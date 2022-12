Comment concevoir des cartes de vacances à l’aide d’un iPad

L’application Keynote d’Apple peut être utilisée pour plus que de simples présentations. C’est aussi un excellent moyen de concevoir vos propres cartes de vœux animées directement depuis votre iPad. Tout ce que vous avez à faire est de créer une seule diapositive, de la décorer avec vos images de vacances souhaitées et de l’exporter lorsque vous avez terminé.

Keynote est une application gratuite sur iPad. Concevoir une carte est simple une fois que vous vous êtes familiarisé avec l’application. Vous pouvez facilement ajouter des images de votre photothèque et personnaliser votre “carte de voeux” avec des animations et du texte. L’Apple Pencil est particulièrement utile pour manipuler des images et ajouter des dessins à votre carte.

Une fois que vous avez terminé, vous pouvez exporter la diapositive Keynote sous forme de clip vidéo, d’image statique ou de GIF animé en boucle pouvant être envoyé à vos amis ou à votre famille. Regardez la vidéo en haut de cet article pour voir comment créer une carte de vœux dans Keynote, ajouter des images et appliquer des animations.