Comment concevoir de superbes maisons qui protègent contre les phénomènes météorologiques violents

Découvrez la dernière maison de démonstration de Green Builder Media, la VISION House Austin — une centrale électrique, neutre en carbone et respectueuse du climat.

« Le climat change. Nous devons concevoir en conséquence », prévient Sara Gutterman, PDG de Green Builder Media. « Le dernier projet de la série de projets de démonstration VISION House de Green Builder Media, Maison VISION Austina été conçu pour une réactivité climatique optimale.

Alors, qu’est-ce que la réactivité climatique, en matière de logement ? C’est à la fois un art et une science. Des concepteurs résidentiels intelligents qui comprennent l’importance de renforcer les maisons

Adoptez des éléments de conception résilients au climat, comme une orientation appropriée, des surplombs, des structures d’ombrage et un aménagement paysager qui réduisent le gain solaire.

Utiliser des systèmes de refroidissement passifs qui utilisent les différences de pression au sein d’une structure pour augmenter la ventilation naturelle et faire circuler l’air frais.

Profitez des films pour fenêtres et des surfaces réfléchissantes sur les toits, les murs et les aménagements paysagers pour garder les espaces intérieurs et extérieurs frais.

« C’est une bataille sans fin pour faire face aux changements climatiques qui ont entraîné des inondations, des températures extrêmes et des tempêtes », ajoute Gutterman. « La VISION House Austin répond à tous ces besoins dans une charmante maison qui permettra à un couple de personnes âgées de l’extérieur d’Austin de vieillir sur place dans le confort et la sécurité. »

La VISION House Austin a été conçue avec soin par l’architecte de renommée internationale Peter Pfeiffer et son équipe Barley|Pfeiffer Architecture basée à Austin. Elle utilise une conception solaire passive pour répondre aux angles du soleil et aux brises dominantes afin de maintenir un environnement intérieur confortable.

La conception intelligente améliore l’efficacité énergétique en réduisant la charge de chauffage et de refroidissement; les matériaux résilients augmentent la capacité de la maison à résister à la fureur de la nature; et un système de stockage solaire + batterie intégré garantit que la maison restera fonctionnelle en cas d’événement climatique extrême ou de panne de courant.

« Nous sommes ravis de nous associer à Green Builder Media dans le cadre de ce programme et nous y voyons une excellente occasion de mettre en avant notre philosophie de conception « durable dès le départ », déclare Pfeiffer. « Les conceptions les plus réussies fonctionnent en partenariat avec le paysage environnant, en tenant compte des conditions climatiques locales. C’est pourquoi nous pensons que la quête d’une véritable durabilité dans notre environnement bâti commence dès les toutes premières décisions de conception, lorsque vous choisissez d’implanter le bâtiment sur le site. »

La VISION House Austin démontre que l’architecture durable peut être abordable et pratique pour la vie quotidienne, et qu’une maison avec une empreinte carbone plus faible (zéro net, entièrement électrique, saine, connectée et alimentée par l’énergie solaire) peut conduire à une meilleure qualité de vie pour les propriétaires.

Construction sur le Maison VISION Austin est en cours, avec la grande révélation prévue pour début 2025. Restez au courant de ce projet et de toute notre éducation et actualité durables en vous abonnant à notre newsletter hebdomadaire Vantage.

À propos de Green Builder Media

Médias sur les constructeurs verts est la principale société de médias d’Amérique du Nord axée sur le contenu sur la construction écologique et la vie durable. Avec une gamme complète d’options de marketing de contenu, de médias numériques, sociaux et imprimés, des projets de démonstration de grande envergure, des renseignements sur le marché, des services de données et des événements en direct, Green Builder Media offre un mélange d’informations visionnaires et pratiques couvrant un large éventail de sujets, notamment la décarbonisation, l’électrification, les technologies de la maison intelligente, l’efficacité énergétique, l’eau intelligente, la qualité de l’air intérieur, le logement résilient, les énergies renouvelables et les transports propres.

Avec l’aimable autorisation de Médias sur les constructeurs verts.