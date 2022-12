Comment configurer Alexa sur Amazon Echo et d’autres appareils

Que vous soyez sur le point de configurer votre premier haut-parleur intelligent que quelqu’un vous a gentiment offert pour Noël, ou que vous souhaitiez connaître la bonne façon de faire fonctionner Alexa, vous êtes au bon endroit. Alexa est disponible sur plus d’appareils que les haut-parleurs intelligents : l’assistant est intégré aux tablettes Fire d’Amazon, aux écouteurs Echo Buds, à l’Echo Auto pour les voitures et même à certaines caméras de tableau de bord.

Le processus de configuration d’un nouvel appareil Alexa est plus simple que jamais. La première étape consiste à installer l’application gratuite Alexa sur votre téléphone. Si vous ne l’avez pas déjà, accédez au Play Store sur un téléphone Android ou à l’App Store sur un iPhone et recherchez Alexa.

L’autre chose dont vous aurez besoin est un compte Amazon, car vous devez vous connecter à l’application Alexa et les haut-parleurs Echo doivent être connectés à ce compte.

Si vous n’avez pas de compte, inscrivez-vous simplement sur www.amazon.co.uk/account. Toi pas besoin être un abonné Amazon Prime pour utiliser Alexa, mais vous manquerez quelques fonctionnalités, telles que la possibilité de lire de la musique à partir de la bibliothèque d’Amazon.

Mais ce n’est pas la seule source de musique : Alexa peut lire de la musique à partir d’autres services tels que Spotify et Apple Music, ainsi que gratuitement à partir de stations de radio Internet.

Si l’appareil que vous configurez n’est pas fabriqué par Amazon, vous pouvez toujours le configurer dans l’application Alexa, mais consultez le guide de démarrage rapide fourni dans la boîte pour voir si une application différente doit être utilisée.

Voici les étapes de base pour configurer un Amazon Echo :

Installez l’application Amazon Alexa sur votre téléphone et connectez-vous avec votre compte Amazon Branchez l’alimentation de votre Echo et allumez l’interrupteur au niveau de la prise Ouvrez l’application Alexa. Vous pouvez voir une notification indiquant qu’un Echo est prêt à être configuré. Appuyez dessus. Si vous ne voyez pas de notification, appuyez sur Plus (en bas à droite), puis sur Ajouter un appareil Appuyez sur Amazon Écho Choisissez le modèle approprié et suivez les instructions à l’écran Une fois qu’Alexa est connectée à votre réseau Wi-Fi, la configuration est terminée

Le processus de configuration est légèrement différent si vous avez un Echo Show – les écrans intelligents d’Amazon qui ont un écran tactile ainsi que des haut-parleurs. Vous trouverez ci-dessous des instructions de configuration spécifiques à Echo Show.

Comment configurer un haut-parleur Amazon Echo

Noter: si vous avez plusieurs appareils Echo, chacun doit être configuré individuellement dans l’application Alexa.

Après avoir déballé votre Echo, retirez la protection en plastique, fixez le câble d’alimentation et branchez l’alimentation sur une prise secteur.

1. Branchez votre appareil Alexa Jim Martin / Fonderie Après avoir allumé l’alimentation au niveau de la prise secteur, vous verrez des lumières allumées sur l’appareil et, après un court instant, Alexa devrait vous saluer et vous dire de suivre les instructions de l’application Alexa. Si vous ne l’avez pas déjà fait, installez l’application Amazon Alexa sur votre téléphone Android ou iPhone. Vous pouvez également utiliser l’application Alexa sur une tablette Amazon Fire. 2. Attendez la fenêtre contextuelle Jim Martin / Fonderie Lorsque vous ouvrez l’application Alexa, vous verrez peut-être un message contextuel vous demandant de configurer votre nouvel Echo. Si c’est le cas, appuyez sur Continuer. 3. S’il n’y a pas de pop-up, ajoutez un nouvel appareil manuellement Jim Martin / Fonderie Si vous ne voyez pas l’invite de l’étape 1, appuyez sur Plus (étiqueté 1), puis sur Ajouter un appareil (2). Appuyez sur Amazon Echo (3), puis sur Echo, Echo Dot, Echo Plus et plus encore (4). 4. Choisissez votre modèle Echo Jim Martin / Fonderie Assurez-vous qu’il y a un voyant orange sur votre Echo, ce qui indique qu’il est en mode configuration. Si ce n’est pas le cas, vous devrez peut-être le réinitialiser. Lorsque vous avez le voyant orange, appuyez sur Oui, puis sur le modèle exact d’Echo que vous avez dans la liste. Cela devrait être clairement indiqué sur la boîte dans laquelle il est entré. 5. Connecter Echo au Wi-Fi Jim Martin / Fonderie L’application va rechercher des appareils et vous devriez alors voir apparaître votre nouvel Echo dans la liste. Appuyez dessus, puis attendez pendant que l’Echo recherche les réseaux disponibles auxquels se connecter. Appuyez sur votre réseau Wi-Fi et, si vous y êtes invité, entrez le mot de passe du réseau et après un court instant, vous verrez un écran confirmant que l’Echo est connecté. Alexa devrait annoncer qu’il y a une connexion à Internet et l’application vous invitera à sélectionner la langue à utiliser. 6. Entrez votre adresse et sélectionnez une chambre Jim Martin / Fonderie Ensuite, on vous demandera votre adresse, afin que vous puissiez obtenir les prévisions météorologiques locales et d’autres informations basées sur la localisation, telles que le temps qu’il vous faudra pour vous rendre au travail ou ailleurs. Enfin, indiquez à l’application dans quelle pièce vous avez placé l’Echo. C’est pour diverses choses telles que le regroupement d’appareils intelligents et la lecture de musique. À la fin du processus de configuration, vous verrez l’écran ci-dessus. Appuyez sur Allons-y pour terminer.

