La fonctionnalité de partage familial d’Apple vise à vous faire économiser de l’argent en permettant à jusqu’à six membres d’une famille de partager de la musique, des films, des émissions de télévision, des applications, des livres et, surtout, des abonnements, sans avoir à partager un seul identifiant Apple. Cela signifie que si vous vous inscrivez à un service comme iCloud +, Apple One ou le forfait familial d’Apple Music, vous pouvez les partager avec tous les autres membres de votre famille sans frais supplémentaires.

Cela va encore plus loin pour les enfants, avec la possibilité non seulement de configurer leur propre identifiant Apple, mais également de définir à distance les autorisations de temps d’écran, d’approuver les dépenses et les téléchargements avec le système de vérification Ask to Buy d’Apple, de configurer Apple Cash (aux États-Unis, de toute façon) ou configurez-les sur une Apple Watch cellulaire sans avoir besoin d’un iPhone couplé.

Essentiellement, c’est l’option idéale pour les familles avec de nombreux utilisateurs d’iOS qui s’abonnent tous à Apple Music, téléchargent des applications et jouent à des jeux, et cela ne coûte pas un sou non plus.

Intéressé? Tu devrais être. Voici comment configurer le partage familial Apple sur un iPhone, ainsi que certaines des questions les plus fréquemment posées sur le service.

En résumé

Accédez à l’application Paramètres. Appuyez sur votre nom en haut de la page. Appuyez sur Partage familial. Appuyez sur Continuer. Appuyez sur Inviter d’autres personnes. Invitez les membres de votre famille à vous rejoindre.

Comment configurer un groupe Apple Family sur un iPhone

Temps pour terminer : 2 minutes

Outils requis : un iPhone exécutant iOS 8 ou une version ultérieure 1. Ouvrez l’application Paramètres Lewis Peintre / Fondeur La personne qui configure le groupe familial sera l’organisateur de la famille, ou administrateur, avec le pouvoir principal d’ajouter, de supprimer et de modifier les options des membres de la famille. 2. Appuyez sur votre nom en haut de l’application Lewis Peintre / Fondeur Cela vous amènera aux paramètres de votre compte pour accéder à la fonctionnalité Apple Family Sharing. 3. Appuyez sur Partage familial Lewis Peintre / Fondeur Il peut indiquer “En savoir plus” à côté de l’option de menu si vous ne l’avez jamais configuré auparavant. 4. Appuyez sur Continuer Lewis Peintre / Fondeur Vous serez ensuite redirigé vers une page d’introduction du partage familial, vous donnant un aperçu de la fonctionnalité. Appuyez sur Continuer pour commencer le processus de configuration. 5. Appuyez sur Inviter d’autres personnes Lewis Peintre / Fondeur Appuyez sur Inviter d’autres personnes pour inviter des membres de votre famille, ou vous pouvez également configurer un nouvel identifiant Apple pour un enfant qui sera lié à la fonction Partage familial en appuyant sur Créer un compte enfant. 6. Envoyer une invitation aux membres de la famille Lewis Peintre / Fondeur Si vous avez appuyé sur Inviter d’autres personnes, vous pouvez envoyer votre invitation de partage familial aux membres de votre famille par e-mail, iMessage et AirDrop ou, alternativement, vous pouvez également les inviter en personne.

C’est ça! Une fois que les membres de votre famille auront accepté l’invitation, ils seront ajoutés à la page Partage familial et pourront partager automatiquement les abonnements existants.

FAQ 1. Comment puis-je accepter une invitation Apple Family ? Si vous avez reçu une invitation par e-mail, AirDrop ou iMessage, vous pouvez simplement répondre une fois que vous l’avez reçue. Si, pour une raison quelconque, vous manquez l’invitation, vous pouvez également accéder à l’application Paramètres, appuyer sur votre nom et appuyer sur Invitations pour voir toutes les invitations de partage familial récemment reçues. Il convient de noter que vous ne pouvez être ajouté qu’à une seule famille à la fois, donc si vous faites déjà partie d’une autre famille, vous devrez d’abord la quitter. Vous ne pouvez changer de famille qu’une fois par an dans le but d’empêcher les utilisateurs de changer souvent de groupe familial pour accéder à des services gratuits au nom d’autres personnes, en particulier en dehors d’une famille. 2. Comment puis-je quitter un groupe Apple Family ? Le processus de suppression d’un groupe Apple Family est assez simple. Rendez-vous simplement dans l’application Paramètres, appuyez sur votre nom, appuyez sur Partage familial, appuyez à nouveau sur votre nom et, enfin, appuyez sur Arrêter d’utiliser le partage familial. Une fois que vous avez confirmé l’action, vous serez alors supprimé du groupe familial, révoquant l’accès à tous les services, applications ou jeux auxquels vous avez accédé dans le cadre de celui-ci. 3. Comment puis-je supprimer quelqu’un d’autre d’un groupe Apple Family ? Que faire si vous souhaitez supprimer quelqu’un d’autre d’un groupe Apple Family ? C’est facile aussi, même si seul l’organisateur – c’est-à-dire la personne qui l’a créé – peut retirer d’autres personnes du groupe. Si c’est vous, rendez-vous dans la section Partage familial de l’application Paramètres, appuyez sur le nom du membre de la famille que vous souhaitez supprimer et appuyez sur Supprimer [name] de Famille. Confirmez le choix, et la personne sera alors supprimée avec effet immédiat.

