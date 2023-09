Comment configurer des raccourcis rapides pour l’appareil photo iPhone avec iOS 17

Apple a lancé iOS 17 quelques jours après l’événement iPhone 15 de septembre de la société, et le nouveau logiciel a apporté de nombreuses nouvelles fonctionnalités et capacités à votre iPhone, comme de nouveaux raccourcis et différents modes d’appareil photo. Que vous vous considériez comme un photographe iPhone en herbe, la prochaine sensation vidéo TikTok ou que vous détestiez simplement perdre du temps à ajuster les paramètres de votre appareil photo, ces raccourcis sont faits pour vous.

Vous pouvez les créer à l’aide de l’application Raccourcis. Il a été développé par Apple et vous permet de définir, personnaliser et gérer toutes sortes de tâches sur votre appareil. Avec iOS 17, vous pouvez créer jusqu’à neuf raccourcis d’appareil photo différents pour ouvrir des modes d’appareil photo spécifiques, notamment les modes Selfie, Vidéo et Portrait. Une fois que vous avez créé votre raccourci, vous pouvez l’ajouter à votre écran d’accueil pour un accès plus rapide.

Voici comment profiter des raccourcis appareil photo d’iOS 17.

L’application Raccourcis d’Apple vous permet de gérer facilement les tâches. James Martin/CNET

Comment créer des raccourcis appareil photo avec iOS 17



Ouvrez le Raccourcis application et allez dans Tous les raccourcis. Appuyez sur le signe plus dans le coin supérieur droit. Robinet Ajouter une action. Robinet Caméra ou recherchez Appareil photo. Appuyez sur le mode que vous souhaitez enregistrer comme raccourci.

Ce menu vous permet de personnaliser l’apparence du raccourci et de l’enregistrer sur votre écran d’accueil. Capture d’écran de Katelyn Chedraoui/CNET

Sur cet écran, vous pouvez appuyer sur la flèche vers le bas à côté de Ouvrir la caméra pour ouvrir un menu qui vous permet de renommer et de personnaliser le raccourci.

Si vous souhaitez accéder encore plus rapidement à votre raccourci, ce menu est également l’endroit où vous trouverez le Ajouter à l’écran d’accueil fonctionnalité, qui enregistrera le raccourci en tant que vignette d’application. Vous pouvez personnaliser l’apparence de la vignette de raccourci en téléchargeant une photo de votre bibliothèque ou en choisissant la couleur et le symbole. Ensuite, appuyez sur Ajouter et ce sera sur votre écran d’accueil.

L’application Raccourcis vous permet également de créer des raccourcis plus complexes sous Suggestions d’actions suivantes. Ces paramètres vous permettraient de faire des choses comme envoyer automatiquement des photos et des vidéos vers des albums photo spécifiques. Si vous souhaitez créer un raccourci plus avancé, vous pouvez jouer avec ces paramètres et personnaliser les conditions pour répondre au mieux à vos besoins.

Pour en savoir plus, consultez l’aide-mémoire iOS 17 de CNET, comment utiliser la fonction de messagerie vocale en direct d’iOS 17 et comment utiliser la fonction de transcription de messages audio d’iOS 17.