Que faire une fois Alexa configurée

Sur votre Echo, Alexa devrait vous expliquer quelques fonctions, y compris vous montrer comment régler une alarme et un rappel, à quoi ressemble l’alarme et plus encore.

Dans l’application, vous verrez peut-être une invite pour configurer des appareils domestiques intelligents (qui peuvent être des prises intelligentes, des lumières intelligentes ou d’autres gadgets).

Vous pouvez appuyer sur Ignorer si vous n’en avez pas ou sur Oui si vous en avez un et que vous êtes prêt à le configurer.

Pour plus d’informations sur ce que vous pouvez dire et ce qui est proposé, consultez notre guide sur comment utiliser Alexa.

Dois-je dire « Alexa » ?

Non, mais le mot de réveil par défaut est Alexa. Vous pouvez le changer en “Amazon”, “Echo” ou “Ordinateur” en accédant aux paramètres de l’application Alexa. Aux États-Unis, vous pouvez également choisir “Ziggy”, et dans certains pays, vous pouvez activer “Hey Santa”, ce qui est amusant à Noël, mais un peu étrange à d’autres moments de l’année.

Vous ne pouvez pas choisir votre propre mot de réveil.

Pour trouver les paramètres vocaux, appuyez sur Appareils (1), Echo & Alexa (2) puis sélectionnez votre Echo dans la liste (3). Appuyez sur le rouage des paramètres (4), puis faites défiler jusqu’à Wake Word (5) et appuyez sur le mot que vous souhaitez utiliser.

Chaque écho a ses propres paramètres afin que vous puissiez avoir des mots de réveil différents pour chacun.

Il existe d’autres paramètres ici, tels que la voix d’Alexa où vous pouvez choisir entre Original (femme) et Nouveau (homme).

Astuce : vous pouvez également demander à Alexa de chuchoter ses réponses.

Comment configurer un Echo Show

Pour les Echos avec écrans, vous n’avez pas besoin de l’application Alexa pour la configuration. Branchez simplement l’alimentation et suivez les instructions à l’écran. Un clavier à l’écran vous permet de saisir les détails de votre compte Amazon et votre mot de passe Wi-Fi.

Vous pouvez balayer vers le bas depuis le haut de l’écran sur un Echo Show (ou Spot) pour accéder aux paramètres et aux raccourcis. C’est le moyen le plus rapide de mettre à jour le mot de passe Wi-Fi ou le réseau si jamais vous changez votre routeur ou le nom du Wi-Fi.

Comment réinitialiser un écho

Si votre Echo ne se configure pas, essayez de le réinitialiser. La procédure de réinitialisation est différente pour chaque appareil, vérifiez donc Instructions d’Amazon ici. Cependant, dans la plupart des cas, appuyez simplement sur le bouton “action” et maintenez-le enfoncé, qui est celui avec un petit point dessus. Maintenez-le pendant environ 6 à 10 secondes jusqu’à ce que vous voyiez la lumière orange et qu’Alexa annonce “Maintenant en mode configuration”.

Conseils pour tirer le meilleur parti d’Alexa

Maintenant que votre Echo est configuré, vous voudrez savoir quoi dire. Cela est couvert dans notre guide séparé sur la façon d’utiliser Alexa.

Vous pouvez également utiliser Alexa pour passer des appels vocaux et vidéo à vos amis et à votre famille.

Elle est idéale pour les bases, mais prend tout son sens lorsqu’elle est associée à des gadgets compatibles, tels que des lumières, des thermostats, des interrupteurs et plus encore. Lorsque vous avez les mains prises, il est vraiment utile de pouvoir dire “Alexa, allume les lumières” lorsque vous entrez dans une pièce sombre.

Si Alexa ne peut pas contrôler quelque chose directement et vous demande d’activer une compétence, vous devrez peut-être utiliser son nom dans votre commande.

Si vous avez un thermostat Nest, par exemple, vous ne pouvez pas simplement dire “Alexa, règle le chauffage sur 20 degrés”.

Au lieu de cela, vous devez dire “Alexa, réglez le [name of thermostat] à 20 degrés » ou « Alexa, fais le [name of thermostat] plus chaud ».

Dans la mesure du possible, modifiez les noms de vos appareils pour qu’ils soient simples et courts afin qu’Alexa puisse les reconnaître et les comprendre plus facilement.

Nous avons également compilé une liste des choses amusantes à dire à Alexa ainsi que les meilleurs jeux à jouer sur Alexa.

Si vous voyez des lumières jaunes, violettes ou autres clignotantes sur votre Echo, voici ce que signifient toutes les couleurs.

Nous avons également rassemblé quelques conseils et astuces utiles pour tirer le meilleur parti d’Alexa.

Voici un aperçu de tous les modèles Echo actuels, si vous décidez que vous souhaitez disposer de haut-parleurs intelligents supplémentaires dans votre maison.