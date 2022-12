Comment configurer un nouveau téléphone Android

Avec un compte Google, vous pouvez ici activer la sauvegarde de tout l’appareil avec le service One de Google. Il s’agit d’un service intégré à votre compte Google gratuit qui sauvegarde les données et les paramètres de votre téléphone sur les serveurs cloud de Google.

Si vous perdez votre téléphone, vous pouvez utiliser cette sauvegarde cloud pour restaurer vos données et paramètres sur un nouveau téléphone. Vous obtenez quelques gigaoctets (Go) gratuitement, mais vous devrez payer une petite redevance mensuelle pour Google One si vous souhaitez plus de stockage. Voici notre guide Google One.

Appuyez sur “Pas maintenant” ou “Activer” pour continuer