Comment comparer et tester la vitesse d’un téléphone Android

Nous testons beaucoup de téléphones Android ici chez Tech Advisor. C’est un bon moyen de voir comment les téléphones se comparent en termes de puissance brute, ainsi que de fournir des mesures pour les performances graphiques, la durée de vie de la batterie et d’autres domaines. Si vous voulez faire la même chose à la maison et voir comment votre téléphone se compare aux autres, nous vous expliquerons comment nous le faisons.

Le processus est simple et utilise principalement des applications gratuites.

Les résultats des tests de référence sont-ils utiles ?

Une chose à considérer avant de tester est que même si les benchmarks fournissent des informations utiles, ils ne doivent pas être utilisés comme le seul moyen d’évaluer les performances. Bien que votre téléphone puisse (ou non) obtenir des résultats élevés dans les tests synthétiques, le vrai test est de savoir comment il fonctionne pour vous au jour le jour dans des conditions réelles.

Outre le droit de se vanter, l’analyse comparative est simplement un moyen objectif de voir comment votre téléphone se compare aux autres.

Applications dont vous aurez besoin pour comparer un téléphone Android

Pour obtenir une bonne image des performances de votre téléphone, vous aurez besoin de quelques applications pour exécuter les tests. Voici ceux que nous utilisons :

Geekbench 5 pour Android

Au cœur de votre téléphone se trouve un SoC, qui signifie System on Chip. Contrairement à un PC où le CPU, le GPU et les autres composants sont séparés, les téléphones utilisent généralement une seule puce qui combine tout en un.

Il y a toujours un processeur traditionnel qui fait le calcul principal. Comme les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables, un processeur de téléphone est composé d’un certain nombre de cœurs. De nos jours, de nombreux téléphones Android phares ont huit cœurs de processeur, mais vous trouverez différentes configurations. Pour tester les performances du processeur, vous voudrez utiliser Geekbench 5, car cela peut montrer la vitesse de l’activité monocœur ainsi que plusieurs cœurs ensemble. Le résultat multicœur est celui auquel nous accordons le plus d’attention, car c’est celui qui reflète le mieux les performances réelles des applications.

Téléchargez Geekbench sur votre téléphone, puis suivez les étapes ci-dessous.

1. Ouvrir Geekbench Fonderie Pour commencer le test, vous devrez appuyer sur le Exécuter l’analyse comparative du processeur option en bas de l’écran. Tout est automatique, mais vous devez vous assurer que votre téléphone n’est pas en mode d’économie d’énergie, ce qui pourrait affecter les résultats. 2. Vérifiez les résultats Fonderie Une fois le benchmark terminé, des scores de performances monocœur et multicœur vous seront présentés. Sur le Résultat vous pouvez faire défiler vers le bas pour voir plus de détails sur les performances du téléphone dans divers sous-tests. Appuyez sur le Monocœur ou alors Multicœur Les onglets montrent ensuite comment votre téléphone se compare aux autres modèles qui ont été testés sur Geekbench.

Comment tester les performances GPU d’un téléphone Android

À côté du CPU (Central Processing Unit), vous trouverez le GPU (Graphics Processing Unit) qui gère toutes les images rendues que vous voyez sur votre écran. Le tester est utile car il vous indique à quel point un téléphone est capable de jouer à des jeux. Pour ce faire, vous devrez utiliser GFXBench. Alors, téléchargez, installez et lancez l’application, puis suivez ces étapes :

1. Sélectionnez des tests de référence

Il existe un large éventail de tests, mais vous n’aurez pas besoin de tous. Lorsque nous testons des téléphones, nous décochons les versions hors écran de chaque test car celles-ci testent le GPU sans tenir compte de la résolution de l’écran de votre téléphone.

Appuyez sur le Sélection des tests puis activez les tests que vous souhaitez exécuter. Par défaut tout est coché.

