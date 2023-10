De l’élévation du niveau de la mer à Mumbai à la chaleur insupportable à Houston, les villes du monde entier ressentent les effets du changement climatique. Malheureusement, elles ne disposent pas toujours des infrastructures adéquates pour gérer leurs impacts, ce qui explique en partie pourquoi les villes commencent à réinventer le design urbain.

Des dizaines de zones urbaines expérimentent des infrastructures « spongieuses » comme solution potentielle. Il porte différents noms à travers le monde, mais ils suivent tous une philosophie de conception similaire : supprimer les tuyaux et les drains existants pour gérer la pluie et les eaux pluviales, et mettre en place des infrastructures naturelles telles que des jardins pluviaux et de la végétation pour absorber l’eau à la place. Le résultat? Des forêts tropicales luxuriantes et verdoyantes sur fond de zones urbaines denses. Ces conceptions sont non seulement idéales pour gérer les inondations urbaines, mais elles soutiennent également la biodiversité, qui est l’un de nos outils les plus puissants dans la lutte contre le changement climatique.

Dans la vidéo ci-dessus, nous examinons les conceptions de villes éponges à travers le monde et expliquons leur fonctionnement. De plus, Charlie Nilon, chercheur en écologie et conservation de la faune urbaine, explique pourquoi la biodiversité est essentielle dans les zones urbaines et comment les projets d’infrastructures naturelles, comme les villes éponges, peuvent contribuer à enrichir nos jungles de béton en espèces végétales et animales.

Cet épisode est présenté par Delta. Delta n’a pas son mot à dire dans nos décisions éditoriales, mais ils rendent des vidéos comme celle-ci possibles. Pour plus d’informations, visitez www.delta.com/sustainability.

