choisissez votre région Jim Martin / Fonderie Choisissez maintenant votre région. Cela devrait être le pays où vous vivez, car cela affectera la localisation comme le format de l’heure et de la date, la devise, la disposition du clavier et plus encore. 3. Connectez-vous au Wi-Fi Jim Martin / Fonderie Il est temps de se connecter à un réseau sans fil, et l’iPhone ou l’iPad recherchera les réseaux à proximité : choisissez le vôtre dans la liste. Si vous ne connaissez pas le nom du réseau de votre routeur, vérifiez les étiquettes ou le manuel. Habituellement, c’est celui qui se trouve en haut de la liste car il aura le signal le plus fort. Entrez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi et une fois connecté, votre iPhone ou iPad s’activera en contactant les serveurs d’Apple. Un iPhone vous demandera également d’insérer une carte SIM valide pour le processus d’activation. 4. Activer les services de localisation Jim Martin / Fonderie Choisissez d’activer ou non les services de localisation. Il est préférable de les activer car de nombreuses applications utilisent votre emplacement, et c’est généralement utile. Vous pouvez choisir ultérieurement dans l’application Paramètres les applications autorisées à utiliser votre position. 5. Restaurer à partir d’une sauvegarde ou configurer en tant que nouvel iPhone Jim Martin / Fonderie Il vous sera ensuite demandé si vous souhaitez configurer l’appareil en tant que nouvel iPhone ou iPad ou restaurer une sauvegarde existante. Si vous effectuez une mise à niveau à partir d’un ancien iPhone ou iPad, il est généralement préférable de restaurer la sauvegarde la plus récente. Cette sauvegarde peut être stockée en ligne dans iCloud, ou sur votre ordinateur portable ou votre PC dans iTunes. Notez que vous ne pouvez restaurer un iPhone qu’à partir d’une sauvegarde iPhone et un iPad à partir d’une sauvegarde iPad. S’il s’agit de votre premier iPhone ou iPad, choisissez “Configurer comme un nouvel iPhone ou iPad”. Si vous passez d’un téléphone Android à un iPhone, il existe une application utile que vous pouvez télécharger depuis la boutique Google Play appelée Move to iOS. Cela vous aidera à tout transférer (ou du moins la plupart des choses) de votre ancien téléphone vers votre iPhone. 6. Créez ou connectez-vous à votre identifiant Apple Jim Martin / Fonderie Si vous avez déjà un compte Apple, connectez-vous à l’aide de votre adresse e-mail et de votre mot de passe. Sinon, appuyez sur Créer un compte gratuit. Vous pouvez ignorer cela, mais cela signifie que vous ne pourrez pas utiliser de nombreuses fonctionnalités de l’iPad ou de l’iPhone et que vous ne pourrez pas installer d’applications supplémentaires. 7. Accepter les Termes et Conditions Jim Martin / Fonderie Acceptez les termes et conditions (vous ne pouvez pas utiliser votre appareil si vous ne le faites pas), et vous verrez un message indiquant qu’il est maintenant prêt à être utilisé. 8. Activer l’utilisation d’iCloud Jim Martin / Fonderie Appuyez sur Utiliser iCloud sur cet écran. Vous pouvez choisir de ne pas le faire, mais vous manquerez de nombreuses fonctionnalités utiles. Appuyez sur le lien À propos d’iCloud pour en savoir plus sur ce qu’il peut faire pour vous. L’une des fonctionnalités les plus importantes est la possibilité de localiser votre iPhone ou iPad en cas de perte ou de vol : Localiser mon iPad (ou iPhone) est activé automatiquement lorsque vous appuyez sur Utiliser iCloud. 9. Sélectionnez des numéros / e-mails pour iMessage et FaceTime Jim Martin / Fonderie En supposant que vous utilisiez iCloud, il vous sera également demandé quelles adresses et quels numéros vous souhaitez que les gens puissent vous envoyer des messages via iMessage. Vous pouvez cocher ou décocher les adresses e-mail et les numéros de téléphone dans la liste. iMessage est l’application de messagerie d’Apple qui vous permet d’envoyer des messages (y compris des SMS), des photos et des vidéos à d’autres utilisateurs d’iMessage. Pour éviter toute confusion, il est préférable d’utiliser une seule adresse e-mail pour iMessage et FaceTime. dix. Activer le lecteur iCloud Jim Martin / Fonderie Vient ensuite l’option d’utiliser iCloud Drive. Ceci est pour stocker des documents en ligne, partagés sur tous vos appareils Apple, bien qu’il soit préférable de ne pas l’utiliser si vous avez des appareils Apple plus anciens qui ne peuvent pas être mis à niveau vers iOS 8 ou OS X Yosemite (le système d’exploitation pour les ordinateurs Mac). Si vous n’avez qu’un iPhone, iPad ou Mac plus récent (ou un ordinateur Windows), vous pouvez l’activer en toute sécurité. 11. Créez un mot de passe et configurez Touch/Face ID Jim Martin / Fonderie Il vous sera ensuite demandé de créer un mot de passe. Ne sautez pas cela, car cela signifie que les autres ne peuvent pas accéder à votre iPhone ou iPad si vous le perdez ou le laissez traîner. Les derniers iPads et iPhones vous demanderont de créer un mot de passe à six chiffres. Selon le modèle d’iPhone ou d’iPad que vous possédez, il vous sera également demandé d’enregistrer une empreinte digitale via Touch ID afin de pouvoir déverrouiller votre appareil en touchant le scanner, ou s’il s’agit d’un iPhone ou d’un iPad Pro récent, il scannera votre visage pour Face ID. 12. Activer l’utilisation de Siri Jim Martin / Fonderie Après cela, choisissez d’utiliser ou non Siri. Siri est l’assistant numérique d’Apple qui vous permet de dicter des messages, de définir des alarmes, de lancer des applications, d’effectuer des recherches sur le Web et bien plus encore. Cela vaut la peine d’utiliser Siri. Si votre appareil le prend en charge, il vous sera également demandé si vous souhaitez activer “Hey Siri” qui apprend votre voix afin que vous puissiez parler à Siri sans toucher votre téléphone – pratique en conduisant. 13. Commencez avec votre nouvel iPhone ou iPad Jim Martin / Fonderie Décidez si vous souhaitez envoyer des rapports d’erreurs et d’autres analyses à Apple et à des développeurs tiers (vous n’êtes pas obligé de le faire), puis vous serez accueilli avec ce message. Appuyez sur Commencer pour commencer à utiliser votre nouvel iPhone ou iPad.