Fonderie

Voici les tests que nous effectuons :

GFX T-Rex

GFX Manhattan

GFX Manhattan 3.1

Poursuite en voiture GFX

GFX Ruines aztèques Vulkan Normal

GFX Ruines aztèques Vulkan High

GFX Ruines aztèques OpenGL Normal

GFX Ruines aztèques OpenGL High

Assurez-vous de régler votre téléphone sur son taux de rafraîchissement le plus élevé (généralement trouvé dans les paramètres d’affichage) s’il a un écran qui fonctionne à plus de 60 Hz. Sinon, vous constaterez que les résultats sont limités à 60 images par seconde.

Lorsque vous avez sélectionné les tests que vous souhaitez utiliser, appuyez sur l’option Démarrer dans le coin supérieur droit pour commencer le test.

Laissez le téléphone pour terminer les tests car vous ne pourrez rien faire d’autre pendant qu’ils sont en cours d’exécution.

2 : Vérifier les résultats

Une fois les tests exécutés, vous verrez les différents scores affichés à côté de leurs tests. Si vous voulez voir comment cela se compare à d’autres appareils, appuyez sur l’option Comparer en bas de l’écran et vous verrez où se situe le téléphone par rapport à ses rivaux.

Fonderie

Comment tester la durée de vie de la batterie sur un téléphone Android

Un autre élément essentiel de tout téléphone est la durée de vie de la batterie. Maintenant, vous pouvez bien sûr recharger votre téléphone, puis le laisser jouer une vidéo en boucle jusqu’à ce qu’il meure, mais cela peut être un peu ardu et vous oblige également à faire très attention afin de savoir exactement quand la batterie s’est épuisée.

Une solution beaucoup plus simple consiste à utiliser l’application PCMark pour Android qui exécute un benchmark détaillé de surveillance de la batterie.

Encore une fois, téléchargez et installez l’application à partir du Google Play Store, puis ouvrez-la pour commencer le test.

Exécution du benchmark

La référence que vous voulez est Work 3.0. Cela devra être installé à partir de l’application, alors appuyez sur le Installer bouton sous le test. Lorsque cela est fait, appuyez sur le Cours à côté de Autonomie de la batterie Work 3.0.

Fonderie

Remarque : Votre batterie devra être chargée à au moins 80 % avant que PCMark ne vous permette d’exécuter le test. Nous nous assurons que les téléphones sont complètement chargés avant de fonctionner.

Une fois terminé, branchez votre téléphone et démarrez-le pour vérifier les résultats du test.

La luminosité de l’écran affecte les résultats de tous les tests de batterie, et nous utilisons un colorimètre (un Datacolor Spyder) pour régler chaque écran aussi près que possible de 120 nits, et désactiver la luminosité automatique pour s’assurer qu’il reste à ce réglage pendant la durée du test.

Nous supposons que vous n’aurez pas de colorimètre et que vous ne voudrez pas en acheter un, donc l’option la plus simple consiste à régler le curseur de luminosité un peu en dessous de la moitié. C’est une bonne approximation pour la plupart des téléphones.

Comment comparer les vitesses de charge sur votre téléphone Android

Un dernier test à faire, d’autant plus que la batterie est désormais à plat grâce au benchmark PCMark pour Android, est de voir combien de temps il faut pour se recharger.

Ce test nécessite simplement une minuterie. Alors, branchez votre téléphone à l’aide du chargeur et du câble USB fournis et réglez 15 minutes. Quand il sonne, vérifiez le pourcentage, puis vérifiez-le dans 15 minutes supplémentaires. De nombreux téléphones Android modernes équipés d’une charge rapide peuvent atteindre 60 à 90 % en une demi-heure, mais il est surtout utile de savoir à quel type de chiffres vous pouvez vous attendre si vous oubliez de recharger votre téléphone avant de sortir et que vous devez lui donner un coup de pouce rapide -relevé pendant 15 minutes.

Si, après avoir exécuté les différents tests, vous constatez que les résultats ne sont pas tout à fait à la hauteur de vos attentes, vous pouvez toujours vous en servir comme excuse pour effectuer une mise à niveau : consultez les recommandations des meilleurs téléphones Android ainsi que les meilleurs téléphones de milieu de gamme. gamme de téléphones.