Comment configurer le courrier électronique sur un iPhone ?

La première chose que vous voudrez probablement faire est de configurer votre messagerie. Voici comment ajouter votre compte Gmail, mais le processus est très similaire pour les autres comptes de messagerie.

De nombreux comptes de messagerie incluent également des contacts et des calendriers que vous choisirez d’activer (ou non) à l’étape précédente. Voici comment transférer des contacts depuis un téléphone Android, et Apple a une application Move to iOS que vous pouvez installer sur un téléphone Android pour faciliter le changement.

Comment installer des applications sur mon iPhone et mon iPad ?

Pour installer de nouvelles applications, appuyez sur l’icône App Store et parcourez les milliers et milliers d’applications. Pour en installer un, appuyez simplement sur Installer. Lorsqu’il est prêt, le bouton se transforme en « Ouvrir », ou vous pouvez trouver l’icône de l’application sur l’un de vos écrans d’accueil : balayez vers la gauche et la droite pour faire défiler les écrans d’accueil.

C’est la base, mais si vous en voulez plus, voici comment définir une chanson comme sonnerie de votre iPhone et nous vous expliquons également comment transférer des photos de votre ordinateur vers votre iPhone (ou iPad).

Découvrez également comment déplacer vos contacts vers un nouvel iPhone et enfin, si vous perdez votre iPhone ou iPad, voici comment utiliser Localiser mon iPhone.